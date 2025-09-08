Miles de trabajadores ya forman parte de proyectos energéticos en el país y continúan aumentando las oportunidades de empleo a lo largo de toda la cadena de valor. Desde la consultora internacional PageGroup aseguran que atraen inclusive a talentos que viven en el exterior.

Con el avance de proyectos de gran escala como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la industria energética argentina atraviesa un proceso de transformación sin precedentes. En este marco, contar con talento humano para sostener el crecimiento y proyectar al país como actor clave en el mercado global se vuelve un requisito imprescindible.

Desde Michael Page, la consultora global de reclutamiento especializado en talentos medios a altos en las empresas, se detalló cuáles son los perfiles más requeridos y qué los motiva a ser parte de las empresas de esta industria en Argentina.

"La industria energética argentina no solo impulsa la exportación de crudo, está generando empleo. Observamos un crecimiento en las búsquedas, incluso en un contexto de inestabilidad internacional en las cotizaciones del barril. Este dinamismo está principalmente traccionado por proyectos de gran envergadura y largo plazo, que hoy funcionan como verdaderos motores del mercado laboral", sostiene Miguel Carugati, Managing Director Argentina & Uruguay de PageGroup.

Propiciado mayormente por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una mayor estabilidad económica, VMOS es la muestra de esta tendencia. Con una inversión de más de u$s3.000 millones, el proyecto avanza en la construcción de una obra estratégica que demanda recurso humano calificado en ingeniería, logística, seguridad, construcción y servicios especializados, como también en áreas operativas, administrativas y de soporte, impulsando oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor.

Los talentos más demandados

Entre las tendencias más destacadas por la consultora, detectan que el energético es uno de los sectores que están atrayendo a profesionales que habían dejado el país y consideran volver por "proyectos sólidos, salarios competitivos y un marco de previsibilidad" o que consideraban emigrar por trabajo, especialmente perfiles ejecutivos.

Asimismo, afirman que también en esta industria avanza la tendencia del reclutamiento temporario y tercerizado, especialmente a través de la figura del profesional fractional, con gran seniority y experiencia en áreas clave, que se ven atraídos por determinados proyectos.

Carugati menciona a "aquellos profesionales capacitados para ocupar roles de alta responsabilidad, como Directores, Gerentes y Jefes, que puedan integrar un liderazgo estratégico con un sólido expertise técnico y una visión global del negocio. Además, crecen los pedidos de talentos altamente especializados, como ingenieros de diversas ramas, con habilidades para liderar proyectos complejos, gestionar equipos multidisciplinarios y optimizar la eficiencia a lo largo de todas las fases de la operación".

"A la par de las habilidades técnicas -agregó-, las empresas valoran que estos profesionales hayan desarrollado competencias blandas como liderazgo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico. Esta combinación de expertise técnico y habilidades interpersonales se ha vuelto esencial y, al mismo tiempo, escasa en el mercado, lo que intensifica la competencia por atraer y retener a los perfiles más completos. En paralelo, la transformación digital demanda capacidad de adaptación por parte de los profesionales".

Más que una cuestión salarial

El consultor también detalla otras oportunidades: "En áreas como las comerciales, se requieren perfiles con formación técnica, capaces de identificar oportunidades en nuevos mercados y construir relaciones sostenibles, con un enfoque de largo plazo. Asimismo, se buscan perfiles enfocados en el bienestar del talento humano dentro de las organizaciones, así como profesionales para áreas administrativas, encargados de la planificación, gestión de costos y ejecución operativa en la industria".

Carugati, especialista en temas de ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), asegura que "la transición energética también impulsa nuevas oportunidades para profesionales especializados en energía solar, eólica, hidrógeno verde y almacenamiento, con foco en eficiencia energética y sostenibilidad, muchas veces integrados en proyectos híbridos junto al desarrollo de Oil & Gas tradicional".

Los profesionales calificados no se mueven únicamente por la compensación económica aunque sigue siendo un factor central. "Además de una propuesta salarial clara, los profesionales priorizan contar con posibilidades reales de desarrollo y especialización, valoran los ambientes donde puedan mostrarse tal como son, la flexibilidad en la modalidad laboral y una comunicación transparente por parte de la empresa", sostiene Carugati.

A partir de sus contínuos relevamientos, análisis de datos propios y el intercambio permanente con empresas y talentos, PageGroup aporta una mirada integral de la industria y brinda información de valor tanto para organizaciones como para individuos.