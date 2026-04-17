La minería impulsa el empleo con salarios competitivos. Michael Page detalla las claves para postularse a un sector que invertirá miles de millones al año

El sector minero atraviesa una etapa de desarrollo de grandes proyectos que va a consolidar a al industria como uno de los motores más dinámicos para la creación de empleo registrado y de calidad. Con el impulso de yacimientos de clase mundial, la actividad dinamiza las economías regionales y establece un estándar de competitividad global en la formación de capital humano y el fortalecimiento de la cadena de valor industrial.

Según un reciente informe para iProfesional de la consultora internacional de recursos humanos Michael Page, la industria no solo expande sus fronteras productivas, sino que redefine las capacidades necesarias para integrar sus filas.

El sector genera hoy unos 40.000 empleos directos y las estimaciones indican que esa cifra podría elevarse hasta los 100.000 puestos hacia fines de la década. Este crecimiento encuentra un respaldo sólido en las proyecciones de desarrollo de proyectos de litio, cobre y la ampliación de minas de oro y plata que enfrentran el final de su vida útil, impulsadas por los altos precios internacionales, la demanda externa de minerales críticos y la venta de oportunidad que representan los beneficios del RIGI.

A pesar del optimismo, el mercado laboral enfrenta un desafío estructural, y es la adecuación a las operaciones de gran escala en comparación con mercados más maduros como Chile o Perú, lo que obliga a las empresas a implementar estrategias creativas para captar talento.

Para cubrir esta brecha, las compañías apuestan por el desarrollo de talento interno, la repatriación de profesionales argentinos y la incorporación de perfiles provenientes de otras industrias con operaciones complejas. Ante este escenario, quienes deseen ingresar al sector deben conocer las múltiples vías de acceso que Michael Page identifica como fundamentales para acelerar la empleabilidad.

Los salarios que le compiten a Vaca Muerta

En términos de remuneración, la minería se posiciona hoy como uno de los sectores con los salarios más altos de la Argentina. Para posiciones operativas y técnicas, los sueldos de especialistas oscilan entre $1,8 y $3,2 millones, mientras que un supervisor puede percibir entre $6,0 y $8,5 millones mensuales.

En el nivel de jefaturas, las remuneraciones parten de los $8,0 millones y pueden alcanzar los $10 millones. Es importante destacar que los sueldos para posiciones críticas o que requieren rotación 14x14 en zonas de alta montaña suelen tener un piso de $6 millones debido a la complejidad y el desarraigo que implican estas tareas.

En el segmento de gerencias y direcciones, las cifras reflejan la alta responsabilidad del cargo. Un Director de Operaciones basado en el AMBA puede aspirar a salarios de entre $15 y $20 millones, mientras que un CFO (Chief Financial Officer) maneja rangos que se sitúan entre los $17 y $22 millones, dependiendo de la envergadura de la compañía.

Este panorama laboral deja en claro que la minería no es solo una oportunidad extractiva, sino un ecosistema de desarrollo profesional diverso. Con la formación adecuada y la adaptabilidad necesaria, los trabajadores argentinos tienen ante sí la posibilidad de integrarse a una industria que combina alta tecnología, salarios competitivos y una proyección global indiscutible.

Cómo acceder a un empleo en la minería

Una de las puertas de entrada más sólidas es la participación en proyectos por etapa. El ingreso vía posiciones temporales o por proyecto se convirtió en una alternativa estratégica, especialmente durante las fases de construcción o commissioning (puesta en marcha), donde la demanda de personal técnico se intensifica de manera drástica.

La capacitación específica resulta otro pilar ineludible. El mercado demanda hoy formación en Seguridad e Higiene aplicada a minería, operación de maquinaria de gran porte y mantenimiento industrial. Asimismo, ganan terreno las especializaciones en gestión ambiental y conocimientos técnicos enfocados específicamente en el litio o el cobre, los dos minerales estrella de la transición energética.

La movilidad geográfica es un factor determinante que el candidato debe considerar. Actualmente, cinco provincias concentran el 80% del empleo minero en la Argentina: Santa Cruz, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca. La disposición para trabajar en estas zonas, a menudo bajo regímenes de rotación en alta montaña, es una ventaja competitiva clave en los procesos de selección.

Por otro lado, la experiencia en proveedores mineros constituye una plataforma de lanzamiento frecuente. Muchas carreras profesionales se construyen inicialmente en empresas contratistas de perforación, mantenimiento, servicios industriales, logística remota y catering de campamento, sectores que funcionan como el ecosistema vital de las grandes operadoras.

Cuáles son los perfiles y habilidades

En cuanto al perfil técnico, el manejo de inglés y de software especializado es hoy muy valorado para interactuar con las casas matrices internacionales de las principales operadoras. Firmas como Barrick, Newmont, Livent, Posco, Glencore o Tsingshan publican vacantes de forma constante en LinkedIn y portales especializados, donde el networking digital juega un rol central.

La demanda actual se enfoca en la gestión de operaciones complejas. Los perfiles más buscados incluyen ingenieros mecánicos, eléctricos, químicos y metalúrgicos, además de geólogos y especialistas en exploración. La necesidad de talento es tan alta que algunos proyectos de cobre en San Juan requieren picos de hasta 5.000 trabajadores en momentos determinados de su construcción.

Más allá de los títulos, las compañías buscan un equilibrio entre el conocimiento técnico avanzado y las habilidades blandas. El liderazgo en entornos remotos, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional y la capacidad de relacionamiento con comunidades y diversos stakeholders externos son competencias críticas para quienes aspiran a posiciones de mando.

La digitalización también impulsa la aparición de nuevos roles, como los denominados "mineros digitales". Estos profesionales operan procesos de forma remota desde centros de control urbanos, utilizando herramientas de diseño, planificación, automatización y análisis de datos, lo que permite integrar la actividad con las nuevas tecnologías de la información.