El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una nueva advertencia contra Irán al amenazar con destruir su infraestructura energética e hídrica si no se alcanza un acuerdo de paz "en breve" y se garantiza la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz al tráfico comercial.

El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, donde detalló que entre los objetivos potenciales se encuentran:

Plantas generadoras de electricidad

Pozos de petróleo

La isla de Kharg Island , principal terminal de exportación de crudo iraní

, principal terminal de exportación de crudo iraní Posibles instalaciones de desalinización

Según el mandatario, estas acciones serían una represalia por los ataques atribuidos a Irán contra fuerzas estadounidenses a lo largo de las últimas décadas.

La declaración representa una de las escaladas verbales más directas del gobierno estadounidense contra infraestructura civil iraní en el actual conflicto. Trump señaló además que dichas instalaciones han sido "deliberadamente" preservadas hasta el momento, lo que introduce una advertencia implícita sobre un posible cambio en la estrategia militar.

No es la primera vez que la isla de Kharg aparece como un objetivo en el discurso del presidente. En marzo pasado, tras anunciar bombardeos en la zona, finalmente decidió no atacar su infraestructura petrolera, argumentando que su reconstrucción demandaría años. Sin embargo, en una entrevista reciente con el Financial Times, el mandatario había sugerido incluso la posibilidad de "tomar el petróleo de Irán", comparando un eventual escenario con experiencias previas de intervención estadounidense en otros países.

El mensaje de Donald Trump contra Irán

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo

El ultimátum se produce en un contexto de creciente tensión regional. Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, una vía estratégica por la que circula una porción significativa del comercio mundial de petróleo. Como consecuencia, el precio del crudo superó los u$s100 por barril, generando volatilidad en los mercados internacionales.

En paralelo, autoridades iraníes afirmaron haber consolidado el control sobre el golfo de Omán y lanzaron advertencias contra activos militares estadounidenses en la zona, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln. La posibilidad de enfrentamientos directos en aguas estratégicas añade un elemento de incertidumbre adicional.

En el terreno militar, el conflicto entre Irán e Israel continúa escalando. Ambos países intercambiaron ataques aéreos durante la jornada del lunes, en una confrontación que ya supera el mes desde el inicio de la ofensiva conjunta el pasado 28 de febrero. En este escenario, el canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que Teherán responderá atacando instalaciones de empresas estadounidenses en la región si se concretan ataques contra su infraestructura energética.

El Pentágono evalúa operaciones terrestres limitadas con fuerzas especiales

Por otro lado, la posibilidad de una intervención terrestre de Estados Unidos comenzó a tomar forma. Según reportes periodísticos, el Pentágono evalúa operaciones limitadas con fuerzas especiales durante varias semanas, sin contemplar una invasión a gran escala. Este enfoque contrastaría con declaraciones previas del secretario de Estado Marco Rubio, quien había descartado el envío de tropas terrestres.

En los últimos días, un buque de asalto anfibio con aproximadamente 3.500 marines estadounidenses arribó a la región, lo que refuerza la presencia militar en un área ya altamente militarizada. Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Qalibaf, advirtió que sus fuerzas esperan la llegada de tropas estadounidenses para enfrentarlas directamente.

Cancilleres regionales buscan abrir canales de negociación

En el plano diplomático, distintos países intentan abrir canales de negociación. Cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron en Islamabad para explorar alternativas que permitan reducir la tensión. El ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, expresó la disposición de su país para mediar y facilitar conversaciones entre Washington y Teherán.

El conflicto también se extiende más allá de Irán. En Líbano, los ataques israelíes han dejado más de mil muertos desde principios de marzo, mientras que la misión de paz de la ONU confirmó la muerte de un casco azul en el sur del país tras el impacto de un proyectil.

En este contexto, la combinación de amenazas militares, bloqueos estratégicos y esfuerzos diplomáticos en curso mantiene a la región en una situación de alta volatilidad, con repercusiones directas sobre la seguridad internacional y los mercados energéticos globales.