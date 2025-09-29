Ocho proyectos solares transforman el perfil de la provincia y conforman un nuevo polo de energía renovable con proyectos movilizadores de la economía

Formosa avanza firmemente en la diversificación energética con más de u$s192 millones de inversión y una proyección de 217 Mw de potencia instalada. Parques solares en ocho localidades como Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Laguna Blanca e Ibarreta, impulsados por empresas como MSU Green Energy y Ambientes y Energía SAS, convierten a la provincia en un nuevo actor del paradigma energético.

Una provincia que durante décadas fue considerada periférica en el sistema eléctrico nacional hoy busca posicionarse como un polo clave de energías limpias en el NEA. Esto es gracias a una combinación de planificación estatal y el arribo de inversiones privadas millonarias, que diversifican la matriz eléctrica y abren un horizonte de desarrollo sostenible.

El avance de la transición energética en Formosa no es un hecho aislado, sino que parte de un proceso más amplio en el país, donde provincias como Chaco también suman parques solares que sustentan el consumo de miles de hogares. El caso formoseño se destaca además por la existencia de estaciones transformadoras de 500 kV y de 132 kV en distintas zonas de la provincia, resultado de una estrategia pública que facilitó la llegada de proyectos.

A nivel mundial, la energía solar se ha convertido en una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento debido a la disminución de los costos de los paneles y la tecnología, lo cual explica el interés del sector privado. La implementación de proyectos de este tipo en el país refleja una tendencia hacia la sostenibilidad energética.

Inversión millonaria en Formosa

Dos grandes compañías lideran esta transformación: MSU Green Energy y Ambientes y Energía SAS, que en conjunto sumarán inversiones de u$s102 millones. MSU Green Energy ya tiene dos parques en la provincia: el Parque Solar Las Lomitas (22 Mw) que está en desarrollo y el Parque Solar Ingeniero Juárez (15 Mw) ya en funcionamiento, que en conjunto aportarán 37 Mw.

Estas instalaciones, que abarcan 80 hectáreas en total y suman más de 63.000 paneles solares, no solo generarán electricidad renovable, sino que también producirán un fuerte impacto ambiental positivo, al reducir más de 43.000 toneladas de CO₂ al año y abastecer a más de 33.000 hogares formoseños.

Energia Solar en Formosa

Por su parte, Ambientes y Energía SAS desarrolla un megaproyecto de parques solares que, con una inversión estimada de u$s67 millones, tendrá una potencia de 80 Mw en la región de Laguna Blanca, Ibarreta y Pirané. Estos parques ya están licitados y adjudicados, por lo que falta la autorización de Cammes para que se avance con las obras.

A esto se suman las iniciativas proyectadas en Formosa capital, Clorinda y Güemes, que prevé otros 100 Mw. El 30 de septiembre se realizará la licitación para elegir a la firma que lleve adelante dichos parques solares.

Impacto en el desarrollo local

La llegada de estos parques solares genera una cadena de beneficios que trasciende lo energético. En primer lugar, se multiplican las oportunidades de empleo y en paralelo, se impulsa la actividad de proveedores locales y economías regionales, que encuentran en estos proyectos una fuente de crecimiento sostenido.

"Revolucionamos los pueblos donde construimos estos parques, movilizando la economía local y promoviendo el desarrollo", sintetizó Juan Pablo Martínez, gerente de energía renovable de MSU Green Energy.

Además, genera una alternativa en el servicio eléctrico en distintas zonas de la provincia. En un contexto global marcado por la urgencia de reducir emisiones y afrontar los altos costos de energía, Formosa aporta una alternativa con menos gases de efecto invernadero, más energía limpia y un modelo de desarrollo que conjuga innovación privada, políticas públicas y cuidado ambiental.