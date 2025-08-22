El plan de expansión de la empresa líder en el sector incluye la adquisición de un parque solar y el desarrollo de nuevos proyectos en varias provincias

Central Puerto, uno de los principales generadores de energía eléctrica en Argentina, anunció un ambicioso plan de inversiones que se viene desarrollando; destinado a fortalecer el sistema energético. Las obras en marcha alcanzan los u$s520 millones y abarcan distintas tecnologías en las que opera.

La empresa de capitales nacionales, que tiene como sus principales accionistas a Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany, maneja un diversificado portfolio de negocios que abarcan la participación en la distribución y transporte de gas natural, la venta de vapor, actividades forestales y mineras.

Entre sus inversiones previstas,su participación en el marco de la licitación AlmaGBA, en la cual Central Puerto resultó en el Primer y Segundo lugar con las 2 ofertas más competitivas, incorporando 205 MW de capacidad de almacenamiento en baterías (BESS), distribuidos en dos proyectos estratégicos.

Se trata de Nuevo Puerto, capaz de inyectar 150 MW de potencia durante 5 horas, y Costanera, con 55 MW de potencia durante 5 horas. La inversión estimada en ambos desarrollos alcanza los u$s130 millones.

En esta licitación clave para morigerar los cortes de luz en las semanas de demanda pico, se presentaron 27 proyectos de 15 empresas con un compromiso de inversión de más de u$s1.000 millones y por un total de 1347 MW de capacidad, superando ampliamente el requerimiento de 500 MW.

Las obras en marcha de Central Puerto

En el caso de lma GBA, la adjudicación de las ofertas será el 29 de agosto próximo. Los contratos de almacenamiento se celebrarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, y contarán con el respaldo de Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) como garante de la operación.

Esta incorporación permitirá cubrir las necesidades de demanda pico en la zona del AMBA, optimizar la estabilidad de la red y aumentarán la confiabilidad del sistema eléctrico. Su construcción comenzará a fines de este año, con entrada en operación prevista para 2026.

"Estas inversiones son la manifestación de nuestro compromiso con el desarrollo del país. Nuestra estrategia es clara: seguir invirtiendo en proyectos de alta tecnología para ofrecer un portafolio de energía diversificado, robusto y sostenible que consolide nuestro liderazgo y garantice la seguridad del sistema eléctrico argentino", afirmó Fernando Bonnet, Gerente General de Central Puerto.

Por otra parte, Central Puerto acaba de anunciar la adquisición del Parque Solar Cafayate, ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. Con 80 MW de potencia instalada y una generación anual de 220 GWh —equivalente al consumo de 56.400 hogares.

Este parque solar se encuentra en operación desde hace seis años, comercializa su energía bajo el contrato RenovAr 1.5 con CAMMESA. La transacción implicó una inversión aproximada a u$s50 millones.

Dos nuevos parques en renovables

También avanza en la construcción del Parque Eólico Alamitos, ubicado frente a nuestro existente Parque Eólico La Genoveva I, a 30 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. El parque contará con una potencia instalada de 111 MW y será capaz de generar 500 GWh de energía limpia al año, suficientes para abastecer a 128.200 hogares. Con una inversión de u$s140 millones, se prevé su entrada en operación hacia fines de 2027.

La construcción del primer Parque Solar San Carlos, en Salta, a pocos kilómetros de Cafayate, que se estima entrará en servicio a fines de Noviembre de 2025. Con una inversión de u$s20 millones, con 15 MW de potencia y una generación proyectada de 45 GWh al año —equivalente al consumo de 11.500 hogares—, este proyecto ampliará la presencia de Central Puerto en el NOA y aportará energía 100% renovable al sistema interconectado.

El cierre del ciclo combinado en la Central Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, es otra de las iniciativas que lleva adelante la comañía en el segmento de generación.

Con una inversión de U$S 180 millones, con esta obra se sumará 140 MW adicionales a la actual capacidad de 292 MW, alcanzando un totalde 432 MW. Este avance permitirá abastecer a más de 300.000 hogares, reforzar el sistema eléctrico y generar empleo local. Su finalización está prevista para diciembre de 2025.