El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una misión comercial en Canadá con el objetivo de presentar las oportunidades de inversión que ofrece la provincia, tanto en minería como en energía. En particular, el atractivo para los inversores se centro en la formación de hidrocarburos no convencionales de Palermo Aike, la segunda reserva más importante del país.

Durante su exposición en Calgary, el mandatario destacó la importancia estratégica de atraer capitales extranjeros para transformar la realidad económica del distrito. Vidal fue tajante al señalar que "para salir de la crisis hay que producir y para producir hay que dar seguridad jurídica a los inversores", remarcando que su gestión tiene la determinación política de ofrecer previsibilidad para que las empresas internacionales elijan invertir en suelo santacruceño.

La comitiva provincial, integrada por funcionarios y representantes del sector privado, mantuvo encuentros clave con empresarios canadienses que manifestaron un fuerte interés en el potencial de los recursos locales. El gobernador enfatizó que "Santa Cruz tiene un enorme potencial para desarrollar proyectos energéticos y mineros que generen empleo genuino y desarrollo económico".

Palermo Aike tiene un potencial de recursos recuperables de 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que la posiciona como la segunda formación no convencional más importante del país. Esta declaración técnica busca validar ante los financistas que el proyecto ya superó instancias iniciales y que los próximos meses serán determinantes para medir la productividad real.

Palermo Aike, conocida como "Vaca Muerta 2"

YPF vuelve a explorar en Palermo Aike

En este marco de promoción internacional, el anuncio de que YPF retomará la actividad durante el segundo semestre del año resultó fundamental para consolidar la confianza de los mercados. La operadora de bandera, así como lo hace la Compañía General de Combustibles, planea avanzar con nuevas perforaciones para confirmar el potencial de Palermo Aike.

Para el mandatario, la reactivación de los trabajos por parte de YPF en la segunda mitad del año es la señal que esperaban los inversores, ya que "la provincia cuenta con una ubicación estratégica y una infraestructura de puertos y gasoductos que facilita la exportación de la producción hacia los mercados internacionales". Esta red logística permite que los nuevos desarrollos encuentren un entorno propicio para una rápida puesta en marcha.

Palermo Aike es el único compromiso de inversión que mantuvo la petrolera estatal en su proceso de reversión de las áreas convencionales maduras a la provincia, la que finalmente acaba de adjudicar a un consorcio de siete empresas para su puesta en valor.

Con el compromiso de la principal petrolera de largo espertise en Vaca Muerta, la provincia se prepara para un ciclo de inversiones que promete cambiar su perfil productivo. La confirmación del potencial geológico durante el próximo semestre marcará el inicio de una era de industrialización, donde la minería y los hidrocarburos no convencionales serán los pilares de la recuperación económica en la región.

CGC y el no convencional santacruceño

Durante las presentaciones en Calgary, Pablo Chebli (miembro del Directorio de CGC) profundizó las características geológicas y de reservorio de la formación, comparándola con rocas similares de Estados Unidos. "Palermo Aike tiene el potencial para convertirse en el próximo desarrollo shale de la Argentina. Las características de la roca son similares e incluso mejores en ciertos casos que algunos shales de cuencas de Estados Unidos que han sido desarrolladas exitosamente".

También destacó las ventajas competitivas frente a otros desarrollos, mencionando que "la cuenca cuenta con infraestructura de producción y transporte preexistente, así como con instalaciones de exportación con acceso tanto al océano Pacífico como al Atlántico, lo que reduce significativamente las inversiones requeridas".

La compañía también mostró el potencial de Palermo Aike en sus bloques y los trabajos realizados hasta el momento, al mismo tiempo que convocó a las empresas interesadas a compartir experiencias y sumarlas para participar en futuros pozos exploratorios y potenciales desarrollos.

Esto sucede en un contexto en el que la Provincia de Santa Cruz implementó recientemente un esquema de reducción de regalías diferenciado por diez años para Palermo Aike, pasando de 12% a 5%, lo que la convierte en la regalía más baja de la Argentina para producción no convencional, una medida que sumada a la incorporación del upstream al RIGI, busca reforzar la competitividad del proyecto y acelerar su desarrollo.