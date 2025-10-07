Los CEOs firmarán el acuerdo de ingeniería final, previo al FID, y aceleran una de las etapas del plan que busca exportar 12 MTPA de gas licuado al año.

YPF y la compañía energética italiana ENI darán un paso significativo en el desarrollo del megaproyecto Argentina LNG esta semana. Se trata de la firma del acuerdo de ingeniería final (Front-End Engineering Design, FEED), un hito contractual que se realiza de manera previa a la Decisión Final de Inversión (FID).

El acto de rúbrica está previsto para el viernes 10 de octubre en Buenos Aires y contará con la participación de Claudio Descalzi, presidente de ENI, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La iniciativa conjunta tiene como objetivo convertir a la Argentina en un exportador de Gas Natural Licuado (GNL) utilizando los recursos de Vaca Muerta. El desarrollo se centrará en la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en las costas de la provincia de Río Negro, específicamente en el Golfo San Matías.

En junio de 2025, ambas compañías habían sellado un acuerdo preliminar (conocido como Head of Agreement o HOA), en presencia de los presidentes Javier MIlei y Georgia Meloni, con el objetivo de establecer las bases de la sociedad y los pasos necesarios para la futura inyección de capital.

De acuedo a lo que se viene informando del desarrollo del proyecto, la primera fase del proyecto con ENI contempla la instalación de dos unidades flotantes con una capacidad conjunta de hasta 12 millones de toneladas anuales (MTPA).

Los proyectos de Argentina LNG

El proyecto Argentina LNG es considerado de escala global. Las proyecciones manejadas por las empresas indican que el plan, a lo largo de sus distintas etapas, podría alcanzar una capacidad de exportación de hasta 30 MTPA de GNL para 2030.

A nivel económico, las exportaciones de GNL derivadas de este megaproyecto han sido estimadas en cifras que podrían superar los USD 100.000 millones a lo largo de veinte años. La materialización del proyecto requiere también el desarrollo de infraestructura de transporte, lo que incluiría la construcción de un gasoducto de gran escala para garantizar el suministro continuo de gas desde la cuenca neuquina hasta las plantas flotantes en la costa.

Si bien la Decisión Final de Inversión (FID) para las fases principales aún no ha sido anunciada, la firma del acuerdo de ingeniería marca la finalización de la etapa técnica y acelera los procesos hacia el compromiso financiero. Fuentes de la industria han señalado que el FID para las fases iniciales se definiría en el primer cuatrimestre de 2026.

El más avanzado de los proyectos es el que lleva adelante el consorcio Southern Energy, que lidera la Argentina Pan American Energy con su socio noruegio Golar, y al que se sumaron YPF, Pampa Energía y la alemana Harbour Energy.

Ese proyecto prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción. El primero bautizado Hilli Episeyo llegará al país en el segundo semestre de 2027, y el segundo MKII lo hará al año siguiente, para lo cual el consorcio deberá haber construido un gasoducto dedicado.