YPF y Vista trepan más de 56% en dólares en un año y el mercado ve margen de suba de hasta 40%

Fuerte impulso bursátil para la energía: YPF y Vista trepan más de 56% en dólares en 12 meses y el mercado avizora un potencial de suba de hasta el 40%.

Un informe de RICSA Alyc proyecta que Edenor (+40%), Central Puerto (+34%) y TGN (+24%) tienen alto potencial de suba.

Empresas como YPF y Vista acumulan alzas superiores al 56% en dólares el último año por Vaca Muerta.

El sector energético argentino es el principal vehículo de ganancias bursátiles y atrae inversiones locales e internacionales.

El sector energético se consolida como el principal vehículo de ganancias en el mercado de capitales argentino, manteniéndose en el centro de las decisiones de inversión tanto locales como internacionales.

En un escenario caracterizado por la búsqueda de cobertura, la recomposición de tarifas y la aceleración de proyectos clave en la formación no convencional de Vaca Muerta, la renta variable vinculada a la energía sostiene un recorrido alcista que destaca frente al resto de los instrumentos financieros de la plaza local.

Un reciente informe elaborado por los especialistas del equipo de investigación de RICSA Alyc analiza la evolución del segmento bursátil y confirma la firmeza con la que operaron los activos de la industria energética durante las últimas semanas.

Según el relevamiento privado, la predilección por los papeles de empresas dedicadas a la producción, transporte y distribución de energía permitió registrar balances altamente positivos en las cotizaciones, medidos tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras.

El salto del upstream en dólares

Dentro del universo de acciones analizadas, las firmas enfocadas en la exploración y producción de hidrocarburos (upstream) continúan encabezando las preferencias de los inversores. Los datos del mercado demuestran un crecimiento acumulado de notable envergadura para las dos mayores referencias del sector no convencional.

Un dato interesante destaca que "YPF y Vista acumulan subas superiores al 56% en dólares en los últimos doce meses". Esta evolución refleja la valoración que el mercado otorga a los planes de incremento de producción de crudo y a la construcción de infraestructura estratégica para la exportación.

La dinámica del mercado accionario durante el último mes ratificó esta tendencia de revalorización en los mercados internacionales, y el desempeño mensual mostró avances significativos en Wall Street para las compañías argentinas de hidrocarburos.

Sobre este comportamiento puntual, el documento de la sociedad de bolsa señala que "en julio, YPF lideró la suba mensual en dólares con un 15,5%, mientras Vista avanzó 10,4%". La performance de la petrolera de control estatal se vio respaldada por sus avances en la desinversión de áreas convencionales y el enfoque en activos de alta rentabilidad, mientras que la empresa conducida por Miguel Galuccio continuó mostrando eficiencias operativas en sus bloques neuquinos.

Extensión de las ganancias al resto del sector

Sin embargo, el apetito por activos locales no se limitó a la extracción de petróleo y gas. La liquidez del mercado también se volcó hacia el resto de los eslabones de la cadena de valor energética, abarcando desde las transportadoras hasta las distribuidoras de electricidad y gas por red.

El reporte subraya este fenómeno amplio al indicar que "el informe también muestra que la mayoría de las acciones energéticas relevadas cerraron julio en alza tanto en pesos como en dólares". Este comportamiento homogéneo evidencia un cambio en las expectativas financieras, donde los operadores perciben un entorno normativo de mayor previsibilidad y un reordenamiento de las ecuaciones económico-financieras de las empresas concesionarias.

De cara al horizonte de corto y mediano plazo, los especialistas de la firma bursátil evaluaron las perspectivas operativas y el comportamiento gráfico de las cotizaciones para trazar metas de valorización en el segmento de servicios públicos y generación.

En este sentido, "RICSA Alyc presenta escenarios de análisis técnico al 12 de agosto para algunas acciones del sector: plantea objetivos base de +40% para Edenor, +34% para Central Puerto y +24% para TGN respecto de los valores relevados".

El detalle de estas metas teóricas permite identificar los segmentos donde el mercado vislumbra el mayor potencial de recuperación ascendente.

Qué antcipa el mercado mientras todos miran a Edenor

En el caso de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país, el objetivo del +40% refleja la expectativa de regularización en el flujo de ingresos tras las actualizaciones tarifarias y el impacto positivo en sus métricas operativas. Además de haber protagonizado días atrás la operación del año en el mercado local con la compra de Metrogas por u$s780 millones.

Para Central Puerto, líder en la generación de energía eléctrica con un diversificado parque térmico, hidroeléctrico y renovable, la proyección de un +34% se fundamenta en su capacidad de generación de caja y la incorporación de nuevos activos estratégicos a su portafolio.

En cuanto a Transportadora de Gas del Norte (TGN), el potencial del +24% se alinea con la mayor demanda de capacidad de transporte de gas natural desde la cuenca neuquina hacia los centros de consumo urbano y los nodos de exportación regional.

Estas proyecciones elaboradas por los analistas de RICSA sugieren que, tras las fuertes subas acumuladas por las grandes operadoras petroleras, el capital financiero comienza a rotar de manera estratégica hacia empresas de servicios públicos e infraestructura.

Para los inversores, este panorama plantea una oportunidad de diversificación dentro de un sector que continúa posicionándose como la columna vertebral de la recuperación del mercado de capitales argentino.