El club de Liniers instala una planta fotovoltaica en su terraza. Generará energía para consumo propio e inyectará excedentes a la red eléctrica

El club Vélez Sarsfield transforma el estadio José Amalfitani, una de las históricas sedes del Mundial 78 y protagonista del campeonato de Primera División, en una usina de energía renovable. El club del barrio porteño de Liniers se pone a la vanguardia de la sustentabilidad en el fútbol profesional con la instalación de una planta fotovoltaica que inyectará electricidad limpia a la red.

En lo más alto de su estructura, allí donde el sol impacta de lleno sobre la terraza, Vélez Sarsfield suma un hito de infraestructura deportiva y ambiental con la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica que busca la autonomía energética del club.

La instalación cuenta con una potencia máxima de 120 kWp en corriente continua y una capacidad nominal de 100 kW en corriente alterna, operando a 380V. El sistema está compuesto por 210 módulos de 570Wp de la marca Trina Solar, capaces de captar tanto la radiación directa como la reflejada, lo que mejora significativamente la eficiencia energética.

La gestión de la energía se realiza mediante un inversor inteligente, que funciona de manera automática e independiente, asegurando una operación eficiente y con mínima necesidad de mantenimiento.

Un estadio alimentado con energía solar

La obra, que inició a comienzos de marzo de 2026, no es solo un gesto simbólico. Se trata de una instalación técnica de alta complejidad compuesta por módulos bifaciales de última generación. Estos paneles tienen la particularidad de captar no solo la radiación directa del sol, sino también la reflejada, maximizando cada rayo de luz para convertirlo en energía utilizable.

En línea con la Ley 27.424 de Generación Distribuida, el Club podrá actuar como usuario-generador, consumiendo su propia energía y inyectando los excedentes a la red de Edesur, lo que permitirá optimizar costos operativos.

El sistema fue diseñado con una mayor cantidad de paneles que la capacidad del inversor, lo que permite mantener niveles cercanos al máximo rendimiento incluso en condiciones climáticas adversas, como días nublados o de menor radiación solar.

Con todas las normativas de seguridad estructural y eléctrica garantizadas, se estima una producción anual de 176.44 MWh, consolidando un paso clave en la modernización energética del Club.

Cómo funciona la generación distribuida

La generación distribuida representa un cambio de paradigma en el sistema eléctrico de la Argentina, ya que permite que los usuarios residenciales, industriales o cualquier institución dejen de ser sujetos pasivos para transformarse en "usuarios-generadores".

Bajo el marco de la ley nacional vigente a la que adhirió oportunamente la ciudad de Buenos Aires, cualquier punto de consumo que cuente con fuentes renovables, como los paneles solares instalados en el Estadio Amalfitani, tiene la posibilidad de generar energía para su propio uso.

Este modelo descentralizado no solo alivia la carga sobre la red troncal y reduce las pérdidas por transporte, sino que también ofrece un beneficio económico directo al permitir la inyección de los excedentes a la red pública, optimizando la factura eléctrica mediante un esquema de compensación.

La retribución por los excedentes inyectados se realiza a través de un sistema de balance neto de facturación. En este esquema, el medidor bidireccional registra tanto la energía que el usuario toma de la distribuidora como la que entrega; luego, los kilovatios volcados al sistema se valorizan a un precio regulado —vinculado al costo de adquisición en el mercado mayorista— y se descuentan directamente de la factura de servicio.