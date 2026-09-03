El boom de Vaca Muerta modifica los perfiles que buscan las empresas y acelera la llegada de trabajadores a Neuquén, con Añelo como uno de los focos

El crecimiento de Vaca Muerta está generando un movimiento que se extiende mucho más allá de los niveles de producción de petróleo y gas. La expansión de la actividad energética está provocando cambios en el empleo, en las competencias que demandan las empresas y en la distribución de la población dentro de Neuquén.

Las cifras migratorias permiten dimensionar parte de ese fenómeno. Entre 2020 y 2026, 122.369 personas llegaron a Neuquén desde otras jurisdicciones, mientras que 77.559 hicieron el camino inverso. El resultado fue un saldo positivo de 44.810 residentes para la provincia durante ese período.

El flujo, además, tomó mayor velocidad. Los ingresos registrados pasaron de 9.845 personas en 2020 a 23.239 en 2025, lo que implica un incremento del 135%. En los primeros siete meses de 2026 ya habían llegado más de 15.200 personas.

Los datos corresponden a la Dirección Nacional de Población y fueron elaborados a partir de los cambios de domicilio informados al RENAPER.

Añelo, el epicentro de la llegada de trabajadores por Vaca Muerta

El movimiento no se distribuye de manera uniforme dentro de la provincia. Una parte significativa se concentra en Confluencia, departamento que incluye a la ciudad de Neuquén y que reúne buena parte de los servicios vinculados con la actividad energética.

En ese territorio se contabilizaron 74.860 llegadas interprovinciales, equivalentes al 61,2% del total, mientras que el saldo migratorio alcanzó los 27.730 nuevos residentes.

Pero el caso que más directamente refleja la expansión de Vaca Muerta es Añelo. El departamento recibió 11.409 personas provenientes de otras provincias entre 2020 y 2026 y terminó acumulando un saldo positivo de 5.627 residentes.

La evolución del flujo también resulta significativa: entre 2020 y 2025, las llegadas anuales a Añelo se multiplicaron por 3,7, el mayor crecimiento proporcional entre los distritos neuquinos incluidos en el análisis.

La llegada de población implica, a su vez, nuevas demandas para las localidades que funcionan como soporte de la actividad hidrocarburífera. El crecimiento de Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul requiere acompañamiento en materia de viviendas, redes de gas y agua potable, suministro eléctrico y saneamiento.

También aumenta la necesidad de infraestructura educativa, sanitaria y urbana para atender a una población que crece al ritmo de la actividad productiva.

Las empresas ya no miran solamente qué sabe hacer un candidato

El impacto sobre el empleo no se limita a la cantidad de puestos disponibles. También está cambiando la manera en que las compañías evalúan a quienes se presentan a una búsqueda.

La experiencia previa continúa siendo relevante, pero un candidato ya no es evaluado únicamente por los años acumulados en determinado puesto o por la cantidad de conocimientos técnicos que puede acreditar.

Un informe de Talent Recruiters muestra que las empresas buscan identificar cómo una persona aplicó sus conocimientos y cómo actuó frente a problemas concretos.

De allí que las entrevistas por competencias tengan cada vez mayor presencia. Durante esas instancias, los postulantes pueden ser consultados sobre:

Decisiones que tomaron

Situaciones conflictivas que debieron resolver

Errores cometidos

Aprendizajes obtenidos

La lógica también modifica el valor de algunas expresiones habituales en los currículums. Decirse "proactivo", "adaptable" u "orientado a resultados" aporta poco si esas características no pueden demostrarse mediante ejemplos concretos.

En paralelo, gana importancia la capacidad de aprender. La incorporación de nuevas tecnologías hace que las compañías necesiten personas capaces de actualizar sus conocimientos y adaptarse a herramientas, procesos y metodologías que pueden cambiar con rapidez.

El fenómeno no es exclusivo del sector energético. Según The Future of Recruiting 2025, elaborado por LinkedIn, el 93% de los profesionales de adquisición de talento considera fundamental evaluar correctamente las capacidades de los candidatos para mejorar la calidad de las contrataciones.

Qué habilidades serán más importantes hacia 2030

El cambio en los criterios de selección se produce en un mercado laboral en el que las competencias requeridas están evolucionando rápidamente.

El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum estima que el 39% de las habilidades clave que exige el mercado laboral cambiarán hacia 2030. Entre las capacidades que ganarán mayor relevancia se destacan:

Alfabetización tecnológica, inteligencia artificial y manejo de datos.

Pensamiento creativo y capacidad para resolver problemas.

Resiliencia y flexibilidad para adaptarse a escenarios cambiantes.

para adaptarse a escenarios cambiantes. Aprendizaje continuo, ante la necesidad de incorporar nuevas herramientas y conocimientos.

En industrias como petróleo, gas y energía, esta combinación resulta especialmente relevante por la velocidad con la que se incorporan nuevas tecnologías y por la complejidad creciente de los proyectos. Las búsquedas actuales de YPF permiten observar cómo se traduce esa tendencia en puestos concretos.

YPF busca ingenieros con conocimientos técnicos y capacidad analítica

Una de las posiciones que mantiene abierta la petrolera es la de Especialista en Confiabilidad y Gestión de Activos, con base en Neuquén y modalidad 4×1.

La búsqueda está destinada a graduados de Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Industrial, Eléctrica o carreras relacionadas. El puesto requiere conocimientos de ingeniería de mantenimiento, confiabilidad operacional, análisis RCA, FMEA y RCM, gestión de riesgos y herramientas como SAP PM, Power BI y Excel avanzado.

A ese componente técnico se agrega otro conjunto de habilidades: YPF contempla la capacidad analítica, resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación técnica, trabajo en equipo y aprendizaje continuo.

La compañía también busca cubrir una posición de Jefe/a de Construcciones, igualmente radicada en Neuquén. Para acceder al puesto se solicita título de Ingeniería y experiencia en construcción. Entre las funciones previstas se encuentran la administración simultánea de distintos frentes de obra, la coordinación de equipos, el seguimiento de contratistas y el control de avances, costos, plazos y condiciones de seguridad.

El trabajo abarca además las distintas etapas de ejecución de los proyectos. En materia de herramientas, se valoran conocimientos de Office, Power BI y SAP, mientras que el manejo de Primavera y un nivel intermedio de inglés funcionan como diferencial.

Una búsqueda de YPF en Buenos Aires muestra otra cara de la demanda

El desarrollo de Vaca Muerta no significa que todas las oportunidades laborales de YPF estén ubicadas en los yacimientos neuquinos. La petrolera tiene también una vacante para Contador Público especializado en tributación corporativa, con lugar de trabajo en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad 4×1.

El candidato debe acreditar al menos cinco años de experiencia vinculada con Impuesto a las Ganancias e Impuesto Diferido. También se requieren conocimientos de normas contables locales e internacionales, cierres contables, auditorías y reporting financiero. La experiencia en grandes compañías o firmas Big Four es valorada, al igual que el dominio avanzado de Excel y SAP.

El perfil buscado incorpora, además, una exigencia que muestra hasta qué punto las nuevas herramientas atraviesan distintas áreas de las compañías: se considera especialmente la capacidad para trabajar con análisis de datos, automatización e inteligencia artificial.

Las postulaciones para estas posiciones pueden realizarse mediante los canales de empleo de YPF en LinkedIn.