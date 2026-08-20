AXION energy presentó en Expo Transporte Logística la evolución de AXION smart con su nuevo TAG NFC para la gestión eficiente y segura de flotas.

AXION energy presentó la evolución de su plataforma integral AXION smart con el lanzamiento oficial del TAG, una herramienta tecnológica de identificación por radiofrecuencia (NFC) diseñada para resolver los desafíos de agilidad, control y trazabilidad en la carga de combustibles para el transporte de cargas y pasajeros.

En la economía contemporánea, la logística pesada ya no se define únicamente por el rendimiento por kilómetro o la potencia del motor, y el lanzamiento del nuevo desarrollo de la compañía lleva la genética de Pan American Energy del trabajo en innovación y desarrollo en el segmento.

En un mercado altamente competitivo donde la eficiencia operativa dicta la rentabilidad de las flotas, la gestión de datos y la seguridad integral en el abastecimiento se convirtieron en activos estratégicos de primer orden. En esa intersección entre energía y tecnología, AXION energy busca posicionarse no solo como proveedora de insumos, sino como un socio estratégico para las empresas que mueven la producción de la Argentina.

En Expo Transporte Logística, AXION energy presentó el TAG para la gestión de flotas de transporte pesado.

"El transporte cambió muchísimo en los últimos años. Hoy las empresas necesitan mucho más que un proveedor de combustible: buscan eficiencia operativa, seguridad, trazabilidad y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones", explica Gustavo Carbonell, gerente de ventas al Transporte y AXION smart de la compañía.

Y en ese mismo sentido es que resalta que "la propuesta combina combustibles de máxima calidad, tecnología, datos y servicios. AXION smart es una pieza clave en esta evolución, llevando herramientas de gestión directamente a la operación cotidiana".

Tecnología NFC y gestión en tiempo real

El lanzamiento del TAG representa la síntesis de este ecosistema inteligente que combina seguridad, trazabilidad, agilidad y calidad de producto. Sin embargo, esta innovación no aparece aislada, sino que forma parte de un proceso continuo de transformación digital en la marca.

La relación de la compañía con el transporte pesado acumula una larga trayectoria que evolucionó desde la histórica AXION Card, para luego dar el salto en 2024 hacia la plataforma digital AXION smart. Hoy, el sistema integra tarjetas físicas, aplicaciones móviles y la tecnología sin contacto del TAG para responder a las exigencias operativas del sector.

Se trata de una oblea dotada de tecnología NFC que se adhiere a la ventana o parabrisas del vehículo y queda vinculada de forma unívoca a esa unidad operativa . Cuando el camión o colectivo ingresa a una de las 573 estaciones de servicio de la red AXION energy habilitadas en todo el país, el sistema lo identifica de manera automática mediante la terminal de cobro, solicitando un PIN de seguridad de cuatro dígitos para habilitar el despacho .

Según Gustavo Carbonell, gerente de ventas al Transporte de AXION, la firma busca pasar de una lógica de control posterior a una gestión basada en datos.

Este procedimiento sin fricción optimiza los tiempos en playa y agiliza la interacción directa entre el conductor y el personal de la estación.

El desarrollo responde a dos de los mayores dolores de cabeza de los administradores de flotas: la seguridad operacional y la dispersión de datos. Por un lado, el TAG cuenta con un sofisticado sistema antimanipulación. Si se intenta retirar o violentar la oblea, la tecnología integrada se autodestruye e inhabilita, impidiendo cualquier uso fraudulento o transferencia de crédito a otra unidad no autorizada.

Por otro lado, aporta trazabilidad absoluta: el gestor de la flota puede visualizar en tiempo real qué vehículo cargó, en qué punto geográfico, a qué hora y cuántos litros. "La diferencia central está en que buscamos pasar de una lógica de control posterior a una gestión basada en datos, donde la empresa sabe exactamente qué está pasando con su flota y toma decisiones con mayor rapidez", agrega Carbonell.

Además, la plataforma permite una parametrización de alta precisión. Un administrador puede configurar permisos dinámicos desde la aplicación móvil en apenas 30 segundos. Desde delimitar que una unidad asignada a una ruta o recorrido determinado solo pueda cargar en estaciones sobre esa traza, hasta establecer topes diarios de litros, definir horarios específicos operativos o restringir la carga a productos y servicios puntuales dentro de la red

Una propuesta de valor en un solo TAG

Esta arquitectura de datos cobra un valor superior al estar respaldada por una cadena de producción e infraestructura industrial completamente integrada. Como parte del grupo Pan American Energy (PAE), la compañía participa activamente en todo el ciclo de valor. Extrae el petróleo crudo en los yacimientos del país, lo procesa en sus instalaciones industriales y lo comercializa a través de su red de estaciones de servicio y canales directos.

AXION energy busca posicionarse como un socio estratégico de las empresas argentinas.

Se garantiza así un control integral del producto que llega al cliente final. Un eslabón fundamental en este esquema es la Refinería de Campana, que requirió la inversión en el sector del downstream más relevante de los últimos 35 años en la Argentina.

Tras este proceso de transformación e innovación tecnológica, el complejo abastece a la totalidad de la red comercial de AXION energy con combustibles diésel de ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón).

"La tecnología es la herramienta para gestionar mejor la operación y ser más eficientes, pero el combustible sigue siendo el componente central del transporte - señala Carbonell. Los motores modernos de las flotas pesadas exigen estándares Euro 5 o Euro 6 para optimizar el rendimiento y proteger unidades que representan inversiones de capital muy elevadas. Ofrecer un producto refinado en Campana con los más altos estándares internacionales es nuestra garantía de calidad y respaldo en ruta".

Un ecosistema diseñado para escalar

Si bien el ecosistema AXION smart y el TAG resultan ideales para grandes empresas de transporte interurbano o logística internacional, la solución se adaptó estructuralmente para operar en cualquier escala corporativa, desde Pymes con un puñado de camionetas de reparto hasta flotas masivas. La plataforma no solo abarca el despacho de diésel o urea, sino que permite integrar consumos de lubricantes, GNC y consumos en tiendas de conveniencia Spot.

A su vez, la estrategia de la compañía para el sector logístico contempla una visión integral del bienestar del conductor y la seguridad vial. Como parte de esta hoja de ruta, la firma proyecta el desarrollo de paradores camioneros de última generación, concebidos para ofrecer infraestructura de descanso, servicios gastronómicos de primer nivel y zonas operativas seguras diseñadas a la medida del transportista.

El futuro del transporte comercial exige la convergencia entre productos de alta calidad, innovación digital y servicios al cliente 24/7. Con el avance de AXION smart y la introducción del TAG, AXION energy reafirma su compromiso de acompañar el ritmo de la producción nacional, transformando cada recarga de combustible en información estratégica para la toma de decisiones.