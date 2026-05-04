Con la compra de áreas en La Pampa y Mendoza, la firma de los Perez Companc supera los 50.000 barriles y se ubica entre los mayores productores del país

Pecom, la petrolera de la familia Perez Companc, en conjunto con su relacionada San Benito Upstream, aceleró su expansión con la compra de tres concesiones de producción de hidrocarburos convencionales, hasta ahora bajo control de la también compañía nacional Pluspetrol.

Esta operación le permite a Pecom sumar 18.000 kbbl diarios a su operación, y con este salto la firma supera los 50.000 kbbl/d lo que la posiciona como uno de los cinco mayores productores de crudo de la Argentina. La apuesta de PECOM se centra en aplicar tecnología de recuperación terciaria en yacimientos maduros para maximizar su valor.

El acuerdo incluye las áreas mendocinas y pampeanas de Gobernador Ayala, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III que conjuntamente conforman el "Bloque El Corcobo", consolidando el despliegue de la compañía en el segmento upstream.

El bloque adquirido se caracteriza por estar compuesto por yacimientos maduros, los cuales presentan un alto potencial para la implementación de técnicas de recuperación terciaria, conocidas como EOR. Precisamente, la aplicación de estas tecnologías constituye una especialidad operativa.

Horacio Bustillo, CEO de PECOM, señaló que la adquisición les permite dar "un paso histórico completando que consolida a la empresa entre los cinco principales operadores del sector en el país. Basados en sus capacidades, a partir de una gestión eficiente en la superficie y un profundo conocimiento del subsuelo".

El hito reciente de Manantiales Behr

Pocos meses atrás, la petrolera de los Perez Companc protagonizó una de las operaciones más importantes en el segmento convencional al acordar con YPF la compra del yacimiento Manantiales Behr. Esta adquisición en la cuenca del Golfo San Jorge permitió a la firma incorporar un volumen operativo fundamental para su balance.

Con este activo emblemático en Chubut, la unidad de upstream de PECOM alcanzó los 35.000 kbbl diarios, consolidando una plataforma técnica de alta eficiencia en áreas maduras. Manantiales Behr es un activo estratégico que se destaca por su extensa trayectoria productiva y por ser un polo de desarrollo de técnicas de recuperación secundaria y terciaria.

Para la compañía, la llegada a este bloque representa la oportunidad de aplicar su experiencia técnica en un área que requiere una gestión intensiva para mantener sus niveles de extracción, lo que consiguió a través de una operación posible gracias al plan de desinversión de activos convencionales que YPF inició para concentrar sus recursos en el desarrollo de Vaca Muerta.

La empresa ya cuenta con una trayectoria en la provincia de Chubut a través de la operación de otros yacimientos. En su cartera de activos destacan áreas como El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, donde la firma ya demostró su capacidad para gestionar campos maduros con eficiencia.

La organización mantiene su perfil como una empresa multidisciplinaria de energía, con una fuerte presencia en la provisión de servicios, ingeniería y soluciones para los sectores eléctrico y minero. Tras un período enfocada en estas áreas de servicios, la compañía concretó hace pocos años su esperado regreso al segmento del upstream como operador directo de yacimientos.