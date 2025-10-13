Una "ignota" empresa de energía se asocia con el gigante de ChatGPT para una inversión de u$s25.000 M, generando dudas por su escaso historial público

Sur Energy es la empresa argentina que se catapultó al centro de la escena tecnológica y energética global tras firmar una Carta de Intención con OpenAI, la creadora de ChatGPT, para desarrollar en el país un mega data center de inteligencia artificial (IA) abastecido con fuentes de energía renovables denominado "Stargate Argentina".

Esta iniciativa, que se perfila como una de las mayores inversiones en infraestructura en la historia de la Argentina, con un monto estimado de hasta u$s25.000 millones, sitúa a Sur Energy como el integrador energético e infraestructural clave del proyecto.

Sur Energy se describe como una empresa argentina enfocada en el desarrollo de infraestructura digital sostenible, y su misión es la de combinar energías renovables con tecnología de avanzada para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

Como tal, se anticipa que la empresa en el mega proyecto tendrá la tarea de liderar la implementación del centro de datos a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA, y asegurar que ese ecosistema sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles.

Dentro de la alianza con OpenAI, la firma actuará como el responsable de la infraestructura y el suministro energético. El proyecto Stargate Argentina contempla la construcción de un data center a gran escala en la Patagonia, con una capacidad que podría alcanzar hasta los 500 MW. OpenAI, por su parte, asumiría el rol de off taker (comprador) de la potencia computacional generada.

Las preguntas sobre Sur Energy

La compañía está ligada a figuras prominentes del ecosistema tecnológico y emprendedor argentino, aunque su presencia corporativa y trayectoria están generando debate en el sector. Si bien el anuncio de OpenAI fue celebrado por el Gobierno y analistas, en la prensa y las redes sociales se puso la lupa sobre el perfil de Sur Energy.

Algunos analistas señalan que Sur Energy es una compañía de perfil bajo con un historial público limitado, sin una trayectoria conocida en inteligencia artificial y una infraestructura corporativa que no reflejaría la magnitud de la sociedad anunciada.

Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic y líder de Sur Energy

También se le cuestionó la falta de claridad en torno a quién está detrás de la empresa y su músculo industrial y reputación en el sector energético, a pesar de que sus fundadores son figuras conocidas del ámbito tecnológico y satelital argentino.

Para alimentar las suspicacias, también se destacó que en la reunión clave entre el presidente Milei y los ejecutivos de OpenAI no participó ningún directivo de Sur Energy, lo que amplificó los interrogantes sobre su rol real.

El socio argentino de bajo perfil

Emiliano Kargieman fue presentado como una de las caras visibles al frente de Sur Energy. Un empresario de trayectoria, reconocido por ser el fundador de Satellogic, la empresa argentina de microsatélites, por lo que su participación subraya el componente de desarrollo tecnológico y la vinculación con el talento local.

"El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial", explicó Kargieman en un breve comunicado transmitido a la prensa.

Para el directivo de Sur Energy, esta alianza convierte a Argentina en "un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible".

A la vez, Sam Altman, CEO de OpenAI, rindió un homenaje a Matías Travizano, empresario argentino que fue fundador de Sur Energy y un impulsor fundamental del proyecto. Travizano, quien falleció trágicamente en un accidente de montañismo en California semanas antes del anuncio, fue destacado por Altman como una figura cuya visión era "poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina".

Radicado en Estados Unidos, Travizano se vinculó con el mundo académico y la innovación: fue investigador en la Universidad de Berkeley, especializado en inteligencia artificial. Defendía la idea de transformar a Argentina en un centro regional de desarrollo en esa disciplina.

En un artículo escribió: "El país tiene condiciones que brindan una ventana de oportunidad como un posicionamiento geopolítico convenientemente alejado de los focos de conflicto, educación técnica de calidad, talento técnico, conectividad, energía, agua, etc".

Otras posibles empresas vinculadas

En el ámbito energético se plantea que Sur Energy podría estar actuando como un intermediario o un nexo entre OpenAI y grupos de energía más grandes y establecidos en la Argentina, y si bien estos nombres no fueron confirmados oficialmente, la lista se limita a un puñado de grandes jugadores del segmetno de generación eléctrica y renovables.

En ese sentido, se viene mencionando la posibilidad de que otras compañías importantes estén involucradas de manera indirecta para aportar su conocimiento en la industria energética local y capacidad operativa.

La elección de Sur Energy como socia se inscribe en un contexto mayor que va más allá de lo puramente tecnológico. La Patagonia es la locación elegida, donde se buscará aprovechar el clima frío para la refrigeración natural de los servidores y el potencial de la región para generar energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), un factor crítico para la alta demanda energética de los data centers de IA.

La viabilidad de una inversión de esta magnitud también está fuertemente ligada a la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que brinda beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, fundamentales para atraer y sostener una obra de esta envergadura. El proyecto "Stargate Argentina" aplicaría a este régimen.