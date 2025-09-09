La empresa de la familia Rocca será parte de un desarrollo clave de transición energética con una de las plantas de hidrógeno verde más grandes de América.

Techint Ingeniería y Construcción y Siemens Energy fueron adjudicadas para llevar adelante el diseño inicial de ingeniería (FEED) de una planta de electrolizadores de 210 Mw, en Ahome, Sinaloa, México, para el proyecto Pacífico Mexinol que demandará una inversión de u$s3.300 millones.

Una vez operativa en 2029, Pacífico Mexinol se posicionará como la mayor planta independiente de producción química ultra baja en carbono y uno de los mayores productores de hidrógeno verde y metanol verde del mundo. El proyecto está a cargo de la empresa estadounidense Transition Industries en asociación con Samsung E&A de Corea del Sur y el Grupo Maire de Italia

La planta de hidrógeno se diseñará para producir hidrógeno verde y satisfacer la creciente demanda de hidrógeno sostenible. El estudio FEED se centrará en optimizar el diseño, la estandarización y la ingeniería de la planta, con una capacidad de producción estimada de aproximadamente 4.000 kg de hidrógeno/hora, con los más altos estándares de seguridad, medioambientales y operativos.

Alejandro Maluf, presidente de la Región de Norteamérica de Techint E&C, destacó que se trata de un proyecto "desafiante y de alto impacto" que Mexinol lleva adelante y que le permite a la empresa argentina aportar su experiencia técnica, y ser parte de un proyecto clave de transición energética como una de las plantas de hidrógeno verde más grandes de América.

Combustible del futuro a escala mundial

La megaobra es encarada por la empresa Transition Industries, un desarrollador de plantas de metanol e hidrógeno a escala mundial con cero emisiones netas de carbono, y fue la encargada de adjudicar el contrato de Diseño de Ingeniería Inicial (FEED) para una planta de electrolizadores Elyzer P-300 de aproximadamente 210 MW.

Esa obra sera parte del proyecto Pacífico Mexinol de metanol ultrabajo en carbono que producirá 6,130 toneladas métricas por día en Sinaloa, México. El estudio FEED busca aprovechar la tecnología y servicios avanzados de las compañías para garantizar los más altos estándares de eficiencia y confiabilidad en la producción de hidrógeno verde.

La planta se diseñará para producir hidrógeno verde y satisfacer la creciente demanda de hidrógeno sostenible. El FEED se realizará sobre un predio ubicado en lo que fuera tierra utilizada para la agricultura intensiva, que cuenta con un gasducto y un muele ya existentes que permitirán al exportación.

Transition Industries está desarrollando Pacífico Mexinol conjuntamente con la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, en lo que se considera es uno de los mayores proyectos en marcha de metanol verde de carbono capturado, de hidrógeno verde y de metanol azul a partir de gas natural.