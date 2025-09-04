YPF retoma la apuesta por la formación Palermo Aike, invirtiendo u$s200 millones para explorar gas y petróleo no convencional al sur de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz está dedicada al desarrollo de todas las fuentes energéticas y mineras disponibles en su territorio, pero la que abre una gran expectativa es la exploración en busca de gas y petróleo de la formación Palermo Aike, tal el nombre que se le dio a la roca madre del no convencional de la Cuenca Austral que puede transformar la historia regional.

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, acaba de confirmar el inicio de los trabajos en el área de Palermo Aike, con una inversión de u$s200 millones a cargo de la empresa YPF para la perforación de tres pozos de hidrocarburos no convencionales.

Este proyecto, que tiene el potencial de ser "un 40 o 50 % de lo que es Vaca Muerta", abre un nuevo horizonte para Santa Cruz, afirmó el funcionario al dar a conocer el inicio de los trabajos por parte de la petrolera nacional que llevará adelante el compromiso asumido al acordar la desinversión de los campos maduros que operaba en la provincia.

El ministro confirmó que YPF continuará sus trabajos de exploración en la zona sudoeste de Santa Cruz, donde comenzará una nueva etapa de perforaciones. Se trata de tres nuevos pozos, a 3.400 metros de profundidad, con herramientas diseñadas especialmente para operar a temperaturas de hasta 160 grados, como parte de una estrategia renovada tras la experiencia del pozo Maypa.

El potencial de Plermo Aike es casi la mitad de lo que pueda dar Vaca Muerta

"La apuesta es grande: estamos hablando de inversiones importantes que si los resultados son positivos, permitirían la llegada de nuevas empresas interesadas en esta formación geológica, con un potencial similar al de Vaca Muerta", subrayó.

Adiós a Santa Cruz, pero sin dejar Palermo Aike

En la reciente firma del traspaso de áreas convencionales de YPF a la empresa santacruceña Fomicruz, se selló el compromiso para explorar un total de tres pozos en Palermo Aike este año, dos de los cuales se ubicarán en las áreas "La Azucena" y la restante en "Campamento Este", todas ellas dentro de la formación de la Cuenca Austral.

A la par de la decisión de YPF de replegarse de las áreas maduras, la compañía decidió enfocarse para 2026 en ser un "pure player no conventional", es decir, 100 % dedicada a Vaca Muerta. Si bien se retira del flanco norte de los yacimientos maduros santacruceños, firmó un acuerdo junto con la cesión de las áreas, por el inicio de los trabajos en el no convencional.

La política de desarrollo petrolero viene acompañada del lanzamiento de la licitación para diez concesiones de áreas convencionales revertidas por YPF a la provincia, para las cuales ya hay en carrera diversas empresas interesadas en operar los yacimientos.

También se considera inminente la puesta en marcha del primer módulo de la Central Térmica de Río Turbio (CRT) con 120 MW, destacando que su funcionamiento no solo reduciría el déficit de la empresa, sino que también beneficiaría a la provincia con energía más barata y generada localmente.

Y de la misma manera, se considera próximo el reinicio de trabajos en las represas sobre el Río Santa Cruz tras las gestiones del gobierno provincial y nacional para lograr destrabar el proyecto. Próximamente, se convocará a los trabajadores que ya estuvieron en la obra para continuar con la construcción y se fiscalizará que tengan domicilio real en la provincia, para que sus salarios contribuyan directamente a la economía local.