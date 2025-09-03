Importante empresa energética no puede pagar deuda de u$s900 millones y propone este plan a acreedores

La empresa Generación Mediterránea (Gemsa) anunció este miércoles al mercado que está en condiciones de presentar a sus acreedores una propuesta de reestructuración de deudas por un monto superior a los u$s900 millones, a tres meses de haber entrado formalmente en default de las primeras Obligaciones Negociables de las que no pudo hacer frente a vencimientos.

Generación Mediterránea era una de las principales empresas del absorbido Grupo Albanesi, dedicada a la generación y venta de energía eléctrica, es considerada la firma más importante del grupo en términos operativos y financieros, y opera las centrales térmicas Roca en Río Negro, en La Rioja, en Río Cuarto (Córdoba), San Miguel de Tucumán, Bahía Blanca, Frías (Santiago del Estero), Ezeiza (Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe).

El grupo liderado por la familia Loson (padre e hijo), es un actor en el mercado eléctrico argentino con más de una decena de centrales térmicas y una capacidad instalada de 1.604 MW, representa aproximadamente el 5,9% de la capacidad térmica instalada total del país y el 3,4% de la capacidad instalada total. Esto lo posiciona como uno de los principales generadores privados, capaz de suministrar energía a más de tres millones de hogares.

Gran parte del abultado endeudamiento de Albanesi se destinó a proyectos de expansión en generación eléctrica entre 2021 y 2024. Sin embargo, algunos de estos proyectos no se concretaron en los plazos previstos ni generaron el retorno esperado. Su situación no es un caso aislado y se suma a recientes defaults de otras firmas como Petrolera Aconcagua, Celulosa, Red Surcos, Los Grobo y Agrofina.

La reestructuración de Generación Mediterránea

A través de un Hecho Relevante presentado esta tarde, la compañía informó que, continuando con el proceso de reordenamiento financiero, se encuentra "en condiciones de presentar propuestas preliminares para la reestructuración de sus restantes obligaciones negociables, garantizadas y no garantizadas, por un monto total aproximado de u$s917 millones".

La compañía comenzará "reuniones privadas con distintos grupos de inversores relevantes para obtener feedback sobre las mismas". Estas reuniones se desarrollarán en las próximas semanas con inversores que hayan firmado acuerdos de confidencialidad y que se encontrarán restringidos para comprar o vender obligaciones negociables hasta que cualquier información material que reciban en esas reuniones y los términos y condiciones de las propuestas se hagan públicas.

Esta novedad se produce tras el reciente anuncio del éxito de las solicitudes de consentimiento para modificar los términos y condiciones de distintas clases de obligaciones negociables emitidas para la financiación de proyectos, que marcó el primer hito alcanzado del reordenamiento financiero integral encarado por la generadora electrica.

Esos tenedores, que representaban el 96,35% del total de los aproximadamente u$s438,2 millones de obligaciones negociables en circulación, dieron su consentimiento a las modificaciones propuestas por Generación Mediterránea.

Una readecuación financiera acorde al flujo de caja

Desde el inicio del proceso de reordenamiento financiero, la empresa mantuvo el intercambio de información con los distintos grupos de acreedores financieros, mientras avanzaba en el análisis y ejecución de distintas alternativas viables para la readecuación de la carga de sus obligaciones financieras al flujo de caja generado por sus operaciones.

A comienzos de junio, el por entonces Grupo Albanesi formalizó su entrada en default al vencerse el plazo de gracia de 30 días previsto para regularizar atrasos en el pago de intereses, luego de que dos de sus principales subsidiarias, Generación Mediterránea (Gemsa) y Central Térmica Roca, confirmaron a la CNV que no pudieron cumplir con sus compromisos.

Semanas después, la empresa aprobó una fusión societaria crucial con la que buscaba facilitar el complejo proceso de reestructuración de su deuda, que supera los u$s1.100 millones. La operación, formalizada en una asamblea general extraordinaria, implicó la fusión por absorción de Albanesi Energía por parte de Generación Mediterránea (Gemsa).

La sociedad absorbente es la compañía más relevante del grupo en términos operativos y financieros, y quedará a cargo de la totalidad del patrimonio de Albanesi Energía, que se disolvió sin liquidación.