Las compañías firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto LNG del Plata, que prevé una capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales para exportación

Camuzzi Gas Inversora y el gigante energético Vitol formalizaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para impulsar el proyecto exportador LNG del Plata. Este desarrollo tiene su nodo logístico clave en el Puerto de La Plata, con acceso directo a la red de transporte de gas de la Argentina.

La propuesta técnica contempla una capacidad nominal de al menos 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA) de una vez que la planta entre en operación. El objetivo central es posicionar a la Argentina como un proveedor de GNL en los mercados internacionales, aprovechando la abundancia de recursos gasíferos del país.

El acuerdo establece las bases para que Vitol sea el offtaker del GNL que se produzca a partir de shale gas de la Cuenca Neuquina, pero además se reserva una futura participación accionaria en el proyecto.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, destacó que este paso es fundamental para la integración de la Argentina al mercado global de energía. Según el directivo, "la meta es generar valor sostenible y atraer inversiones que refuercen la seguridad energética tanto local como internacional". El desarrollo del complejo industrial queda ahora sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias.

El gigante Vitol y el negocio del GNL

La incorporación de Vitol aporta una espalda financiera y logística de escala mundial, con ingresos que en 2025 superaron los u$s340.000 millones. En el marco del convenio, la firma internacional podrá adquirir hasta el 100% de la producción mediante un contrato de compra (offtake) de largo plazo. Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol, subrayó el rol relevante que tendrá la Argentina ante la creciente demanda global.

Vitol no es un actor nuevo en la región, ya que opera una oficina en Buenos Aires y posee una terminal de almacenamiento en Zárate a través de su subsidiaria Vitco S.A.. La compañía cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el mercado del GNL y entregó 23 millones de toneladas métricas durante el último año. Esta experiencia será volcada en el desarrollo técnico y comercial de LNG del Plata.

La terminal en Zárate, que cuenta con una capacidad de 250.000 metros cúbicos tras recientes inversiones, demuestra el interés sostenido de la firma en la infraestructura local. Ahora, con este nuevo acuerdo, la empresa busca diversificar sus fuentes de suministro para sus clientes globales. La alianza representa una de las apuestas más firmes por la monetización del gas de Vaca Muerta.

Finalmente, el acuerdo se alinea con la tendencia global de buscar fuentes de energía más estables y diversificadas. Vitol, fundada en 1966 y con presencia en 40 oficinas en todo el mundo, refuerza su perfil como inversor en activos de largo plazo en la Argentina y el éxito de LNG del Plata marcaría un aporte clave en la balanza comercial energética del país.

Como es el proyecto LNG del Plata

Técnicamente, el proyecto LNG del Plata consiste en el desarrollo de una planta de licuefacción ubicada en el Puerto de La Plata, provincia de Buenos Aires. Su diseño busca aprovechar la infraestructura de transporte existente para recibir gas natural proveniente de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina.

La instalación tiene como objetivo alcanzar una capacidad nominal de producción de, al menos, 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado (GNL). Esta escala está pensada para posicionar a la Argentina como un proveedor competitivo y confiable dentro del mercado energético.

El proceso de licuefacción permitirá transformar el gas natural en estado gaseoso a líquido, facilitando su almacenamiento y transporte en grandes volúmenes hacia los mercados globales. El acuerdo con la firma Vitol contempla que esta compañía pueda adquirir hasta el 100% de dicha producción mediante contratos de largo plazo.

Actualmente, el proyecto se encuentra bajo la órbita de Camuzzi Gas Inversora S.A., aunque se evalúa la incorporación de socios accionistas para su ejecución. El avance de las obras y su puesta en marcha operativa dependen del cumplimiento de las condiciones regulatorias y las aprobaciones técnicas correspondientes.