YPF Digital suma una nueva funcionalidad en su APP YPF. A partir de ahora, los usuarios podrán pagar en dólares (u$s) sus compras de combustible, productos en Tiendas Full y servicios en YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicio del país. Esta innovación amplía la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), ofreciendo a los clientes mayor flexibilidad y opciones para gestionar sus consumos.

"El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF", afirmó el presidente de YDI, Guillermo Garat.

Todos los usuarios que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YPF Digital en Banco Santander. Al momento de la transacción, App YPF mostrará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.

Los fondos en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF. El pago no implica operaciones de cambio ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera. No se permitirá retiro en efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos. En caso de devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo.

YPF se mete con MODO y Mercado Pago

Desde sus inicios en 2018, la aplicación de YPF nació con el objetivo de digitalizar el proceso de pago y fidelización, simplificando la experiencia en las estaciones de servicio. Lo que comenzó como un reemplazo de la tarjeta de puntos, hoy procesa entre 5 y 6 millones de pagos mensuales, convirtiéndola en una de las aplicaciones más utilizadas en la Argentina. Este alto nivel de adopción servirá como base para una visión más amplia.

La meta de YPF Digital es ganar "principalidad", es decir, convertirse en una de las primeras opciones que un usuario busca en su teléfono para resolver sus necesidades diarias. La clave para lograr esto es ir más allá del ecosistema de la estación de servicio, y si bien un usuario promedio visita una estación unas tres veces al mes, abre la aplicación muchas más veces. Es en esas interacciones frecuentes donde YPF busca generar valor.

La búsqueda de rentabilidad está llevando a la compañía a potenciar todas sus unidades de negocios, y en el caso de las estaciones de servicio se nota no solo en la política de precios de los combustibles mediante el micropricing, sino también en potenciar las tiendas Full, en las que ya es el principal vendedor de café del país, y disputa otros segmentos como el de las hamburguesas y los alfajores a las principales marcas.

La potencia de ese avance hacia el mercado de medios de pago que pretende YPF se basa en su aplicación, que ya superó los 7 millones de descargas y cuenta con 3 millones de usuarios activos que interactúan mensualmente con la plataforma. Esta cifra es un dato de enorme peso, ya que representa un caudal constante de transacciones y comportamientos digitales que son el activo más valioso en la economía de las aplicaciones.