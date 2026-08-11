Una reacción química sería la causa de una explosión en una batería de Chevron en Vaca Muerta. Tres heridos y con esquirlas a un kilómetro de lugar

Una grave contingencia sacudió la jornada de operaciones en el bloque no convencional El Trapial, operada por la petrolera estadounidense Chevron en Vaca Muerta. Según las primeras informaciones no oficiales se trataría de un incidente derivado de una reacción química que provocó una explosión con un saldo de tres trabajadores heridos que debieron ser hospitalizados.

Ante el hecho, la compañía emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido: "Chevron confirma que tres trabajadores de la empresa contratista QSB estuvieron involucrados en un incidente mientras realizaban tareas de limpieza de una cañería en una instalación de El Trapial".

En relación con el operativo de auxilio y la condición del personal sanitario, la firma detalló: "Los protocolos de respuesta a emergencias se activaron de inmediato y los trabajadores fueron trasladados rápidamente a la Clínica de Petroleros Privados de Rincón de los Sauces para su evaluación y atención médica. Los trabajadores están recibiendo atención médica y, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se encuentran en condición estable".

Finalmente, sobre el estado del espacio técnico donde ocurrió la eventualidad, la operadora precisó que "el área ha sido asegurada y se está llevando adelante una evaluación del incidente", por lo que se espera que pueda haber mayores detalles sobre las causas de la explosión, mientras se aguarda la evolución de los heridos.

El incidente causpo conmoción durante la tarde no solo por la afectación a tres operarios de la planta, sino también porque los accidentes en este tipo de operaciones no son frecuentes en la industria, a pesar de los riesgos propios de la actividad.

El Trapial, un bloque que la firma opera al 100%, y este activo se transformó en uno de los diez más productivos de la formación no convencional, permitiendo a la empresa estadounidense ubicarse cómodamente en el top 5 de las mayores productoras de crudo del país.

Reacción química y esquirlas a larga distancia

De acuerdo con la información brindada por La Mañana de Neuquén, el evento aconteció pasadas las 14 horas en la batería 1 del bloque El Trapial, ubicado a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces. El estallido se habría originado a partir de una reacción química imprevista durante las labores operativas sobre las cañerías.

El impacto de la detonación generó un despliegue masivo de contención. Testigos del hecho y fuentes vinculadas a la investigación señalaron al medio neuquino que la fuerza expansiva impulsó la proyección de esquirlas a más de 1.000 metros de distancia del epicentro de la batería.

Ante este escenario, la activación de los protocolos de emergencia demandó el trabajo coordinado de personal policial, bomberos voluntarios y servicios de salud para asegurar la zona de materiales peligrosos.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados confirmaron a LMN que se aguardan peritajes técnicos para precisar las causas exactas del siniestro. No obstante, el gremio transmitió tranquilidad respecto a la vida de las personas involucradas.

Entre los afectados se encuentra una trabajadora encargada del área de Higiene y Seguridad, quien sufrió traumatismos de cadera y cráneo tras recibir golpes provocados por el impacto de la onda expansiva. La profesional fue sometida a tomografías y estudios de rigor en Rincón de los Sauces.

Por su parte, los otros dos operarios pertenecientes al personal de base del yacimiento sufrieron contusiones menores y esquirlas leves. Tras las evaluaciones médicas iniciales de control en el centro asistencial, los profesionales corroboraron que ambos hombres permanecen fuera de peligro.

El rol estratégico de Chevron en la Cuenca Neuquina

El bloque El Trapial es una de las apuestas de reconversión de campos convencionales hacia horizontes no convencionales más destacadas para la multinacional petrolera. Situado en el norte neuquino, este yacimiento experimenta desarrollos acelerados en la ventana de petróleo no convencional, afianzando la presencia técnica y de infraestructura que la firma mantiene en la región.

En mayo la petrolera presentó al RIGI el deaeeollo del proyecto Narambuena. En este bloque, operado bajo la denominación de Compañía de Desarrollo No Convencional (CDNC), la empresa recibió recientemente la concesión de explotación por 35 años. Tras una etapa piloto prometedora, el plan contempla la perforación de más de 200 pozos, con una inversión inicial de u$s 3.330 millones.

La trayectoria de Chevron en Vaca Muertas se remonta a sus orígenges de desarrollo. La compañía norteamericana fue la primera gran jugadora internacional que selló una alianza estratégica de envergadura con la petrolera estatal YPF para el desarrollo masivo del bloque fundacional Loma Campana.

Aquella asociación, concretada en 2013 en medio de un fuerte debate político tras la nacionalización de YPF, sentó el precedente técnico, económico y normativo que abrió el camino del desarrollo no convencional a escala comercial fuera de Estados Unidos.

En la actualidad, la firma preserva una posición de gran peso operativo y financiero dentro del ecosistema energético local. A través de inversiones en el segmento no convencional, la empresa diversifica su producción entre sus desarrollos propios en el área de El Trapial y sus participaciones societarias en activos clave asociada a YPF.