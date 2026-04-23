Vaca Muerta: Pluspetrol presentó una solicitud al RIGI para una inversión de u$s12.000 millones

La operadora ingresa al RIGI para desarrollar el bloque Bajo del Choique–La Invernada, con el objetivo de alcanzar una producción de 100.000 barriles dia

La compañía Pluspetrol dio un paso determinante en su estrategia de expansión en Vaca Muerta al presentar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso estimado en u$s12.000 millones, destinado íntegramente al desarrollo del bloque Bajo del Choique–La Invernada.

El plan de infraestructura busca transformar la capacidad operativa del área mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento y diversos ductos de evacuación. Según el cronograma previsto, el proyecto contempla la perforación de más de 600 pozos en un horizonte de 25 años, lo que permitirá un crecimiento sostenido de la actividad en la cuenca neuquina.

La ejecución se estructuró en dos etapas diferenciadas, comenzando por el desarrollo de la zona sur del bloque. En esta fase inicial, la construcción de dos plantas y la perforación de pozos específicos apuntan a consolidar un nivel de producción de 50.000 barriles de petróleo por día y unos 6 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Posteriormente, la segunda etapa hará foco en la zona norte del área con una escala de inversión y activos similar a la anterior. Una vez que el proyecto alcance su punto máximo de madurez, se estima que la producción total del bloque escalará hasta los 100.000 barriles diarios de crudo y los 12 millones de metros cúbicos de gas por jornada.

La meta de convertirse en un gigante petrolero

Desde la operadora destacaron que este hito no solo multiplicará su volumen de extracción, sino que la consolidará como uno de los actores más relevantes del mapa energético. Actualmente, la firma ya se posiciona como el cuarto productor de petróleo y gas a nivel nacional, con una trayectoria de más de 45 años en el sector.

Finalmente, el impacto de este desembolso bajo el marco del RIGI promete dinamizar la cadena de valor en la región norte de la provincia, especialmente en Rincón de los Sauces. La iniciativa busca potenciar un crecimiento energético sostenible que genere beneficios sociales y económicos directos para las comunidades vinculadas a la operación hidrocarburífera.

La llega de Pluspetrol a dos de las áreas más productivas de la cuenca fue parte de la compra de activos de la estadounidense ExxonMobil que marcó un hito en la industria energética de la Argentina, al consolidardose un proceso de negociación que culminó a finales de 2024 por u$s1.700 millones.

La cartera adquirida incluyó participaciones mayoritarias en bloques clave como Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas I, todos con un alto potencial en la producción de shale oil. Además de las áreas de explotación, el acuerdo comprendió el traspaso del 21,3% de las acciones en Oleoductos del Valle (Oldelval), el principal sistema de transporte de crudo de la Cuenca Neuquina.