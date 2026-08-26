Las exportaciones de energía y minería saltaron más del 40% en el primer semestre
Puntos importantes
Las exportaciones de la Argentina experimentaron una sólida recuperación durante el primer semestre de 2026, motorizadas principalmente por el dinamismo de la energía y los minerales. Según el informe sobre complejos exportadores publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas totales al exterior alcanzaron los u$s49.511 millones entre enero y junio, lo que significó una expansión interanual del 24,6% en comparación con el mismo período de 2025.
El crecimiento global del valor exportado se sostuvo en un incremento combinado del 14,2% en las cantidades despachadas y del 9,0% en los precios internacionales. En este escenario, los diez principales complejos concentraron el 78,4% de los despachos totales de bienes.
Sin embargo, el rasgo sobresaliente del período fue el fuerte impulso de la extracción de hidrocarburos y la minería de litio y metalífera que mostraron los mayores saltos porcentuales de la economía argentina.
El complejo petrolero-petroquímico se afianzó como el segundo polo exportador del país -detrás de la soja- al registrar ventas récord de u$s8.116 millones en la serie histórica 2002-2026, con un salto interanual del 43,7%.
A la par, dentro del sector minero se destacó el extraordinario desempeño del litio, que creció un 186,3% interanual hasta los u$s1.126 millones, junto al avance del 56,8% del complejo de oro y plata, que alcanzó despachos por u$s 3.504 millones.
El petróleo de Vaca Muerta con marcas históricas
La consolidación operativa de la cuenca neuquina y la infraestructura de transporte en Vaca Muerta continuaron rindiendo frutos en la balanza comercial energética. El rubro de combustibles y energía representó el 93,5% de las ventas del complejo petrolero-petroquímico.
En este caso, los aceites crudos de petróleo fueron los grandes protagonistas con u$s4.702 millones y un aumento interanual del 48%. Por su parte, el aprovisionamiento de combustibles a buques y aeronaves aportó u$s 1.028 millones (+43,6%) y las naftas sumaron u$s 346 millones (+41,5%).
Este incremento en las ventas al exterior de hidrocarburos, combinado con una contracción del 12,1% en las importaciones del sector, le permitió al complejo petrolero-petroquímico alcanzar un superávit comercial de u$s 6.034 millones, con una mejora interanual del 83,9%.
En cuanto a la geografía del crudo y sus derivados, la región del USMCA (encabezada por Estados Unidos) figuró como el destino primordial con u$s 1.877 millones en compras, seguida por el Resto de ALADI (USD 1.750 millones, impulsado por Chile) y el Mercosur (u4s 1.509 millones, con una participación saliente de Brasil).
La minería impulsó el salto del litio, el oro y la plata
El sector minero metalífero y de litio totalizó envíos por u$s 6.033 millones en los primeros seis meses del año, lo que representó un alza interanual del 69,7% en el sector. El mineral del "triángulo blanco" fue el que registró la tasa de variación positiva más alta entre los grandes complejos del país (+186,3%), producto del escalamiento de nuevos proyectos operativos y un alza combinada en volúmenes exportados (+61,6%) y precios (+71,2%).
El carbonato de litio representó el 88,0% de los envíos de su complejo, teniendo a China como mercado casi exclusivo. De acuerdo a las mediciones del INDEC a través del índice Herfindahl-Hirschman (IHH) —que evalúa la concentración de destinos—, el litio mostró el nivel de concentración de mercado más elevado del país (0,69), ya que el gigante asiático absorbió el 83,9% de las ventas totales del mineral.
En paralelo, el complejo de oro y plata también marcó un máximo histórico en el acumulado de los primeros seis meses con ventas por u$s 3.504 millones. El oro en bruto no monetario constituyó el 83,4% de estos despachos, orientados de manera predominante hacia Suiza (u$s 1.522 millones), Estados Unidos (u$s 735 millones) y Canadá (u$s 376 millones).
Aunque la agroindustria continuó liderando los montos absolutos mediante el complejo sojero (u$s 9.082 millones, +5,7%) y el maicero (u$s 4.241 millones, +6,9%), el arranque de 2026 confirmó el cambio estructural en la canasta generadora de divisas de la Argentina. Con la energía y la minería a la cabeza de los porcentajes de crecimiento, las actividades extractivas e industriales asociadas ganaron un peso determinante en el frente comercial externo del país.