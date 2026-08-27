El gigante minero chino inyecta capital fresco y se queda con el 67% del complejo Pozuelos-Pastos Grandes. Busca producir hasta 150.000 toneladas de litio

El gigante chino Ganfeng Lithium Group cerró un acuerdo definitivo para inyectar u$s 180 millones en su socia canadiense Lithium Argentina y tomar el control operativo del proyecto Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en la provincia de Salta.

La transacción, oficializada mediante un comunicado ante la Bolsa de Nueva York y los reguladores de Toronto, consolida a la firma asiática como el actor industrial con mayor peso en el triángulo del litio nacional, y a la vez redefine las proyecciones de produicción en la Puna salteña.

La meta final de la operación es erigir un complejo capaz de aportar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), es decir unos de los proyectos más grandes del mundo para este mineral que se anticipa de alta demanda para al transición energética.

El acuerdo firmado entre ambas compañías articula un mecanismo de doble efecto. Por un lado, Ganfeng aporta los US$ 180 millones a través de un título de deuda convertible a seis años, con una tasa de interés preferencial del 4% anual y un precio de conversión fijado en US$ 12,50 por acción.

Minería de litio en Salta: un alivio financiero para minera canadiense

Para Lithium Argentina, la inyección representa una maniobra clave de reingeniería financiera ya que se anticipa utilizará esos recursos, complementados con caja propia, para cancelar de forma anticipada una deuda corporativa de u$s259 millones que vencía en enero de 2027.

En caso de que la firma china convierta la totalidad del préstamo en acciones, su tenencia directa en Lithium Argentina se elevará del 9,6% al 16,1%.

Por otro lado, la operación resuelve la dispersión de activos vecinos en la cuenca de Pastos Grandes. Las dos empresas acordaron crear una nueva sociedad operativa —estructurada a través del vehículo Millennial Lithium B.V.— para unificar tres yacimientos contiguos: Pozuelos-Pastos Grandes (aportado por Ganfeng), junto a Pastos Grandes y Sal de la Puna (hasta ahora bajo el control de Lithium Argentina).

Tras la integración, Ganfeng retendrá el 67% del capital y la responsabilidad técnica del desarrollo, mientras que la canadiense conservará el 33% restante.

Una escala industrial sin precedentes

La unificación de las tres áreas permite diseñar un plan operativo integral de tres etapas de 50.000 toneladas cada una. Solo la construcción de la primera fase demandará una inversión de aproximada de u$s1.100 millones, mientras que la construcción total del complejo demandaría cerca de u$s3.300 millones.

El mega proyecto unificado ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el gobierno de Salta y solicitó formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema normativo diseñado para brindar previsibilidad fiscal y cambiaria a desarrollos de escala de exportación.

Con este paso, la alianza entre ambas multinacionales profundiza un modelo de colaboración de casi una década, cuyo principal precedente es Minera Exar en Jujuy, la firma que opera la planta de Cauchari-Olaroz. Allí, donde la capacidad instalada actual es de 40.000 toneladas al año, el Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación que sumará 45.000 toneladas adicionales mediante la incorporación de tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), para alcanzar las 85.000 toneladas anuales.

Sumado al control del 100% del proyecto Mariana —también en Salta, enfocado en cloruro de litio y respaldado por un parque solar propio de 120 MW—, el grupo conducido por Wang Xiaoshen afianza un portafolio en la Argentina que bordea una capacidad potencial conjunta de 255.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

En un escenario de transición energética donde las grandes automotrices mundiales pugnan por asegurar materias primas críticas para sus baterías de vehículos eléctricos, China vuelve a mover primero, acelerando sus tiempos operativos en los salares del Norte argentino.

El salto del litio en la canasta minera exportadora

Las exportaciones mineras se dispararon un 75,8% interanual, duranteel primer semestre de 2026, hasta alcanzar un récord histórico de u$s 3.934 millones, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Minería.

Este desempeño estuvo sustentado principalmente por el extraordinario rally del litio -cuyas ventas al exterior saltaron un 155,8% interanual en el acumulado- y por el firme desempeño de la plata y el cobre, que lograron compensar volúmenes o potenciar ingresos gracias a la favorable coyuntura de los precios internacionales.

De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones de productos mineros del país alcanzaron los u$s3.934 millones en los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un vertiginoso incremento del 75,8% respecto al mismo período del año anterior y supera en un 155,1% el promedio histórico 2010-2025.

Las cifras del complejo de litio marcan un hito sin precedentes para la industria extractiva argentina. Durante mayo, las ventas al exterior de este mineral registraron un récord histórico mensual de u$s187 millones, lo que implica un incremento interanual del 218%. De esta manera, el litio explicó por sí solo casi tres de cada diez dólares aportados por la minería en el mes (29,1%).

En el balance de los primeros cinco meses de 2026, los envíos de litio sumaron u$s859 millones, exhibiendo una disparada interanual del 155,8%. Este desempeño elevó su participación relativa en el total de exportaciones mineras del 15% registrado en 2025 al 22% en el acumulado de este año.