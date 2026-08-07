Vaca Muerta y litio, los dos tanques de la economía elevan sin techo su boom de producción

El petróleo no convencional trepó 32,2% en junio y el litio se disparó 59,1%. El fuerte impulso no convencional amortigua el declive de los campos maduros

El avance de Vaca Muerta y los proyectos de litio en el Noroeste garantizan el saldo exportador y el ingreso de divisas clave para la Argentina.

La producción de petróleo no convencional subió 32,2% y la de carbonato de litio saltó 59,1%, compensando la caída en las cuencas convencionales.

El Índice de producción industrial minero (IPI Minero) que elabora el INDEC arrojó en junio de 2026 un incremento del 32,2% interanual para el petróleo no convencional y un salto del 59,1% para el beneficio de carbonato de litio. Estos dos motores explicaron casi la totalidad del crecimiento del sector extractivo, que marcó un avance general del 11,4% interanual en el mes y un acumulado del 8,4% en el primer semestre.

El dato muestra con claridad la velocidad a la que se mueve la matriz productiva de la Argentina: mientras los proyectos no convencionales en la Cuenca Neuquina y los salares del Noroeste aceleran el ritmo de extracción, las áreas de petróleo y gas tradicional continúan en terreno negativo y ceden protagonismo mes a mes.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el organismo estadístico, la extracción de petróleo crudo no convencional alcanzó en junio un volumen de 3.003,8 miles de metros cúbicos, empujada por el salto del 32,2% respecto al mismo mes de 2025 . En el acumulado de los primeros seis meses del año, la expansión llega a un sólido 35,2% .

Esta aceleración de Vaca Muerta compensó holgadamente la contracción de las cuencas maduras: la extracción de petróleo convencional retrocedió un 9,0% interanual en junio (registrando un total de 1.139,3 miles de metros cúbicos) y suma una baja acumulada del 6,8% en el semestre.

En el segmento del gas natural se repite la misma tendencia de reemplazo. La producción no convencional creció 6,3% interanual en junio, alcanzando los 3.266,4 millones de metros cúbicos, y acumula un aumento del 10,6% en el año. En contraposición, el gas convencional cayó un 11,7% interanual en el mes (con 1.054,6 millones de metros cúbicos) y registra un descenso acumulado del 8,7% en lo que va de 2026.

El litio sostiene el frente minero

En el rubro del beneficio de minerales no metalíferos y productos químicos, el carbonato de litio se consolidó como el insumo de mayor expansión dentro de la canasta de minerales la industria. Durante junio, la producción llegó a 11.987,1 toneladas, lo que representa un aumento del 59,1% interanual.

En el balance global de los primeros seis meses, la elaboración de este insumo clave para la transición energética y la cadena de baterías para vehículos eléctricos acumula un crecimiento del 49,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este volumen traccionó de forma directa a todo el bloque de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que se elevó un 59,4% interanual en junio y mostró un avance del 47,7% en el semestre.

Radiografía del índice: la letra chica del INDEC

El informe técnico del organismo oficial destaca que la división de "Extracción de petróleo crudo y gas natural" registró en junio un alza del 11,1% respecto al mismo mes de 2025, mientras que "el acumulado del primer semestre de 2026 presenta un aumento de 10,7% respecto a igual período del año anterior" .

Respecto al total general del sector extractivo e industrial, el INDEC precisó que "en junio de 2026, el índice de la serie original del IPI minero muestra un incremento de 11,4% respecto a igual mes de 2025. La serie corregida por efecto estacional presenta una suba de 0,3% respecto al mes anterior".

Por su parte, los insumos vinculados a la construcción mostraron dinámicas dispares. La extracción de piedra caliza y yeso anotó un avance modesto del 1,8% interanual en junio, pero mantiene una caída del 2,3% en la primera mitad del año. A su vez, la extracción de arenas de desmonte y cantos rodados cedió un 3,7% interanual en el mes.

Las cifras de la primera mitad de 2026 confirman un cambio de época en la oferta de recursos naturales de la Argentina. La mejora de la eficiencia operativa y la mayor cantidad de etapas de fractura en los yacimientos no convencionales sostienen la balanza comercial y garantizan el saldo exportador de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, la maduración y entrada en fase comercial de nuevos proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca le otorgan al litio un peso relativo cada vez mayor en las estadísticas industriales. La consolidación de ambos sectores resulta hoy fundamental para sostener el nivel de actividad regional y el ingreso de divisas a la economía.