Las exportaciones de energía y minería saltaron más del 40% en el primer semestre

El sector petrolero y la minería, impulsada por el litio y el oro, encabezaron las subas exportadoras en el primer semestre de 2026, según datos del INDEC

Energía y minería impulsan un cambio estructural en la canasta de divisas de Argentina, con el petróleo de Vaca Muerta como clave.

Las exportaciones de la Argentina experimentaron una sólida recuperación durante el primer semestre de 2026, motorizadas principalmente por el dinamismo de la energía y los minerales. Según el informe sobre complejos exportadores publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas totales al exterior alcanzaron los u$s49.511 millones entre enero y junio, lo que significó una expansión interanual del 24,6% en comparación con el mismo período de 2025.

El crecimiento global del valor exportado se sostuvo en un incremento combinado del 14,2% en las cantidades despachadas y del 9,0% en los precios internacionales. En este escenario, los diez principales complejos concentraron el 78,4% de los despachos totales de bienes.

Sin embargo, el rasgo sobresaliente del período fue el fuerte impulso de la extracción de hidrocarburos y la minería de litio y metalífera que mostraron los mayores saltos porcentuales de la economía argentina .

El complejo petrolero-petroquímico se afianzó como el segundo polo exportador del país -detrás de la soja- al registrar ventas récord de u$s8.116 millones en la serie histórica 2002-2026, con un salto interanual del 43,7%.

A la par, dentro del sector minero se destacó el extraordinario desempeño del litio, que creció un 186,3% interanual hasta los u$s1.126 millones, junto al avance del 56,8% del complejo de oro y plata, que alcanzó despachos por u$s 3.504 millones .

El petróleo de Vaca Muerta con marcas históricas

La consolidación operativa de la cuenca neuquina y la infraestructura de transporte en Vaca Muerta continuaron rindiendo frutos en la balanza comercial energética. El rubro de combustibles y energía representó el 93,5% de las ventas del complejo petrolero-petroquímico.

En este caso, los aceites crudos de petróleo fueron los grandes protagonistas con u$s4.702 millones y un aumento interanual del 48%. Por su parte, el aprovisionamiento de combustibles a buques y aeronaves aportó u$s 1.028 millones (+43,6%) y las naftas sumaron u$s 346 millones (+41,5%).

Este incremento en las ventas al exterior de hidrocarburos, combinado con una contracción del 12,1% en las importaciones del sector, le permitió al complejo petrolero-petroquímico alcanzar un superávit comercial de u$s 6.034 millones, con una mejora interanual del 83,9% .

En cuanto a la geografía del crudo y sus derivados, la región del USMCA (encabezada por Estados Unidos) figuró como el destino primordial con u$s 1.877 millones en compras, seguida por el Resto de ALADI (USD 1.750 millones, impulsado por Chile) y el Mercosur (u4s 1.509 millones, con una participación saliente de Brasil).

La minería impulsó el salto del litio, el oro y la plata

El sector minero metalífero y de litio totalizó envíos por u$s 6.033 millones en los primeros seis meses del año, lo que representó un alza interanual del 69,7% en el sector. El mineral del "triángulo blanco" fue el que registró la tasa de variación positiva más alta entre los grandes complejos del país (+186,3%), producto del escalamiento de nuevos proyectos operativos y un alza combinada en volúmenes exportados (+61,6%) y precios (+71,2%).

El carbonato de litio representó el 88,0% de los envíos de su complejo, teniendo a China como mercado casi exclusivo. De acuerdo a las mediciones del INDEC a través del índice Herfindahl-Hirschman (IHH) —que evalúa la concentración de destinos—, el litio mostró el nivel de concentración de mercado más elevado del país (0,69), ya que el gigante asiático absorbió el 83,9% de las ventas totales del mineral.

En paralelo, el complejo de oro y plata también marcó un máximo histórico en el acumulado de los primeros seis meses con ventas por u$s 3.504 millones. El oro en bruto no monetario constituyó el 83,4% de estos despachos, orientados de manera predominante hacia Suiza (u$s 1.522 millones), Estados Unidos (u$s 735 millones) y Canadá (u$s 376 millones).

Aunque la agroindustria continuó liderando los montos absolutos mediante el complejo sojero (u$s 9.082 millones, +5,7%) y el maicero (u$s 4.241 millones, +6,9%), el arranque de 2026 confirmó el cambio estructural en la canasta generadora de divisas de la Argentina. Con la energía y la minería a la cabeza de los porcentajes de crecimiento, las actividades extractivas e industriales asociadas ganaron un peso determinante en el frente comercial externo del país.