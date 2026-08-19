Jaguar Uranium confirma fuerte potencial en un viejo yacimiento en Mendoza de cobre, uranio y plata

La reactivación de la exploración minera en la provincia de Mendoza sumó un hito a partir de los resultados finales de ensayo para cobre obtenidos en el Proyecto Huemul Uranio-Cobre-Vanadio de la firma Jaguar Uranium. Localizado en el departamento de Malargüe, este emprendimiento abarca una extensión a escala distrital superior a las 27.000 hectáreas, posicionándose como uno de los focos de mayor interés para el monitoreo de recursos metalíferos en la región de Cuyo.

Los datos recolectados durante la campaña inicial de muestreo de roca confirmaron la presencia de elevados niveles de mineralización en superficie, lo que otorga sustento técnico a las perspectivas de desarrollo a largo plazo en un área históricamente vinculada a la producción energética y minera de la Argentina.

Los análisis geoquímicos correspondientes a las muestras de canales y fragmentos de roca procedentes de sectores con mineralización visible arrojaron concentraciones sumamente relevantes para el sector minero. De acuerdo con los informes técnicos elaborados por la empresa, se registraron valores máximos de hasta un 8,54 por ciento de cobre, un 2,27 por ciento de uranio, 708 gramos por tonelada de plata y un 1,27 por ciento de vanadio.

Estos guarismos ponen de manifiesto la riqueza polimetálica del yacimiento, que combina metales de alta demanda para la transición energética global con elementos vinculados a la industria nuclear y siderúrgica.

El programa de prospección sobre la superficie contempló un trabajo de campo intensivo que derivó en la recolección de un total de 200 muestras distribuidas en ocho zonas objetivo claramente identificadas. Estas áreas de trabajo comprendieron los sectores denominados Mina Huemul, Agua Botada, Uryco, Rosa, Vega Larga, Zona Negra, Cerro Mirano y Lucy. La totalidad de los elementos extraídos fue enviada para su posterior procesamiento y análisis a las instalaciones del laboratorio ALS ubicado en la ciudad de Mendoza, bajo estrictos protocolos internacionales de aseguramiento y control de calidad técnicos para garantizar la precisión de los hallazgos.

Jaguar Uranium define un corredor mineralizado de escala distrital en Mendoza

Uno de los aportes más significativos del relevamiento geoquímico consistió en la delineación del modelo estructural que sostiene la presencia de metales en el área concesionada. A partir del procesamiento analítico del muestreo ejecutado sobre las extensiones de las tendencias conocidas como Uryco, Rosa y Zona Negra, la geología de la compañía logró identificar un corredor potencial de mineralización de cobre expuesto directamente sobre la superficie. Este cuerpo prospectivo cuenta con una longitud estimada en cuatro kilómetros, lo que ofrece un objetivo continuo de gran envergadura para la planificación de las siguientes etapas de exploración y eventual perforación.

La relevancia del distrito Huemul no se limita únicamente a la extensión superficial del sistema mineralizado, sino también a su valor como antecedente productivo en la historia minera nacional. El área alberga la primera mina productora de uranio de la Argentina, un hito histórico que se puso en marcha formalmente en el año 1955 y que se mantuvo en operación continua hasta 1975 bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Durante esos veinte años de explotación ininterrumpida, el yacimiento abasteció los requerimientos iniciales del desarrollo nuclear argentino.

Los registros históricos de aquella etapa operativa detallan que en la planta de procesamiento de Malargüe se trataron aproximadamente 130.000 toneladas de material mineralizado extraído del complejo Huemul. Dicho volumen de producción registró teores medios históricos de 0,21 por ciento de uranio, 2,0 por ciento de cobre y 0,11 por ciento de vanadio. Estos datos pretéritos corroboran la consistencia de la mineralización en el depósito y sirven como base de comparación para validar la representatividad de los nuevos descubrimientos reportados por la compañía internacional.

Próximos pasos hacia la campaña inaugural de perforación en el yacimiento

Con la culminación y sistematización del análisis geoquímico de superficie, Jaguar Uranium planifica encarar la siguiente fase operativa orientada a determinar la continuidad del yacimiento en profundidad. La empresa proyecta avanzar de manera decidida hacia una campaña inaugural de perforación en el distrito, con la meta de testear el comportamiento del sistema geológico bajo la superficie y delimitar los recursos con estándares de medición internacionales. Esta decisión estratégica busca transformar los indicios de superficie y los antecedentes históricos en reservas comprobables que apuntalen el valor del activo.

Respecto al alcance de los resultados obtenidos y la proyección del yacimiento en el departamento de Malargüe, el presidente y director ejecutivo de la compañía, Steven Gold, ponderó el impacto del programa inicial de prospección. El ejecutivo remarcó que "la confirmación de leyes de cobre marcadamente elevadas, sumadas a la presencia constante y pareja de valores significativos de uranio y vanadio, consolida las expectativas sobre el verdadero potencial de exploración que encierra este distrito minero histórico".

La combinación de antecedentes de explotación estatal exitosa, sumada a la confirmación de corredores mineralizados en superficie de gran extensión, sitúa al proyecto entre las iniciativas de exploración inicial con mayor seguimiento técnico por parte de analistas e inversores especializados en recursos globales.