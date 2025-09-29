Dos gigantes de la energía solar abren búsqueda de empleo con una inversión millonaria en San Juan

San Juan lanza los parques solares en Sarmiento por U$S 50 millones que aportará energía limpia a 35.000 hogares. Buscan mano de obra para su fase inicial

Dos importantes proyectos solares se preparan para fortalecer la matriz energética de la provincia de San Juan. Se trata de los parques fotovoltaicos San Fernando y San Roberto, ubicados estratégicamente en la zona de Media Agua, departamento Sarmiento.

Estos desarrollos no solo prometen un nuevo aporte en la generación de energía limpia, sino que también se presentan como una importante fuente de empleo para la región, priorizando a los residentes locales y de a región.

La inversión total para ambos complejos supera los u$s50 millones, consolidándose como una de las inyecciones de capital más significativas en el sector energético de San Juan en los últimos años, resaltaron las autoridades provinciales.

Las empresas responsables ya avanzan con los trámites ambientales, siendo la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el paso clave para iniciar las obras antes de fines de 2025.

Las obras de los parques solares

En la etapa de construcción, cada planta requerirá entre 20 y 30 trabajadores, con picos de actividad que podrían demandar hasta 200 personas en total. Las búsquedas de personal se enfocarán en la mano de obra del departamento Sarmiento, y una vez atendida esa demanda se abrirá a otras zonas.

Una vez operativos, los parques San Fernando y San Roberto sumarán una potencia combinada de casi 56,7 Mw. Esta capacidad está diseñada para inyectar energía a la red nacional, alcanzando a abastecer a más de 35.000 viviendas.

Ambos proyectos se conciben como "hermanos", compartiendo infraestructura esencial como la Estación Transformadora Cañada Honda, lo que optimiza su funcionamiento como un polo energético único.

Con una vida útil proyectada de 30 años, estas plantas de energía renovable no solo garantizan el suministro eléctrico, sino que también posicionan a San Juan como líder en el desarrollo de infraestructura solar en la Argentina.