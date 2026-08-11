La operación incluyó un desembolso en efectivo, la emisión de acciones y el inicio de trabajos de prospección de cobre previstos para el cuarto trimestre.

El mapa de la exploración minera en la provincia de Mendoza sumó una definición de relieve. La compañía canadiense Argentina Metals Corp. confirmó la aprobación formal por parte de la Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza para la transferencia e inscripción del 100% del interés sobre cuatro propiedades estratégicas.

La operación abarca un total de 19.151 hectáreas distribuidas en los proyectos Angellica, Roma, Veneto y Belluno, los cuales pasan de manos de la firma Andean Exploration S.A. —sociedad del portafolio de Maref Group— a la filial local Argentina Metals S.A.S., controlada en su totalidad por la corporación canadiense.

La resolución gubernamental representa la conclusión del proceso pactado originalmente a comienzos de abril y consolida la posición territorial de la empresa junior en el oeste argentino. En los términos contractuales del traspaso de activos, la minera concretó el desembolso final a favor de los vendedores por un monto de 812.000 dólares estadounidenses —equivalentes a 1,138 millones de dólares canadienses— abonados en efectivo, además de proceder a la emisión de 1.050.000 acciones ordinarias de la propia compañía. Con la incorporación de este paquete accionario, el capital en circulación de la firma alcanzó las 73.073.343 acciones ordinarias.

Las participaciones entregadas a los vendedores quedan sujetas al período de retención legal de cuatro meses y un día fijado por la legislación canadiense de valores, como así también a restricciones contractuales de comercialización que se extenderán hasta el 27 de marzo de 2027.

Estrategia de exploración en el cuarto trimestre y crecimiento a escala de distrito

La ratificación institucional abre el camino para el despliegue del programa operativo de la empresa de cara al último tramo del ejercicio anual. Tras la toma de control efectivo de los bloques territoriales, la conducción ejecutiva ratificó que la primera campaña de exploración sobre el terreno comenzará formalmente durante el cuarto trimestre del año, coincidiendo con la temporada de verano en el hemisferio sur.

Los primeros esfuerzos sobre el mapa operativo estarán dirigidos al relevamiento sistemático, la evaluación geológica y la priorización de los objetivos de exploración de mayor potencial dentro de toda la cartera de activos de la firma en la región.

El máximo ejecutivo de la compañía, Raymond D. Harari, remarcó que la culminación de la transacción con Andean Exploration representa un hito operativo determinante que refuerza la presencia de la corporación a escala de distrito dentro de la provincia. La estrategia del grupo apunta a aprovechar las condiciones operativas de la ventana estival en los Andes mendocinos para hacer avanzar los trabajos de prospección superficial, mientras se ultiman los detalles técnicos de los programas de trabajo previstos para ser informados a los mercados de capitales en los próximos meses.

Perfil cuprífero y una cartera de 146.000 hectáreas en suelo mendocino

Argentina Metals Corp. se encuentra focalizada prioritariamente en el desarrollo de prospectos de cobre en Mendoza, un recurso estratégico demandado por la transición energética global. Con la adición de estas 19.151 hectáreas, la empresa consolida una masa crítica territorial de aproximadamente 146.700 hectáreas distribuidas en un paquete de 26 proyectos en suelo provincial.

La totalidad de los emprendimientos de la compañía se mantienen bajo un esquema de propiedad del 100% sobre títulos limpios, sin pasivos de regalías privadas, retornos netos de fundición (NSR), derechos de ingreso posterior ni compromisos de inversión cruzada, estando sujetos de forma exclusiva a las regalías y cánones legales fijados por la provincia de Mendoza.

El portafolio de la minera junior tiene como eje central a su proyecto insignia Las Estrellas, desde donde busca articular una posición de exploración temprana en una porción subexplorada de la Cordillera de los Andes. El avance de este proyecto se da en un contexto de transformaciones normativas y reformas de incentivo a la inversión minera en la Argentina, marco que la compañía busca capitalizar para acelerar el descubrimiento de nuevos depósitos de cobre en el territorio mendocino.