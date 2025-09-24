Tras dos años de parate, se reactiva en días la represa Jorge Cepernic. Un acuerdo con China había destrabado la inversión observada por la gestión Trump

La construcción de la represa La Barrancosa - Jorge Cepernic, sobre el Río Santa Cruz, tiene fecha inminente de reinicio de obra, luego de dos años de paralización por problemas contractuales y de fondeo que alcanzó a la unión transitoria de empresas. La puesta en marcha es resultado de un acuerdo entre la estatal Enarsa y la constructora china Gezhouba, firmado en julio.

La obra es uno de los grandes proyectos en marcha que cuenta con financiamiento del gobierno de China, y cuya presencia en el país es una preocupación geopolítica para el presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuya administración está ofreciendo una ayuda económica inédit