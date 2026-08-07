La firma de Grupo Corven construirá una microrred fotovoltaica con almacenamiento en Paso de Indios para sustituir en un 80% el consumo de diésel

Con una inversión de u$s5,4 millones, Coral Energía -la unidad del Grupo Corven especializada en el desarrollo, construcción y operación de activos eléctricos y renovables- dio un paso clave en su plan de expansión al concretar su desembarco con un primer proyecto en la Patagonia.

La compañía avanzará con la ejecución de su primer proyecto híbrido en la provincia de Chubut, una obra de infraestructura que se localizará en la comuna de Paso de Indios y que marcará un hito técnico para la calidad del servicio en la región. La iniciativa fue diseñada bajo un modelo de microrred inteligente destinado a transformar el perfil de abastecimiento de una localidad que dependía de manera exclusiva de la generación térmica con uso de combustibles fósiles.

El inicio del proyecto se selló formalmente durante un encuentro institucional desarrollado en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Rawson. Allí, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, encabezo la firma del contrato y del acta de inicio de obra junto con las máximas autoridades de la firma adjudicataria y de la distribuidora estatal .

Del acto participaron también el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Paso de Indios, Héctor Eduardo Méndez; el gerente general de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U. (EPECH), Sebastián De la Vallina; el presidente de Coral Energía, Juan Carlos Fernández; la gerenta de Relaciones Institucionales, Natalia Del Cogliano; y el gerente de Operaciones y Desarrollo, Maximiliano Gonella, junto a legisladores provinciales.

Un desarrollo técnico innovador en renovables

El desarrollo técnico de Paso de Indios destaca por su carácter innovador dentro del mapa energético de la Argentina. Se trata de un sistema integral que combina una planta solar fotovoltaica (PSFV) con una potencia instalada de 3 megavatios (MW), un sistema de almacenamiento de energía en baterías de litio (BESS, por sus siglas en inglés) de 5 MWp y un generador diésel de respaldo de 1 MVA.

Esta integración de tecnologías operará bajo un esquema automatizado que permitirá optimizar el despacho de energía en tiempo real, priorizando la cobertura de la demanda local a partir de la radiación solar y acumulando los excedentes en el parque de baterías para abastecer la red durante las horas de la noche o en momentos de alta exigencia operacional.

La entrada en servicio de este parque híbrido permitirá desplazar de forma sustancial la quema de hidrocarburos en la zona. De acuerdo con las estimaciones técnicas formuladas por la empresa y las autoridades provinciales, la nueva infraestructura logrará una reducción de hasta el 80% en el consumo de combustible diésel utilizado por los generadores actuales.

Esta sustitución directa no solo se traducirá en una disminución de los costos operativos y de logística de transporte de combustible para la provincia de la Argentina, sino que aportará beneficios socioambientales inmediatos para los vecinos de Paso de Indios, al eliminar la contaminación acústica generada por el funcionamiento continuo de los motores térmicos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera .

"Estamos muy contentos de llegar a la provincia con un proyecto innovador y sostenible que permitirá brindar energía segura, limpia y más económica a la comunidad de Paso de Indios", afirmó Juan Carlos Fernández, presidente de Coral Energía, tras la firma del acuerdo.

El ejecutivo remarcó que este esquema servirá como un caso testigo de eficiencia técnica para ser replicado en otras comunidades aisladas o alejadas de las redes de transporte del país.

La estrategia de negocios de Coral Energía

La obra en la Patagonia se inserta dentro de una estrategia de negocios de mayor escala promovida por Coral Energía, que busca consolidarse como un actor de peso dentro de la transición energética de la región. La compañía integra un portafolio diversificado que contempla 250 MW de potencia adjudicada y mantiene frentes de obra abiertos en diversas provincias.

Su plan de inversión se respalda en una arquitectura financiera que incluye préstamos sindicados concedidos por el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Industrial por más de u$s72 millones para el fondeo de activos renovables, sumado a acuerdos estratégicos con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) para el despliegue de tecnología BESS.

En la actualidad, la compañía ejecuta siete parques solares fotovoltaicos en el marco del programa RenMDI distribuidos en localidades de Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y San Juan, que suman 90 MW en construcción .

Asimismo, la firma avanza en el segmento de generación distribuida en Córdoba con cuatro centrales que aportarían 20 MW, y mantiene una fuerte apuesta por el almacenamiento a gran escala tras haber obtenido proyectos por 100 MW en la licitación Alma GBA —a radicar en el Parque Industrial de Pilar— y haber presentado propuestas por 600 MW en la convocatoria federal Alma SADI.

Con el despliegue proyectado para este ejercicio, Coral Energía prevé tener operativos sus primeros 150 MW hacia fines de año, apuntando a consolidar un esquema de activos distribuido que le permita alcanzar una facturación anual estimada en u$s40 millones para 2027.