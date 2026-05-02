Motosierra energética: revelan cuántos argentinos dejaron de tener subsidio en luz y gas

Desde que empezó la gestión de Javier Milei, la cantidad de hogares a los que se redujeron los subsidios de electricidad ascendió a los 2,1 millones

La política energética de la Argentina atraviesa un cambio de paradigma impulsado por la necesidad de reducir el déficit fiscal. Según datos oficiales a los que accedió el diario La Nación, actualmente hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes, en comparación con el inicio de la gestión de Javier Milei. Este giro implica que, dependiendo del servicio, cerca de la mitad del universo total de usuarios ya paga el costo pleno de su boleta.

El ajuste no solo se basó en el incremento de los precios en el surtidor o la factura, sino también en una fuerte "limpieza" de los registros. Según el informe, la Secretaría de Energía identificó y dio de baja la asistencia a 15.518 hogares en barrios cerrados y countries, además de detectar 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y retirar los beneficios a comercios e industrias. Asimismo, 1,59 millones de hogares que técnicamente podían acceder a la ayuda nunca completaron el trámite de solicitud, quedando automáticamente en el grupo que paga tarifa plena.

Recorte de subsidios a la luz y el gas en la gestión Milei

El resultado de esta estrategia es un ahorro masivo para las arcas públicas. En los últimos dos años y medio, el recorte acumulado equivale a más de u$s 5.600 millones. En términos del Producto Bruto Interno, estas erogaciones cayeron drásticamente: pasaron de representar el 1,4% del PBI a niveles cercanos al 0,6%, con un objetivo oficial de llegar al 0,5% para el año 2026.

Este proceso se consolidó con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazó la antigua segmentación de tres niveles. El modelo actual es más binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos por cruces de datos de patrimonio, ingresos y consumo. En electricidad, el número de hogares asistidos cayó de 10,8 millones en diciembre de 2023 a poco más de 8,7 millones en la actualidad. En gas, la cifra bajó de 5,6 millones a 4,7 millones de beneficiarios.

Luz y gas: tarifas y comportamiento del usuario

A pesar del fuerte impacto en el bolsillo, el reordenamiento tarifario estuvo acompañado por una mejora notable en la cobrabilidad de las boletas. La tasa de pago pasó de un 48% al inicio de la gestión a niveles cercanos al 97%, lo que marca una morosidad de apenas el 3%. Esto ocurre a pesar de que, en el primer trimestre de este año, las tarifas fueron el rubro de mayor incidencia en el costo de vida, subiendo casi un 20%, el doble de la inflación general.

Desde el Gobierno defienden la medida asegurando que se busca terminar con el esquema donde hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos. Sin embargo, especialistas advierten que este cambio de precios relativos ha reducido la porción del ingreso disponible para otros consumos discrecionales, marcando un fin definitivo a lo que algunos economistas denominan "populismo energético". El desafío hacia adelante será mantener este equilibrio sin que la carga de los servicios fijos genere una tensión social insostenible.