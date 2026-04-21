Morgan Stanley destaca un proyecto minero en San Juan como clave para la industria espacial

Un informe del prestigioso banco identifica cinco gigantes mineros como piezas clave en la industria espacial. Entre ellos, Teck Resources

La economía espacial no arranca en Cabo Cañaveral ni en los hangares de SpaceX. Su verdadero punto de partida está bajo tierra, en yacimientos mineros repartidos por el mundo.

Un informe reciente de Morgan Stanley pone el foco donde pocos miran: la extracción de minerales críticos. Sin esos recursos, cohetes y satélites serían solo prototipos en papel.

El banco identificó a cinco compañías mineras como eslabones centrales de la cadena espacial global. Los nombres: MP Materials, Almonty Industries, Freeport-McMoRan, Alcoa y Teck Resources.

Esta última tiene presencia directa en Argentina. Teck opera el proyecto La Coipita en Calingasta, San Juan, una zona que ahora cobra relevancia estratégica en el mapa global.

Por qué la minería se volvió clave para conquistar el espacio

El documento de Morgan Stanley plantea un giro conceptual. La atención de los inversores se concentró históricamente en compañías aeroespaciales o de telecomunicaciones, dejando en segundo plano a los proveedores de materias primas. Pero estas empresas son, en realidad, fundamentales para sostener el crecimiento del negocio.

Toda la infraestructura necesaria para el desarrollo espacial depende de insumos básicos. Desde satélites hasta sistemas de lanzamiento, cada componente tecnológico tiene su origen en la minería.

Sin estos materiales, la innovación simplemente no podría materializarse. El informe lo resume así: la minería aparece como el primer eslabón de una cadena mucho más amplia y compleja.

El análisis se inscribe dentro de una estrategia más amplia del banco. Morgan Stanley elaboró una lista de decenas de compañías vinculadas al sector espacial, que van desde la extracción de recursos hasta los servicios en órbita.

Qué minerales mueven la industria y para qué sirven

El informe enumera tres familias de recursos críticos: cobre, aluminio y tierras raras. Cada uno cumple un rol específico en la ingeniería aeroespacial.

El cobre, por su excepcional conductividad térmica, se utiliza en motores de cohetes de alto rendimiento. También es indispensable para la electrificación y transmisión de energía en entornos extremos.

Teck Resources y Freeport-McMoRan son importantes proveedoras de cobre a nivel global. Además, Teck produce galio, un elemento utilizado en sistemas de radar de alta precisión.

El aluminio, por su parte, es valorado por su ligereza y resistencia. Esas cualidades lo vuelven esencial para estructuras aeroespaciales que deben soportar presiones extremas sin sumar peso innecesario.

Alcoa aporta ese insumo clave a la cadena. Su participación refuerza el peso del metal en la transformación tecnológica del sector.

Las tierras raras completan el trío. Estos elementos son fundamentales para tecnologías avanzadas, desde componentes electrónicos hasta sistemas de energía de alta precisión.

MP Materials se posiciona como un actor estratégico en el suministro de estos recursos. Su inclusión en la lista de Morgan Stanley refleja la centralidad de las tierras raras en la economía espacial.

Qué desafíos enfrenta la cadena de suministro minera

El informe también advierte sobre tensiones futuras. A medida que la industria espacial continúe expandiéndose, la presión sobre la oferta de minerales críticos tenderá a intensificarse.

Eso genera nuevas oportunidades de inversión. Pero también plantea desafíos concretos para la cadena de suministro.

Entre ellos, la necesidad de asegurar fuentes sostenibles, reducir la dependencia geopolítica de ciertos países proveedores y mejorar la capacidad de procesamiento de materiales estratégicos en regiones clave.

La minería deja de ser vista únicamente como una actividad extractiva tradicional. En este contexto, se convierte en un componente esencial de las industrias del futuro.

Morgan Stanley apuesta a que el sector seguirá atrayendo capital en los próximos años. La pregunta ya no es si la economía espacial crecerá, sino cuánto impactará en la demanda global de minerales críticos.