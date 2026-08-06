Con este acuerdo, los productos de las tiendas de YPF estarán disponibles para comprar por delivery de manera exclusiva en esta aplicación

YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial que permitirá ampliar significativamente la presencia de las tiendas Full en el canal de delivery más importante de la región. A partir de este acuerdo, los productos de las tiendas de conveniencia estarán disponibles para delivery de manera exclusiva a través de la aplicación de PedidosYa.

Además de sumar una nueva alternativa de compra para los consumidores, también permitirá incrementar su visibilidad comercial, acceder al principal ecosistema de delivery de la Argentina, explicaron las compañías tras la firma del acuerdo.

Actualmente, más de 60 tiendas Full en 14 provincias ya forman parte de la plataforma PedidosYa, con un destacado desempeño en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar.

Con esta nueva etapa, ambas compañías se proponen alcanzar más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación para fin de año, lo que multiplica el alcance de las tiendas de conveniencia mucho más allá de las estaciones de servicio, que son su ámbito inmediato.

La tecnología de YPF y PedidosYa como servicio al cliente

A través de esta alianza, YPF y PedidosYa buscan combinar el potencial de red de tiendas Full con la tecnología, logística y alcance de la plataforma líder de delivery del país, creando una propuesta que permitirá llegar a más consumidores, desarrollar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la experiencia de compra en todo el territorio nacional.

"Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín presidente y CEO de YPF.

Las tiendas de conveniencia se convirtieron en la Argentina y en el mundo un negocio que no sólo presta un servicio adicional al automovilista sino que ya tiene un perfil social más amplio, con clientes que lo consideran un punto de encuentro, un lugar de reunión o de trabajo.

Pero la rentabilidad que ofrecen las tiendas al negocio de comercialización de combustibles, que en algunas estaciones puede representar el 30% de la facturación total del mes, permite extender la venta de sus productos a un radio mucho mayor mediante el delivery.

"En PedidosYa trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios. El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos", destacó Esteban Gutierrez, CEO de PedidosYa.

Full, una tienda que ya es marca propia

YPF Full continúa fortaleciendo su posicionamiento como una de las marcas de conveniencia más relevantes del país. En el último año, el conocimiento de marca creció seis puntos y su valorización superó los u$s600 millones. Este crecimiento se refleja también en sus ventas, con más de 3 millones de cafés y 900 mil hamburguesas comercializadas por mes, además de un incremento del 30% en las ventas de alfajores Full en el primer semestre de 2026.

La petrolera viene generando acciones que estan revolucionando la tradicional venta de combustibles llevando a sus estaciones hacia centros integrales de servicios y consumo. En este esquema, las tiendas Full juegan un rol protagónico como motor de ingresos y fidelización, respaldadas por la App YPF, una plataforma digital que diversificó sus funciones para ofrecer desde pagos y descuentos hasta servicios financieros y de inversión.

Para atender distintas demandas y perfiles de clientes, la compañía avanzó en la segmentación de su red. Destaca el desarrollo de conceptos como YPF Black, orientado a un segmento prémium que integra ofertas gastronómicas de primer nivel y espacios de mayor confort. En el formato tradicional sumó alianzas con primeras marcas para multiplicar sus propuestas.

En paralelo, la propuesta se complementa con opciones de bajo costo como Refiplus, diseñadas para responder de forma ágil a las necesidades operativas de cada zona, de las cuales empiezan a verse en distintos puntos del país, aportando también un punto de comercialización innovativo a cada zona.

La alianza con otras grandes marcas

Esta transformación incluye acuerdos de alcance nacional con grandes marcas de consumo y gastronomía, entre las que sobresalen alianzas con firmas como McDonald's para ampliar la oferta en los puntos de venta con un espacio exclusivo en estaciones de la red.

También se sumaron asociaciones con Costumbres Criollas y Guapaletas para ampliar la oferta en sus puntos de venta, además de la incorporación de propuestas de cuidado personal junto a Farmacity. Sumado a alianzas bancarias como la mantenida con Santander e integraciones con Mastercard para potenciar su billetera digital, la compañía consolidó una experiencia omnicanal que conecta la parada en el surtidor con el ecosistema digital y la puerta del usuario en la Argentina.

A este despliegue se suma la búsqueda de elevar la vara en la calidad de la gastronomía al paso mediante la colaboración con el chef multipremiado Mauro Colagreco. Esta alianza busca rediseñar la oferta culinaria dentro del segmento prémium de la red, aportando el sello de alta cocina y conceptos de autor a la carta de productos disponibles en las tiendas, un movimiento clave para diferenciar la experiencia de marca en el mercado de conveniencia.

PedidosYa, como nuevo socio estratégico, es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.