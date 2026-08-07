Conflicto en puerta en Vaca Muerta entre pymes y un gigante de servicios de EE.UU.

FECENE rechazó la exigencia de Halliburton de bajar 23% las tarifas a pymes pidiendo frenar la medida y abrir el diálogo en la cadena de Vaca Muerta

El Sindicato de Petróleo y Gas alerta por impacto en empleos; Halliburton tiene antecedente de cierre en Chubut y despidos.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) denunció y expresó su enérgico rechazo ante la decisión de Halliburton Argentina de exigir a sus empresas proveedoras una reducción de hasta el 23% en los contratos en ejecución.

Según denunció la entidad representativa del empresariado neuquino, la imposición fue comunicada bajo plazos perentorios y sin una instancia previa de diálogo, lo que configura una medida unilateral que traslada el costo de los procesos de ajuste a las pequeñas y medianas empresas de la cuenca, consideradas las principales generadoras de empleo, inversión y desarrollo local en la región.

Fundada para articular y fortalecer al entramado productivo de la provincia, FECENE agrupa a las principales instituciones empresarias vinculadas a la energía y la construcción en la jurisdicción. A través de esta red, la federación representa a cientos de pymes contratistas y subcontratistas que sostienen las operaciones logísticas, edilicias, industriales y de servicios técnicos en los yacimientos no convencionales.

Entre las entidades que la integran se destacan la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), la Asociación de Industriales del Neuquén (ADINEU), la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE), la Cámara de Empresas de Industria y Servicios Cuenca Neuquina (CEIPA) y la sede local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

Un gigante internacional con un cierre reciente en Chubut

Por su parte, Halliburton constituye uno de los mayores gigantes mundiales en la provisión de servicios para la industria de hidrocarburos. La multinacional de origen estadounidense es un actor central en las prestaciones requeridas en la Cuenca Neuquina, destacándose en segmentos críticos como la cementación, la estimulación hidráulica mediante fracturas masivas y la completación de pozos.

Su envergadura tecnológica y financiera le otorga un peso determinante dentro de la cadena de suministros, donde interactúa constantemente con operadoras de primera línea y contratistas de menor tamaño.

La trayectoria de la compañía en la Argentina incluye antecedentes de reestructuración que generan preocupación en la industria hidrocarburífera regional. Hace un año, en un escenario de declino de la producción convencional y contracción de la actividad en el Golfo San Jorge, Halliburton resolvió el cese de sus operaciones en la provincia de Chubut.

Aquella salida definitiva derivó en el despido masivo de personal e impactó fuertemente en las pymes locales dedicadas a la provisión de servicios, un precedente que vuelve a ser analizado por las entidades empresarias ante las recientes decisiones comerciales adoptadas en el no convencional.

Fuerte rechazo de las pymes a la medida

En su pronunciamiento, FECENE remarcó que "las empresas proveedoras realizaron importantes inversiones, incorporaron tecnología, ampliaron su capacidad operativa y generaron miles de puestos de trabajo para responder al crecimiento sostenido de la actividad" en el no convencional.

La federación señaló que "la pretensión de modificar las condiciones comerciales en forma intempestiva vulnera los compromisos asumidos y compromete seriamente la sustentabilidad de la cadena de valor", al tiempo que advirtió que la competitividad de "la industria hidrocarburífera no puede construirse sobre el debilitamiento de los actores locales".

Asimismo, la organización empresaria advirtió que este tipo de decisiones unilaterales contradicen el espíritu de la Ley Provincial 3338. Dicha norma fue sancionada expresamente para fortalecer la participación de las empresas neuquinas en las contrataciones hidrocarburíferas, promover el desarrollo de proveedores locales y consolidar una cadena de valor con mayor agregado regional y generación de empleo en la provincia del Neuquén.

Frente a este escenario, la entidad instó a la conducción de Halliburton a "dejar sin efecto la exigencia e iniciar de manera inmediata una instancia de diálogo" en un marco de buena fe que permita hallar alternativas sostenibles. De igual modo, la federación convocó a las operadoras, empresas de servicios, cámaras del sector y autoridades provinciales a defender un modelo de desarrollo en Vaca Muerta que priorice la competitividad sin sacrificar a las pymes ni a los trabajadores.

Postura del gremio ante el escenario de ajuste

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa denunció que la política comercial adoptada por la firma de servicios especiales ahoga a las contratistas locales y pone en estado de alerta a los trabajadores, en reacción al entredicho entre Halliburton y la Fecene.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, calificó la exigencia como "una calamidad" y remarcó que "las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca". Para la conducción sindical, la medida responde a una decisión corporativa de mejorar los márgenes operativos descargando el costo sobre los eslabones con menor margen de negociación.

El dirigente remarcó la paradoja de que la pretensión de recortar un 23% las tarifas a las pymes se produzca en simultáneo con un contexto financiero favorable a nivel global para la compañía. "Una compañía global que gana más de 500 millones de dólares en un trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de treinta empleados sea la que resuelva su problema de competitividad", enfatizó Rucci, al tiempo que advirtió que las pequeñas y medianas empresas regionales no cuentan con la estructura ni el margen financiero para absorber una quita contractual de semejante magnitud sin resentir sus dotaciones de personal.

Frente a esta situación, la organización sindical ratificó que no tolerará que la presión económica sobre la cadena de proveedores se traslade al eslabón laboral ni derive en reducciones directas o indirectas de puestos de trabajo en los yacimientos.

"Esto no puede afectar a un solo compañero. La industria recibió enormes beneficios para invertir y producir; cuando se pretende sacar casi una cuarta parte del valor de un contrato en ejecución, el ajuste termina cayendo sobre el empleo, y eso no lo vamos a permitir", concluyó el referente gremial, dejando firme la postura de la entidad sindical en la cuenca no convencional.