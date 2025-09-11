Ya está disponible la plataforma TAD (Trámite a Distancia) para que los clubes de barrio y de pueblo realicen la revalidación obligatoria.

El Gobierno Nacional dio a conocer que ya está disponible la plataforma TAD (Trámite a Distancia) para que los clubes de barrio y de pueblo realicen el proceso de revalidación obligatoria de inscripción y así mantener el beneficio de tarifas subsidiadas de luz y gas, informó la Secretaría de Energía.

Esta medida forma parte del plan integral para "ordenar el sistema de subsidios energéticos, garantizar transparencia y eliminar privilegios indebidos que durante años desviaron recursos públicos hacia entidades que no cumplían con el verdadero espíritu de los subsidios que es el de acompañar a las instituciones que realmente lo necesitan".

Los clubes tendrán 90 días prorrogables para realizar su reinscripción. Durante el período en que se analice la documentación presentada, no sufrirán modificaciones en los subsidios que perciben actualmente, asegurando así previsibilidad en sus costos energéticos.

Durante los últimos años, se detectaron casos de clubes de élite que cobran cuotas inaccesibles, gimnasios concesionados, oficinas comerciales y equipos profesionales que se beneficiaban indebidamente con tarifas subsidiadas. Todas estas irregularidades fueron corregidas y dichos clubes ya fueron excluidos del régimen.

Focalizar el subsidio en quienes lo necesitan

Con este proceso