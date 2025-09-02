La actividad de fracturas en Vaca Muerta volvió a crecer y tuvo su tercer mejor mes de la historia

La actividad en la Cuenca Neuquina aleja preocupaciones al retomar el crecimento del nivel de fracturas y apuntala una producción que bate récords cada mes

El desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, volvió a dar señales de solidez y dinamismo en agosto. La actividad de fractura, considerada la métrica de referencia para medir el ritmo de la industria, registró un total de 2.163 etapas de fractura, y marcó un crecimiento luego de dos meses consecutivos a la baja.

Esta cifra no solo representa un significativo repunte, sino que también se posiciona como el tercer mejor registro mensual de la historia de la formación, apenas por debajo de las marcas históricas de abril que alcanzo las 2.214 etapas y el récord absoluto de mayo con 2.588 fracturas, este mismo año.

Los datos, compilados por el country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, revelan que, a pesar de la volatilidad en los precios internacionales del crudo y las dificultades logísticas y de financiación a nivel local, el nivel de actividad se mantiene en alza y alcanza un punto de referencia sin precedentes.

Este rebote es particularmente relevante, ya que quiebra la tendencia descendente observada en junio cuando caía a 1.968 etapas y julio también con descenso a 1.793, lo que demuestra la resiliencia del sector y la capacidad de las operadoras para adaptarse a los vaivenes del mercado.

La actividad de fracturas repunta en Vaca Muerta

La intensa actividad del fracking en la Argentina se ha traducido en un crecimiento sostenido de la producción. En julio, el petróleo no convencional alcanzó un máximo histórico de 529.000 barriles diarios en Neuquén, mientras que el gas natural también ha mostrado cifras récord, superando los 112 millones de metros cúbicos diarios en julio.

La intensidad en la perforación y el completamiento de pozos es el factor detrás de estos saltos productivos. La mayoría de las 2.163 fracturas de agosto se concentraron en pozos petroleros, lo que sugiere que la producción récord podría no solo sostenerse, sino incluso incrementarse antes de fin de año.

El peso de la actividad en Vaca Muerta durante agosto se distribuyó entre varias empresas, con un claro líder. La petrolera estatal YPF se destacó al realizar más de la mitad de las punciones, con un total de 1.105 etapas de fractura.

Le siguieron en el ranking Vista Energy (426 etapas), Pluspetrol (216), Pan American Energy (PAE) (154), Shell (136) y Pampa Energía (126). Este panorama demuestra la participación activa de los principales actores del mercado en la consolidación del crecimiento.

La industria a punta a sus propios récords

Mirando el acumulado anual, el sector se encuentra en un estado de franca expansión. El año comenzó con 1.718 etapas en enero y, a pesar de las fluctuaciones de junio y julio, el total acumulado hasta agosto alcanzó las 16.382 etapas. Esto eleva el promedio mensual a 2.047 fracturas, una cifra muy superior al promedio de 1.485 que se registró durante 2024, destacó el informe.

La provincia de Neuquén acaba de superar por primera vez en su historia el medio millón de barriles de producción diaria de petróleo, y espera contribuir a que en los próximos meses supere el récord que se sostiene desde 1998 de 840.000 barriles diarios.

Proyectos clave como el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), cuya primera etapa se espera para 2026, y la expansión de gasoductos y plantas de tratamiento son considerados imprescindibles para destrabar el potencial exportador.

Ese desarrollo de infraestructura que se viene dando ya desde la entrada en operación de las obras de ampliación en el sistema Oldelval y en la terminal de Oiltanking en Bahía Blanca, también permite proyectar el logro del millón de barriles antes de finalizar la década.