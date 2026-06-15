El estrecho de Ormuz vuelve a abrir tras meses de bloqueo y el crudo se desploma más de 5% en horas

Mercados globales reaccionan con entusiasmo tras la reapertura de una vía estratégica para el comercio energético y finanzas internacionales

El estrecho de Ormuz volverá a operar sin restricciones tras el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán. El pacto pone fin al conflicto que mantuvo bloqueada una de las rutas más críticas para el comercio mundial de petróleo, por donde transita 20% del suministro global de crudo.

Los mercados reaccionaron con euforia. El petróleo se desplomó más de 5% y las bolsas asiáticas registraron subas generalizadas, con el Nikkei de Tokio trepando más de 5%.

El entendimiento será formalizado en los próximos días. Washington y Teherán confirmaron el acuerdo tras una mediación liderada por Pakistán, con participación de Qatar.

Autoridades iraníes informaron que el pacto contempla el cese inmediato de hostilidades y el levantamiento de restricciones marítimas en la región. Los detalles específicos todavía no fueron divulgados.

Qué dijo Trump sobre la reapertura del estrecho

El presidente Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz volverá a la normalidad una vez completada la implementación del acuerdo. A través de redes sociales, confirmó que autorizó la reapertura sin peajes de la vía marítima.

Trump también anunció el retiro del bloqueo naval estadounidense. Expresó su expectativa de que se normalice el flujo energético internacional.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, señaló que el entendimiento representa el "fin inmediato" de la guerra. Adelantó que ambas partes continuarán negociando durante los próximos dos meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que consolide la paz en la región.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por esta vía pasa alrededor de 20% del suministro mundial de petróleo.

Su relevancia estratégica lo convierte en punto clave para el abastecimiento energético global. Las economías asiáticas dependen en gran medida de las exportaciones de crudo y gas que transitan por allí.

La vía marítima había permanecido fuertemente restringida desde fines de febrero. Las hostilidades comenzaron tras ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La interrupción parcial del tránsito generó incertidumbre en los mercados. Contribuyó al aumento de los precios internacionales de la energía durante las últimas semanas.

El petróleo se desploma más de 5% tras el anuncio

Con el anuncio del acuerdo, el petróleo registró fuertes retrocesos. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 5,6% y se ubicó en u$s80,16 por barril.

El Brent del Mar del Norte descendió 4,1% hasta los u$s83,77. Ambos contratos se alejaron de los máximos superiores a los u$s110 alcanzados durante las primeras semanas del conflicto.

La baja del petróleo fue interpretada como señal de alivio para las presiones inflacionarias globales. Una normalización de la oferta energética podría reducir los costos de producción y transporte en distintas economías.

Las bolsas asiáticas explotan al alza y Wall Street anticipa rebote

Las bolsas reaccionaron con fuertes avances. En Asia, el índice Nikkei de Tokio subió más de 5%, mientras que los mercados de Corea del Sur también registraron ganancias superiores al 5%.

Las plazas de Shanghái, Hong Kong, Sídney, Singapur, Taipéi, Wellington y Yakarta operaron igualmente en terreno positivo. Los futuros de Wall Street anticiparon una apertura alcista.

El apetito por riesgo mejoró en todo el mundo. Los inversores celebraron la perspectiva de una normalización en el suministro energético.

En el mercado cambiario, el dólar mostró leves retrocesos frente a varias de las principales monedas. El euro avanzó hasta los u$s1,1599 y la libra esterlina se fortaleció hasta los u$s1,3438.

La moneda estadounidense también cedió posiciones frente al yen japonés. Los movimientos reflejaron una redistribución de flujos tras semanas de alta volatilidad.

Qué falta resolver y qué advirtió Trump sobre Irán

Pese al optimismo inicial, persisten interrogantes sobre la implementación efectiva del acuerdo. También sobre la situación de las embarcaciones y las instalaciones energéticas afectadas por el conflicto.

Trump advirtió que Estados Unidos podría volver a aplicar medidas de presión sobre Irán. La amenaza dependerá de si se alcanza un entendimiento definitivo respecto del programa nuclear iraní, uno de los puntos de fricción que permanece sin resolver.

Mientras continúan las negociaciones, diversos gobiernos expresaron su respaldo al acuerdo. Australia, Nueva Zelanda y Turquía destacaron la importancia de restablecer la libertad de navegación en la zona.

Los países reclamaron avanzar hacia una solución diplomática duradera. El objetivo es reducir la inestabilidad en una de las regiones más sensibles para el suministro energético mundial.