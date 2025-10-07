La experiencia de Estados Unidos muestra que es posible transformar los líquidos que acompañan el gas de Vaca Muerta y convertirse en exportador de etano

La Argentina posee los recursos, la ingeniería y el talento humano para ser un proveedor de muchos países de un recurso que hoy quema en millones de hogares e industrias. Se trata del etano, un producto que llega asociado al gas natural porque no se procede a su separación antes de inyectarlo a la red. Para el país, el desafio no es geológico sino de reglas, infraestructura y decisión política.

Un reciente trabajo del Instituto Petroquímico Argentino (IPA) reseñó que el desarrollo del etano no es una promesa a futuro, es una oportunidad concreta, pero a la vez es una condición necesaria para avanzar con proyectos de GNL y capturar mercados petroquímicos globales.

Pero hoy la Argentina sigue sin separar sistemáticamente los líquidos del gas. Mientras tanto, Estados Unidos ya exporta 400.000 barriles diarios de etano, con terminales que funcionan a escala, con contratos forward, precios de referencia y reglas claras.

De acuerdo a las estimaciones de la industria, la inversión estimada para infraestructura de exportación, lo que incluye ductos, plantas y terminales, ronda entre u$s3.000 y u$s4.000 millones. Se trata de montos significativos, pero altamente competitivo frente a los flujos de ingreso que se podrían generar si se activa el mercado internacional.

Etano de demanda internacional

Países como India, China, Corea del Sur o Europa demandan etileno y derivados. La oportunidad está, pero el tiempo, no tanto, según lo planteó Jorge Foglietta, presidente y consultor ejecutivo de J.H. Foglietta Consulting, durante una charta exclusiva en el IPA, organizada para socios e invitados especiales.

"Estados Unidos era importador neto hace una decada. Hoy exporta mas de 400.000 berriles diarios de etano a Europa, Asia y Amenca Latina. Eso se logró con visión de largo plazo, inversión privada y reglas claras para el desarrollo de infraestructura", explicó Foguetta.

Argentina, en cambio, sigue sin aprovechar esa riqueza. Eso no solo significa resignar valor agregado, sino también bloquear otras oportunidades, como la producción eficiente de GNL. "El etano complica la licuefacción. Si no se separa, no se puede avanzar con proyectos serios de exportación de GNL", advirtió.

El etano no compite con otros combustibles. No reemplaza gasoil ni GNL. Su valor está en otro plano: el de la industria. Se trata de una materia prima que puede venderse en mercados desarrollados, donde la demanda de etileno y derivados crece año a año.

Un negocio para la Argentina

En el caso argentino, exportar atano no requiere inventar nada. Foglietta detalló que existen rutas comerciales posibles, conocimiento técnico local y capacidad para replicar modelos como el de Morgan's Point (EE.UU.), una terminal con capacidad para 200.000 barriles diarios de exportación.

El obstáculo, para el especialista, es la falta de institucionalidad del mercado. "Hoy no hay un precio de referencia para el etano en Argentina, ni contratos forward, ni un marco regulatorio que permita a inversores tomar decisiones. No sabemos cuánto vale el etano. Y si no sabemos cuanto vale, no sabemos si conviene separarlo, reinyectario o dejarlo pasar", resumió Foglietta.

"Pensar el etano solo como una molécula es quedarse quedar corto. Es un vehiculo de posicionamiento regional, un puente hacia mercados exigentes, y una oportunidad concreta para que Argentina exporte no solo recursos, sino estrategia", planteo el experto.