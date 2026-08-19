FinDev Canada y la alemana DEG invirtieron u$s100 millones en MSU Green Energy para expandir sus parques solares y sistemas de baterías en la Argentina.

Estos recursos permitirán desarrollar 182 MW solares y 150 MW en baterías, fortaleciendo la capacidad instalada de la empresa en la transición energética.

El fondeo se canalizó mediante la ampliación de un bono verde por US$ 130 millones, elevando el monto total de la emisión a US$ 530 millones.

MSU Green Energy recibió una inversión de US$ 100 millones de FinDev Canada y DEG para ampliar su plataforma de generación y almacenamiento renovable.

MSU Green Energy, uno de los mayores generadores de energías renovables de la Argentina, incorporó por primera vez a su base de inversores a dos instituciones financieras internacionales de desarrollo de primer nivel. Se trata de FinDev Canada, la institución financiera de desarrollo de Canadá, y DEG, la institución financiera de desarrollo de Alemania e integrante del grupo KfW.

Ambas instituciones realizaron una inversión de US$ 50 millones cada una, totalizando US$ 100 millones, que permitirán íncrementar el fondeo de MSU Green Energy para el desarrollo de su plataforma de generación renovable y almacenamiento de energía.

La inversión de ambas agencas públicas de desarrollo se instrumentó a través de su participación en el Bono Verde Internacional de MSU Green Energy. La operación se realizó en el marco de una ampliación de u$s130 millones de la emisión realizada originalmente en junio de 2026, llevando el monto total del bono a u$s530 millones.

La incorporación de FinDev Canada y DEG representa un respaldo significativo a la estrategia de largo plazo de la compañía del Grupo MSU y amplía su base de inversores internacionales con dos instituciones que promueven el financiamiento de proyectos de infraestructura sostenible en mercados emergentes.

Un crédito con evaluación financiera, ambiental y social

La inversión es resultado de un de trabajo desarrollado durante los últimos seis meses, que incluyó una evaluación financiera, corporativa, ambiental y social de la compañía. En el marco de este proceso, MSU Green Energy continuará fortaleciendo sus políticas y prácticas de gestión ambiental, social y de gobernanza, contando con el acompañamiento y asesoramiento de ambas instituciones, en línea con los estándares internacionales.

"La inversión de FinDev Canada y DEG constituye un hito significativo en la historia de MSU Green Energy. Su participación representa un importante respaldo a nuestra estrategia de crecimiento, a la calidad de nuestros activos, y a nuestro compromiso con las mejores prácticas internacionales", afirmó Hernán Walker, Director y Chief Financial Officer de MSU Green Energy.

Con aproximadamente 1,7 GW de capacidad instalada, MSU Green Energy cuenta con una plataforma integrada de generación hidroeléctrica, solar y almacenamiento de energía. La compañía opera el complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito y un portafolio de activos solares en distintas provincias de la Argentina, y cuenta con una cartera de proyectos listos para construir que permitirá continuar ampliando su capacidad.

Los fondos contribuirán, entre otros destinos elegibles bajo el marco del bono verde, al desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento, incluyendo 182 MW de capacidad solar y 150 MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), así como al sostenimiento de activos renovables existentes.

El salto del agro a la infraestructura energética

El Grupo MSU es uno de los holdings empresariales más dinámicos de la Argentina. Nació a fines de la década de 1990 en el sector agropecuario como una plataforma intensiva de producción agrícola y siembra directa a gran escala, operando hoy más de 240.000 hectáreas sembradas y expandiéndose hacia la agroindustria.

Con el correr de los años, el grupo encaró un agresivo proceso de diversificación hacia el sector energético. A través de MSU Energy ingresó en la generación térmica mediante centrales de ciclo combinado, mientras que con MSU Green Energy logró posicionarse como el principal generador de energía 100% renovable del país, acumulando un portafolio diversificado que integra parques solares, sistemas BESS y la concesión del complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito.

El origen de la compañía se remonta a Manuel Santos de Uribelarrea (padre) y la consolidación de las siglas MSU que responden a las iniciales de su nombre. La firma representa la continuidad de una familia con tradición productiva en el país desde el siglo XIX.

En la actualidad, la conducción estratégica y operativa del Grupo está a cargo de su hijo, Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, quien se desempeña como fundador, presidente y CEO del holding. Bajo su liderazgo, la organización pasó de ser un actor clave del campo a convertirse en una corporación multilatina enfocada en infraestructura, agroindustria y transición energética