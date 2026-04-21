La alianza entre Argentina Lithium, Lanshen y Stellantis impulsa la producción de litio en Salar de Rincón, Salta, con una inversión de u$s100 millones

La empresa canadiense Argentina Lithium & Energy formalizó este martes un acuerdo marco con la firma china Xi'an Lanshen New Material Technology para impulsar el proyecto de salmuera de litio Rincón Oeste, ubicado en la provincia de Salta. Este compromiso establece un camino estructurado para el avance técnico y el financiamiento de la iniciativa, lo que marca una transición desde la exploración temprana hacia el desarrollo comercial.

Un dato fundamental de esta operación es la consolidación de un ecosistema de socios globales de primer nivel. La inversión china deberá convivir y coordinarse con la presencia de Stellantis, el gigante automotriz que ya posee una participación del 19,9% en la subsidiaria local y cuenta con derechos de compra de producción a largo plazo para sus vehículos eléctricos.

El convenio estipula una inversión escalonada de hasta u$s100 millones por parte de la compañía asiática. A cambio de este financiamiento y del aporte tecnológico, Lanshen obtuvo el derecho a adquirir una participación del 30% en la subsidiaria local de la minera, denominada Argentina Litio y Energía S.A. (ALESA).

Esta alianza representa una continuidad del memorando de entendimiento previo anunciado a finales de 2025. El nuevo contrato define un esquema de inversión vinculado a metas de desarrollo específicas, lo que permite gestionar el riesgo de capital mientras se aceleran los plazos para la producción.

El respaldo estratégico de Stellantis

La presencia de Stellantis en el capital de Argentina Lithium, a través de su filial Peugeot Citroën Argentina, marcó un punto importante de desarrollo para la operadora. Al controlar el 19,9% de la subsidiaria local, el gigante automotriz se convirtió en un socio clave que garantiza solvencia financiera y un mercado de consumo asegurado para el mineral extraído.

Este acuerdo estratégico incluye derechos de compra (offtake) que permiten a la terminal automotriz adquirir hasta el 20% de la producción futura de litio por un período inicial de siete años. Para la minera, esto representa un respaldo comercial inmediato, mientras que para el fabricante de vehículos significa blindar su cadena de suministro ante la volatilidad de los precios internacionales.

El aporte de capital de la automotriz fue el que permitió acelerar la exploración en más de 63.000 hectáreas. Estos activos se distribuyen en cuatro proyectos de alta prioridad en Salta y Catamarca: Rincón Oeste, Antofalla Norte, Pocitos e Incahuasi, todos ubicados en la zona núcleo del Triángulo del Litio en la Argentina.

Con la reciente incorporación de la tecnología china de Lanshen, el esquema de negocios se completa: Stellantis aporta la demanda y el respaldo corporativo, mientras que el nuevo socio asiático provee la capacidad técnica de extracción. Esta sinergia posiciona a la compañía para transicionar rápidamente de la etapa de exploración a la de producción a escala industrial.

La hoja de ruta del proyecto Rincón oeste

El eje del acuerdo se basa en el uso de la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) por intercambio iónico desarrollada por Lanshen. Este método innovador permite una recuperación de mineral más eficiente y sustentable en comparación con las piletas de evaporación tradicionales, con una alta selectividad que funciona incluso en sistemas de baja graduación.

El acuerdo difundido públicamente por Argentina Lithium prevé un cronograma que se divide en tres etapas que orden la secuencia operativa. Las fases iniciales se centrarán en la validación de procesos mediante pruebas a escala piloto y el diseño de ingeniería para respaldar los estudios de factibilidad técnica necesarios según estándares internacionales.

El tramo más ambicioso del plan contempla la construcción de una planta de procesamiento de escala industrial con capacidad inicial para producir 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Para alcanzar este objetivo, la firma china proveerá la ingeniería integral, el equipamiento especializado y la logística para el montaje en el yacimiento salteño.

Además del aporte financiero, Lanshen asumirá la responsabilidad de capacitar al personal local y supervisar la puesta en marcha de la instalación. Esta transferencia de conocimiento tecnológico es una pieza clave para que la Argentina consolide su competitividad en el mercado global de minerales críticos para la transición energética.

Un desarrollo tecnológico y ambiental

El éxito de la operación depende de la aprobación de estudios de impacto ambiental y la obtención de permisos ante las autoridades nacionales y provinciales. Asimismo, el avance requiere cumplir con marcos regulatorios internacionales, incluyendo autorizaciones de exportación de tecnología desde China y normativas de inversión en Canadá.

La implementación de la tecnología de intercambio iónico de Lanshen es un sistema de absorción con resinas que permite una recuperación selectiva del mineral, diseñada para operar de manera eficiente incluso en salmueras con alta presencia de impurezas o magnesio. Este método acelera drásticamente los tiempos de procesamiento a solo horas o días, una ventaja competitiva frente a los meses que demanda la evaporación convencional, y se alinea con los estándares de sustentabilidad que exigen las automotrices para sus cadenas de valor.

Para 2026, la compañía prevé una actividad intensa centrada en completar los estudios de prefactibilidad y factibilidad definitiva, pasos previos e indispensables para el inicio de la construcción. De cumplirse estos hitos técnicos y regulatorios, el proyecto escalará hacia la producción de 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio, consolidando un modelo operativo modular y escalable en el corazón de la Puna