Será el primer dispositivo de energía undimotriz para generar electricidad con el movimiento de las olas, y se instalará en la Escollera de Mar del Plata

La Costa Atlántica de la Argentina se prepara para escribir un nuevo capítulo en la matriz energética nacional. Lejos de chimeneas y represas, Mar del Plata se convertirá en la ciudad pionera al albergar el primer proyecto de energía undimotriz del país, una iniciativa que busca transformar la fuerza constante de las olas en electricidad limpia y sostenible.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, firmó un convenio con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA) para financiar el desarrollo y la implementación del primer dispositivo argentino en escala real para el aprovechamiento de energía undimotriz.

Esta nueva tecnología, también conocida como energía olamotriz, es la que aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad y se instalará en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata. Se trata de un hito para la industria y la ciencia argentina, ya que combina investigación aplicada, transferencia tecnológica y producción local.

El convenio específico que se suscribió prevé un financiamiento con fondos destinados para la Investigación y el Desarrollo provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), administrado conjuntamente por la Subsecretaría de Energía y el FREBA. Los fondos del programa provienen del agregado tarifario renovable, que los usuarios abonan en la factura de electricidad de la Provincia de Buenos Aires.

Mar de Plata diversifica la matriz

El convenio fue firmado en el Centro Bonaerense de Energías Renovables por el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de FREBA, Fernando Pini; el secretario General del Foro, Gustavo Piuma Justo; el decano de la UTN Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto; y el coordinador del PROINGED, Ricardo Lospinnato.

Desde la Provincia de Buenos Aires es prioridad impulsar este tipo de proyectos estratégicos para diversificar la matriz energética y promover tecnologías innovadoras de origen nacional. Asimismo, se avanza en la generación de conocimiento y en el desarrollo de energías limpias, posicionándose como referente en la región en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad.

La tecnología que llega a Mar del Plata, es parte de un panorama energético global más amplio, aunque todavía se encuentra en una fase incipiente. A diferencia de la solar o la eólica, la energía undimotriz se beneficia de una predictibilidad superior, ya que el movimiento de las olas es constante y puede modelarse con mayor precisión que el viento.

Sin embargo, el principal desafío reside en la robustez de los equipos. Los convertidores de energía de las olas (WECs, por sus siglas en inglés) deben resistir la corrosión del agua salada y la fuerza extrema de las tormentas, un reto de ingeniería que eleva los costos iniciales y exige un mantenimiento constante. Esta batalla contra los elementos es la que define la viabilidad a gran escala de esta fuente renovable.

Energía undimotriz en el mundo

A pesar de los retos técnicos, el interés mundial ha impulsado una decena de proyectos experimentales y comerciales. Portugal, por ejemplo, fue pionero con la instalación de la boya Pelamis en el Aguçadoura Wave Park, aunque el proyecto enfrentó dificultades operacionales.

Más exitosos han sido los desarrollos en Australia y el Reino Unido, donde empresas como Carnegie Clean Energy han implementado sistemas que utilizan la presión del agua de mar para mover turbinas en tierra (tecnología CETO). En Escocia, se desarrollan dispositivos que emplean grandes flotadores para capturar la energía de cabeceo de las olas, demostrando que no existe una única solución, sino un mosaico de aproximaciones tecnológicas adaptadas.

La experiencia de Mar del Plata, entonces, se suma a este esfuerzo global por diversificar la generación de energía. Si bien es prematuro estimar el impacto en la matriz de la Argentina, este tipo de iniciativas son cruciales para el desarrollo de la ingeniería nacional y la adaptación de tecnologías limpias.

La energía undimotriz no solo promete electricidad con una huella de carbono mínima, sino también la posibilidad de generar agua potable mediante procesos de desalación acoplados, ofreciendo un doble beneficio para las comunidades costeras.