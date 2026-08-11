El gobierno chileno autorizó a Codelco a retener u$s2.422 millones para contener una deuda severa, sostener la producción global y encarar sus megaobras

Esta decisión pretende frenar la caída de producción y financiar proyectos estructurales críticos en un contexto global de alta demanda de cobre.

La medida busca aliviar los pasivos de la minera, que alcanzan los u$s 26.000 millones, tras años de extracción de excedentes que limitaron su inversión.

El Gobierno de Chile capitalizará a Codelco permitiéndole retener el 100% de sus utilidades 2025, equivalentes a u$s 2.422 millones, para sanear su deuda.

En un giro histórico dentro de la política económica del sector minero chileno, el Gobierno del presidente José Kast anunció la decisión de ejecutar un plan de auxilio financiero para la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial del metal rojo.

Por primera vez en los 55 años de trayectoria de la minera estatal, el Estado renunciará íntegramente al retiro de sus excedentes anuales, autorizando a la compañía a capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al ejercicio 2025, suma que asciende a u$s 2.422 millones .

La medida se formalizó durante los actos conmemorativos del Día del Minero en la División Andina, encabezados por el presidente trasandino, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tal como lo informó la cartera minera y la Oficina de la Presidencia.

La decisión política marca la finalización del esquema histórico mediante el cual el Fisco chileno drenaba de forma constante la caja operativa de la compañía, obligándola a acudir a los mercados de capitales extranjeros para cubrir sus requerimientos de inversión en infraestructura.

Una masa de deuda que enciende las alarmas globales

El trasfondo de esta capitalización de emergencia reside en el severo deterioro de la estructura financiera de la minera estatal. La acumulación de pasivos situó la deuda corporativa en un abanico de entre u$s20.000 millones y u$s26.000 millones, consolidándola como una de las cargas financieras más pesadas del negocio minero internacional .

Durante las últimas tres décadas, la política fiscal chilena extrajo sistemáticamente los recursos brutos generados por la extracción minera sin garantizar una tasa equivalente de reinversión patrimonial, resaltaron los anaistas del sector tras el anuncio .

En palabras de las autoridades del área económica del Ejecutivo tras los anuncios oficiales, el Fisco mantuvo históricamente una conducta fiscal demandante que asfixió la holgura financiera de la empresa.

La retención total de los excedentes operará como un mecanismo de contención orientado a preservar la calificación crediticia de la compañía, evitar emisiones de bonos adicionales y amortiguar los compromisos de deuda a corto y mediano plazo.

Caída de producción y el desgaste estructural de los yacimientos

Los mismos analistas del sector coinciden en que el endeudamiento vertiginoso es el reflejo operativo de yacimientos maduros golpeados por la caída natural en las leyes del mineral.

Explotaciones históricas como Chuquicamata, El Teniente y Andina registran décadas de actividad extractiva continua, exigiendo volúmenes sustancialmente mayores de remoción de roca para recuperar toneladas equivalentes de cobre fino.

Para frenar el declive en sus niveles extractivos, la empresa diseñó una batería de megaobras denominadas "proyectos estructurales", entre las que destacan Chuquicamata Subterránea, Rajo Inka, Traspaso Andina y el Nuevo Nivel Mina en El Teniente .

No obstante, las demoras operativas, los cuellos de botella técnicos y los marcados sobrecostos de construcción dilataron la puesta en marcha de estas fases productivas, desplomando la oferta física de la minera a niveles mínimos no registrados en más de dos décadas.

Esta desaceleración obligó al directorio a rediseñar los cronogramas de ingeniería para evitar la paralización parcial de divisiones clave. El desafío de la conducción actual reside en acelerar el desarrollo de procesos de alta complejidad subterránea que demandan capital constante para garantizar la estabilidad geotécnica y la seguridad de los frentes de extracción.

El dilema fiscal chileno y las metas de austeridad

La retención de fondos abre, no obstante, una fisura en las cuentas públicas de Chile. Al cerrarse de manera temporal el ingreso de los u$s 2.422 millones en las arcas del Tesoro, el equipo económico deberá absorber un bache presupuestario que solía financiar gasto social y partidas de infraestructura pública.

El Fisco apuesta a que la recuperación operativa de la estatal genere un mayor flujo tributario futuro que compense el sacrificio fiscal de corto plazo.

Por su parte, Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, remarcó que la inyección presupuestaria vendrá acompañada de una disciplina de gasto estricta, un ordenamiento operativo exhaustivo y la priorización absoluta de los proyectos con retorno económico directo .

La trascendencia de la intervención del Estado chileno trasciende las fronteras nacionales por el rol decisivo de Codelco en el ecosistema industrial global. Chile se mantiene como el principal exportador del planeta al concentrar cerca del 24% del suministro global de cobre, y la compañía estatal representa, de manera individual, un rango cercano al 5% de la producción de cobre del mundo.

La fragilidad productiva de Codelco acontece en un contexto geopolítico crítico, condicionado por el dinamismo de la transición energética mundial, la expansión de las redes eléctricas urbanas e industriales, y el explosivo requerimiento de infraestructura de datos orientado a la Inteligencia Artificial.

La otra cara de la Cordillera, la oportunidad del cobre argentino

Mientras la minería chilena administra la madurez y los costos de sustitución de sus grandes depósitos históricos, del lado argentino de la Cordillera de los Andes se delinea un mapa productivo emergente que despierta el interés de las principales compañías del mundo.

La Argentina alberga un catálogo de proyectos de pórfidos de cobre de clase mundial sin desarrollar que, en conjunto, representan el potencial de ingresar al selecto grupo de los diez mayores productores globales antes del cierre de la presente década.

En las provincias de San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza convergen desarrollos de envergadura estructural como Vicuña (que integra Josemaría y Filo del Sol), Los Azules, El Pachón, Taca Taca y Agua Rica (MARA).

Estas iniciativas prometen no solo volúmenes de extracción capaces de competir con los distritos tradicionales del Pacífico, sino también la ventaja competitiva de leyes de mineral frescas en depósitos que aún no han enfrentado los costos crecientes de la explotación subterránea masiva.

El impulso definitivo para este salto cuantitativo se apoya en el marco normativo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorgó previsibilidad cambiaria, impositiva y regulatoria para proyectos de capital intensivo con horizontes de maduración superiores a los 30 años.