Buscan participar de la investigación de la compra de acciones del Grupo Petersen en 2007, origen del multimillonario juicio contra el Estado argentino

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentaron este lunes un recurso ante la Justicia Federal para ser querellantes en la causa YPF. Los mandararios buscan participar activamente de un proceso que investiga la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen en 2007, dando origen al multimillonario pleito judicial que enfrenta en Estados Unidos el Estado argentino por la expropiación de la petrolera.

"Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", aseguraron los mandatarios al presentarse presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007.

"De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal", adelantaron los mandatarios. En ese sentido, Torres expresó que "Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece" dado que el 49% del 51% expropiado, es de las provincias productoras de petróleo.

Para el gobernador chubutense, "ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió", entre ello, el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar u$s16.000 millones, más intereses, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. "Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras", afirmó.

La semana pasada, la Procuración de la Nación presentó los argumentos del Estado nacional ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos para buscar que esa instancia anule definitivamente la orden de entrega del 51% de las acciones del Estado en la petrolera.

La presentación de los gobernadores por YPF

"En los términos de los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación solicitamos se nos admita como parte querellante en la causa, en defensa de los recursos y los intereses de las Provincias que representamos", plantearon los mandatarios al presentarse en Comodoro Py al entender que la sentencia "afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y su gobierno corporativo" de YPF.

En el mismo sentido, agregaron que "la presentación obedece a la necesidad de avanzar con premura en la investigación de los hechos denunciados hace casi 20 años en la causa, en razón de que su esclarecimiento podría tener un efecto directo en la suerte de decisiones judiciales dictadas en el extranjero, que hasta acá causan un daño patrimonial directo e inminente a nuestras provincias".

"Quedó en evidencia con el derrotero que va desde la llamativa adición de accionistas especialistas en mercados regulados con un financiamiento privilegiado para hacerse de una participación significativa en el capital accionario y control de la dirección de la compañía, el ulterior vaciamiento de la compañía hasta la expropiación parcial de YPF, el daño a la soberanía hidrocarburífera y gran parte del déficit fiscal que hoy padece el Estado argentino, tiene su origen precisamente en los hechos que deben esclarecerse en la Causa", se destaca en uno de los párrafos del escrito.

La presentación reseñó que el grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación. En ese sentido, se señaló que luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país.

Presentación ante la Corte de Nueva York

Sin perjuicio de la querella penal, las provincias presentaron también este mismo lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska.

El fallo de la magistrada neoyorkina "no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino", manifestó Torres al respecto.

El gobernador Cornejo, por su parte, planteó que "la Argentina enfrenta una situación crítica, con un embargo por u$s16.000 millones que está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York. Por eso las provincias de Chubut, Mendoza y Santa Cruz nos presentamos en Comodoro Py como querellantes en la causa que investiga la presunta ilegalidad de la compra de acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi".

"Si es necesario, también vamos a avanzar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda la causa civil hasta que se resuelva la situación penal, porque la operación que permitió el ingreso de Eskenazi se financió con los propios dividendos de YPF, una maniobra irregular que luego derivó en la venta de esas acciones a un fondo buitre, principal beneficiario del fallo de la jueza Preska", retomó el mandatario cuyano.

El origen del juicio

En diciembre de 2007, el grupo Petersen -liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi- firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España. En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741 y aprobó la ley declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.

Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa dado que, tras venderle el 25% al grupo Petersen, se desprendió de más acciones. La operación terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de Repsol aceptó la oferta del Gobierno de u$s5.000 millones como indemnización por la expropiación de la compañía.

El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio durante el proceso de quiebra del grupo Petersen, y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante la justicia de Nueva York, reclamando una indemnización. El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.

En marzo de 2023, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina "incumplió el contrato" por no ofrecer una compensación a todos los accionistas. No obstante, excluyó de responsabilidad a YPF. En septiembre del mismo año la magistrada puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la reestatización de YPF.

En junio de 2025, Preska le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización, sin embargo, un mes después, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden de la jueza, eximiendo por el momento a la Argentina de entregar las acciones de la petrolera.