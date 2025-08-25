Construirán un nuevo gasoducto para abastecer el primer proyecto de GNL en Argentina

Será un ducto de 470 kilómetros entre Vaca Muerta y Río Negro, similar al ex Néstor Kirchner y que abastecerá de 28MMm3/d de gas a los barcos licuefactores

La secretaría de Energía otorgó a Southern Energy S.A. (SESA) la autorización de libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por 30 años, un paso fundamental para el primer proyecto de este tipo en la Argentina. Este certificado abre la puerta a un desarrollo de mayor envergadura que incluye la contratación de una segunda planta flotante de licuefacción y la construcción de un gasoducto dedicado, un componente crucial para el éxito de la iniciativa.

El proyecto de SESA asegura un suministro continuo y sin interrupciones para las exportaciones de GNL. Para lograrlo, la empresa se compromete a construir una nueva infraestructura de transporte de gas el cual será diseñado específicamente para este proyecto; tendrá 36 pulgadas de diámetro y recorrerá aproximadamente 470 kilómetros, conectando la localidad de Tratayén, en la provincia del Neuquén, con San Antonio, en la provincia de Río Negro.

Por sus dimensiones, se trata de un ducto de similares características al Gasoducto Presidente Nestor Kirchmer, hoy Perito Moreno, que también es de 36 pulgadas aunque por el momento tiene una capacidad de transporte de 21 MMm3/d hasta tanto se logra avanzar con las obras de repontenciación que están en proceso de litación.

Se espera que esta nueva tubería tenga una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y que su puesta en operación comercial sea en mayo de 2028. La construcción de esta infraestructura será un hito para el sector energético del país, ya que proporcionará la capacidad de transporte necesaria para respaldar las exportaciones de GNL y consolidar a la Argentina como un actor relevante en el mercado global.

Para llevar a cabo el proyecto, Southern Energy asumió el compromiso de contratar a un tercero para la ejecución de la obra y la provisión del servicio de transporte de gas, asegurando así la viabilidad técnica y logística de la operación.

Mientras que el Gasoducto de Southern -consorcio que lidera Pan American Energy con la noruega Golar, y al que se sumaron como socios YPF, Pampa Energía y Harbour- empieza a definirse, los otros dos grandes proyectos que YPF desarrolla con sus socios internacionales Shell y Eni está a la espera de definición de construcción de un gasoducto que se anticipa de 48 pulgadas, lo que lo convertiría en el más grande de la Argentina.

Un megaproyecto exportador de GNL

Con esta autorización, la empresa se asegura el derecho a acceder a la producción y adquisición de gas natural en igualdad de condiciones que otros segmentos de la demanda. Este hito no solo representa un avance significativo para Southern Energy, sino que también subraya el potencial de la Argentina en el mercado de GNL, impulsando inversiones en infraestructura y generando nuevas oportunidades de negocio y desarrollo.

Las características del proyecto favorecen un rápido acceso al mercado mundial de GNL, ya que la primera planta flotante de licuefacción comenzará a operar en el último cuatrimestre de 2027, mientras que el segundo buque entrará en operación a fines de 2028.

Si bien el valor de las exportaciones generadas por SESA dependerá de la evolución de los precios internacionales de GNL, se prevé alcanzar exportaciones por más de u$s20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035, generando una forma eficaz de monetizar los vastos recursos de gas y una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país.

En términos de generación de puestos de trabajo, el proyecto de SESA favorecerá la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán cerca del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto.

También se llevará a cabo una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.El proyecto prevé que las dos terminales flotantes de licuefacción puedan operar todo el año a partir de 2028, lo que supone el desarrollo de infraestructura de transporte necesaria para ese modo de operación.