Hallazgo en Salta: la minera AbraSilver descubre amplias zonas de oro en el proyecto Diablillos

La canadiense confirmó la presencia de mineralización de alto valor en el objetivo Cerro Viejo y se amplía el potencial del yacimiento

La minera canadiense AbraSilver Resource Corp. anunció avances clave en su proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado en la provincia de Salta. A través de la Fase VI de su programa de perforación de exploración, la compañía reportó los resultados de cinco pozos en el objetivo Cerro Viejo, donde confirmó la presencia de amplias zonas de mineralización de oro alojado en óxidos a escasa profundidad, acompañadas por manifestaciones de cobre en sulfuros en sectores más profundos.

Ubicado a unos cuatro kilómetros al norte del yacimiento central Oculto, Cerro Viejo emerge como una de las áreas más prometedoras del distrito. El muestreo en superficie y los trabajos previos de reconocimiento habían identificado mineralización aurífera asociada a estructuras silicificadas orientadas de este a oeste, con una extensión aproximada de 1,5 kilómetros dentro de una banda de 0,5 kilómetros de ancho. Geológicamente, la zona responde a un entorno epitermal que representaría los niveles superiores de un sistema porfírico de mayor envergadura.

Los nuevos datos aportados por los pozos diamantinos ratifican la continuidad de los valores mineralizados cerca de la superficie. John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver, remarcó que con el Estudio de Viabilidad Definitiva (DFS) ya concluido para Diablillos y el proyecto avanzando hacia la decisión formal de construcción, los trabajos de prospección vuelven a poner el foco en el potencial de crecimiento a largo plazo. En el mismo sentido, Dave O'Connor, geólogo jefe de la firma, resaltó que la continuidad del oro desde la superficie y la detección de cobre en profundidad resultan consistentes con los niveles superiores de un sistema de pórfido subyacente, lo que guiará las futuras fases de perforación para definir la escala real del yacimiento.

Cómo es el plan de exploración de AbraSilver en Salta

Las estructuras mineralizadas de Cerro Viejo se asientan sobre zonas de silicificación en rocas graníticas que albergan el sistema porfírico, con presencia de sílice, brechas y alteración de alunita-jarosita. Si bien los análisis preliminares indican que el oro asociado a pirita se presenta en su mayoría como metal fino nativo, la empresa aclaró que aún no se han completado las pruebas metalúrgicas formales sobre el material de esta zona específica.

El plan de exploración Fase VI, iniciado en enero de 2026, ya acumula aproximadamente 12.000 metros completados en 54 pozos diamantinos, de los cuales unos 1.000 metros corresponden exclusivamente a Cerro Viejo. La minera mantiene dos plataformas operativas en el terreno y prevé sumar una tercera unidad en el transcurso de septiembre. Las perforaciones no solo continúan en Cerro Viejo, sino que abarcan extensiones en Oculto West, Oculto East, la tendencia JAC-Oculto y la propiedad adyacente Condoryacu. En esta última, análisis previos arrojaron 72 metros con 18,7 g/t de oro, 117 g/t de plata y 2,06% de cobre desde la superficie.

Para optimizar las metas de perforación, la compañía ejecutó recientemente un relevamiento magnético con drones en Condoryacu y se encuentra desarrollando un estudio geofísico del tipo CSAMT sobre una cuadrícula de 3,5 por 2 kilómetros en las zonas de Oculto y JAC. Estos estudios buscan identificar nuevas zonas de alteración asociadas al sistema principal alimentador antes de publicar los próximos resultados que se encuentran pendientes de ensayo.

Dónde queda y qué potencial tiene el yacimiento Diablillos

La propiedad de los Diablillos se encuentra en la región de la Puna, Argentina, en la parte sur de la provincia de Salta, a lo largo de la frontera con la provincia de Catamarca, aproximadamente a 160 km al suroeste de la ciudad de Salta y a 375 km al noroeste de la ciudad de Catamarca. AbraSilver adquirió la propiedad en 2016, que comprende 15 concesiones minerales contiguas y superpuestas con excelente acceso por carretera durante todo el año.

La exploración hasta la fecha ha descrito múltiples ocurrencias de mineralización de óxido de plata y oro en Oculto, JAC, Laderas y Fantasma, situadas entre 500 m y 1,5 km alrededor del epicentro Oculto/JAC. Hasta la fecha, se han perforado más de 170.000 metros en la propiedad, lo que sigue demostrando el fuerte potencial de crecimiento de recursos superficiales de plata y oro alojados en óxidos.

Además, un gran complejo de pórfidos se encuentra centrado aproximadamente a 4 km al noreste de Oculto, que incluye intrusiones de pórfido saliente dentro de una zona importante de alteración y mineralización epitermal rica en oro asociada.