La provincia informó el éxito del cruce del caudaloso río Negro en el oleoducto VMOS, una obra clave que permitirá duplicar la producción de Vaca Muerta

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) representa la obra de infraestructura energética más importante de las últimas décadas en la Argentina, y según informó oficialmente la gobernación de Río Negro, alcanzó un punto de inflexión histórico con el cruce subfluvial del río Negro, una maniobra de alta complejidad técnica que simboliza el avance definitivo hacia la consolidación exportadora.

Este sistema de transporte no solo busca aliviar el cuello de botella actual en la cuenca neuquina, sino que está diseñado para transformar la matriz económica del país a partir de su inicio de operaciones previsto para fines de 2026, y la primera exportación para enero del año próximo.

La magnitud del proyecto se refleja en su trazado con una línea de acero de 30 pulgadas que se extiende desde el centro de la formación geológica en Neuquén hasta la terminal de exportación en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande. La obra es ejecutada por un consorcio integrado por las principales operadoras del sector: YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.

El cruce del río Negro, informado por las autoridades provinciales como un éxito de ingeniería, se realizó mediante una técnica de perforación horizontal dirigida. Este método permitió instalar la tubería por debajo del lecho del río sin afectar el curso de agua ni el ecosistema circundante. La precisión requerida para esta maniobra fue milimétrica, considerando que se debieron atravesar estratos rocosos y sedimentarios mientras se mantenía la integridad de un ducto de gran diámetro diseñado para resistir altas presiones.

El VMOS duplicará la evacuación de shale oil

El oleoducto VMOS tiene como objetivo principal duplicar la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta. Actualmente, la producción de la cuenca se ve limitada por la saturación de los sistemas de transporte existentes. Con la puesta en marcha de esta obra, se estima que el país podrá despachar hacia los mercados internacionales un volumen de hastas 700.000 barriles adicionales diarios, es decir el doble de lo que hoy exporta la industria.

El cruce del rio Negro fue un desafío logístico que demandó semanas

El contexto global añade una urgencia estratégica al proyecto. En un escenario de dudas energéticas mundiales y volatilidad de precios, Argentina se posiciona con este ducto como un proveedor confiable de crudo liviano. La obra permite dimensionar el despliegue de maquinaria y recursos humanos con cientos de obreros, especialistas en soldadura de alta precisión y expertos en medio ambiente trabajaron en turnos continuos para cumplir con los plazos de entrega.

La terminal marítima en Punta Colorada será el destino final del petróleo transportado por el VMOS. Allí se está construyendo un sistema de monoboyas mar adentro que permitirá el amarre de buques de gran calado, conocidos como VLCC (Very Large Crude Carriers). Estos gigantes del mar pueden cargar hasta dos millones de barriles, lo que reduce significativamente los costos logísticos y mejora la competitividad del crudo argentino en mercados distantes como Europa y Asia.

Un dato técnico relevante informado por el gobierno rionegrino es el diámetro de la cañería utilizada, que alcanza las 30 pulgadas en gran parte de su recorrido. Esta dimensión es necesaria para manejar los caudales proyectados de una producción que no para de batir récords mensuales. La logística para trasladar estos tubos desde las plantas de fabricación hasta la estepa patagónica implicó un operativo de transporte terrestre sin precedentes por las rutas provinciales.

Una obra de alto impacto económico

El impacto económico para la provincia de Río Negro es sustancial. Más allá de la inversión directa en la obra, la gobernación subrayó que el proyecto genera un efecto multiplicador en los servicios locales, desde hotelería y gastronomía hasta metalúrgica y logística pesada. El VMOS es un motor de desarrollo que está reconfigurando el mapa laboral del interior rionegrino, especialmente en zonas que históricamente tuvieron nula actividad industrial.

La seguridad ambiental fue un eje central en los informes de avance. El consorcio conformado por YPF y sus socios implementó sistemas de monitoreo de fibra óptica a lo largo de todo el trazado. Estos sensores permiten detectar en tiempo real cualquier variación de presión o temperatura, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El esquema de financiamiento constituyó un hito sin precedentes, al haberse consolidado a través de un consorcio de bancos internacionales y locales en lo que representa el project finance más importante de la Argentina por un total de u$s3.000 millones que demandará la obra. Esta estructura de financiamiento estructurado permite que la deuda se garantice con los flujos de caja futuros del propio proyecto, demostrando una confianza técnica y financiera excepcional en la viabilidad del oleoducto VMOS.

Las obras también avanzan en la terminal de Punta Colorada, que será la mayor de la región

La etapa final de la obra, descripta por expertos como la más compleja de oleoducto, incluye no solo el cruce del río, sino también la superación de accidentes geográficos en la zona de la meseta. El terreno rocoso y las condiciones climáticas extremas, con vientos que superan los 100 kilómetros por hora, pusieron a prueba la resistencia de los materiales y la pericia de los operarios.

El mayor polo exportador de petróleo

La terminal de Sierra Grande se perfila como un hub logístico que cambiará la dinámica del Golfo San Matías y de la Argentina. Con una capacidad de almacenamiento de millones de barriles en tanques de última generación, la planta servirá como pulmón regulador para garantizar el flujo constante de carga a los buques. Esta infraestructura convierte a Río Negro en la principal puerta de salida del petróleo argentino al mundo, desplazando el eje logístico tradicional.

El rol de la gobernación rionegrina fue clave en la gestión de los permisos y la mediación con las comunidades locales, para lo cual se buscó que el proyecto VMOS tenga una "licencia social" sólida, basada en la transparencia de la información y la generación de empleo genuino. El éxito del cruce subfluvial del río Negro fue celebrado como un logro compartido entre el Estado provincial y las empresas que conforman el consorcio ejecutor.

Mirando hacia el futuro, el oleoducto es la pieza que faltaba para que Vaca Muerta fortalezca su potencial exportador masivo. La capacidad de transporte que se está instalando permitirá proyectar inversiones de perforación mucho más agresivas en los yacimientos neuquinos.