La mayor obra de infraestructura energética de Argentina busca miles de empleados: cómo postularse

Vaca Muerta Oil Sur busca personal para el proyecto energético más grande en 50 años. Perfiles IT, RR.HH., Ingeniería y Finanzas, entre los más demandados

VMOS, la empresa de midstream que representa a las mayores petroleras del país detrás del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, avanza en el desarrollo de un megaproyecto de infraestructura que impulsará un salto energético y de crecimiento económico de la Argentina.

Se trata de una iniciativa conformada por las principales compañías energéticas del país: YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y GyP de Neuquén, que se unieron para dar forma a la obra energética más grande de los últimos 50 años.

La obra consiste en la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros, que permitirá el transporte de petróleo desde el corazón productivo de Vaca Muerta hasta una nueva y moderna terminal marítima de clase mundial en la costa atlántica de Río Negro.

Esta obra de gran escala permitirá transportar más de 550.000 barriles por día y exportar el crudo en grandes buques de hasta 2 millones de barriles hacia Europa y Asia, desde la Terminal de Punta Colorada, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores del mundo.

VMOS, un gran generador de empleo

La construcción de la obra demanda de cientos de empresas contratistas y miles de trabajadores en los más diversos puestos, por lo que la búsqueda de nuevo personal es continua, tanto para la cabecera en Allen, como a lo largo del ducto con las contratistas adjudicadas, como las encargadas de las distintas etapas de la construcción de la terminal portuaria en Punta Colorada.

Actualmente, las búsquedas están orientadas a distintos perfiles como Líder de Finanzas Corporativas, con capacidades en administración, contabilidad y finanzas, corporate finance y banca inversión; Analista de Compras y Contratos Sr con gestión en minería, petróleo y gas, y Analista de Apoyo Operativo de Contrataciones, con conocimientos en las áreas de abastecimiento, logística y compras.

También se busca Líder de Aplicaciones, Líder de Infraestructura & Operaciones, y Especialista Arquitecto de Soluciones (Solution Architect), para áreas de tecnología, sistemas y telecomunicaciones, y tecnologías de la información.

La oferta de puestos se extiende desde Analista de Recursos Humanos, hasta roles tan específicos como Ingeniero de Sistemas de Control - Programador SCADA, y Jefe de Operaciones de Terminal de Crudo Onshore, para desempeño en Sierra Grande, Río Negro.

También se requieren postulantes para cubrir el cargo de Gerente de Ingeniería; Gerente de Operaciones de Terminal Portuaria Punta Colorada; Analista de Compras y Contratos Sr; Analista contable Semi Senior.

En todos los casos, por cada búsqueda en https://serialdelatorre.hiringroom.com/ se puede acceder a la descripción detallada del cargo a cubrir, rol y responsabilidades, requisitos, experiencia, y habilidades, asi como los beneficios que ofrece la empresa.