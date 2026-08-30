Argentina y Estados Unidos mantuvieron reuniones para una cooperación nuclear

El secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, encabezó una serie de reuniones de trabajo en Washington D.C. junto a altas autoridades del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El encuentro multilateral tuvo como propósito central presentar los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, avanzar en la consolidación de la relación bilateral en materia atómica y explorar vías concretas para insertar la oferta nacional de bienes y servicios tecnológicos de alto valor agregado dentro de la cadena de suministro estadounidense.

Durante la reunión celebrada en la sede del organismo norteamericano, Ramos Napoli se entrevistó con el secretario adjunto de Energía Nuclear de los Estados Unidos, Ted Garrish, y con la subsecretaria adjunta de Política y Cooperación Nuclear, Aleshia Duncan. En ese ámbito, el funcionario argentino detalló las capacidades técnicas del país para incorporarse a la cadena de valor norteamericana, haciendo especial énfasis en la provisión de servicios del ciclo de combustible, la fabricación de componentes de alta complejidad, el desarrollo de ingeniería especializada y la capacitación de cuadros técnicos de primer nivel.

La estrategia desplegada ante la administración estadounidense responde al objetivo prioritario del documento que rige la política nuclear nacional: impulsar la exportación de bienes y tecnología en aquellos nichos de mercado donde la Argentina dispone de conocimiento acumulado, infraestructura instalada y un contexto internacional favorable. En ese sentido, Ramos Napoli remarcó que la actual reactivación y expansión de la energía nuclear a escala global representa una oportunidad histórica, dado que las principales potencias se encuentran reestructurando sus bases de proveedores estratégicos. Desde la Secretaría ratificaron que continuarán generando los marcos institucionales necesarios para que las empresas y profesionales del sector local ocupen un rol protagónico en el mercado internacional.