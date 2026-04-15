En AmCham Summit 2026, González proyectó que energía y minería generarán esa cifra en exportaciones en los próximos 5 años y destacó el impacto del RIGI

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, anticipó que el país podría alcanzar en los próximos cinco años una balanza comercial combinada de energía y minería cercana a los u$s60.000 millones. La estimación se apoyó en la expansión de inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en el nuevo esquema económico vigente.

Las declaraciones se dieron en el marco del capítulo energético de la AmCham Summit 2026, el encuentro anual que reúne a empresas estadounidenses con presencia en la Argentina. El evento contó con análisis sobre infraestructura, exportación de hidrocarburos y competitividad del sector, aparte de la participación de referentes privados como Juan Martín Bulgheroni (PAE), Fernando Bonnet (Central Puerto) y Ana Simonato (Chevron), con la presencia previa del ministro de Economía, Luis Caputo

Un nuevo marco económico y señales al inversor

En su exposición, González sostuvo que la principal transformación en curso es de carácter estructural. "El cambio más importante es la vuelta de la Argentina al capitalismo, eso hace que sea un país donde los inversores digan, ‘acá quiero estar’", destacó al iniciar su alocución, al afirmar que la confianza del capital privado es un factor esencial en la etapa actual del país

En ese sentido, remarcó la necesidad de estabilidad macroeconómica como condición para atraer capitales, y destacó un escenario de menor presión tributaria e inflación descendente. También se refirió a las reformas normativas recientes vinculadas a hidrocarburos, gas y el sistema eléctrico, que —según explicó— redefinen el rol del Estado y priorizan la eficiencia del mercado.

RIGI, inversiones y expansión del sector

El funcionario puso el foco en el desempeño del RIGI, al que definió como una herramienta clave para acelerar proyectos energéticos y mineros. "El RIGI hasta ahora fue una historia de éxito. Extendimos el régimen un año más, y en simultáneo incluimos el desarrollo del upstream", señaló.

Además, explicó el impacto operativo del esquema: "El RIGI permite que dentro del campo puedas desarrollar pozos o áreas que no tenías previsto desarrollar, porque los economics eran muy justos". En esa línea, proyectó una aceleración de inversiones en petróleo y gas: "… porque este régimen está vigente hasta julio del 2027. Vamos a ver un aumento de inversiones en el sector de petróleo y gas fortísimo en los próximos 18 meses".

Proyección exportadora y evolución productiva

González afirmó que la Argentina podría alcanzar una balanza energética y minera de u$s60.000 millones hacia 2030, y aclaró: "No estamos hablando del potencial de los recursos, sino que estamos hablando de proyectos concretos en 5 años".

En su argumentación, destacó el crecimiento de la producción petrolera, que alcanzó niveles récord cercanos a los 890.000 barriles diarios, con la posibilidad de superar el millón en el corto plazo. En gas natural, proyectó una expansión significativa vinculada al desarrollo de infraestructura de licuefacción y exportación.

Por último, defendió la estrategia de no intervención estatal directa en precios internos del mercado energético. "No instalamos un barril criollo ni intervenimos artificmente en los precios. Las empresas se autorregularon, y solas decidieron en qué medida hacían el pass through a precios, sin ninguna intervención del gobierno", concluyó.