Geopark, del millonario colombiano Gilinksi, desembarca en Venezuela pero no descuida Vaca Muerta

La compañía opera en Vaca Muerta y ahora acordó desarrollar el bloque Bare en Venezuela. Proyecta triplicar su producción hacia 2030 con el Grupo Gilinski

El Grupo Gilinski, de Jaime Gilinski (el hombre más rico de Colombia), asume el control e invierte en GeoPark.

GeoPark ingresa a Venezuela para operar el bloque Bare en la Faja del Orinoco, buscando multiplicar su producción petrolera.

La petrolera colombiana GeoPark anunció un nuevo paso en su estrategia de expansión regional al acordar su ingreso al mercado venezolano. La compañía selló una alianza para operar el bloque Bare, un activo maduro de gran escala ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las zonas con mayores reservas de crudo del mundo.

El paso se da en momentos de un histórico acuerdo de Estados Unidos con Venezuela para el desarrollo de los recursos petroleros en la Faja del Orinoco, lo que se anticipa podría llegar a generar competencia a Vaca Muerta y la región po el capital de inversión, aunque no por mercados dado que se trata de dos crudos totalmente distintos.

La transacción anunciada este jueves por la compañía se estructuró a través del Grupo Gilinski, que asumirá el rol de accionista controlante de la firma y con este movimiento, la firma busca multiplicar su volumen de operaciones y reforzar su posicionamiento estratégico en Latinoamérica .

El acuerdo le permitirá a GeoPark operar en el país caribeño bajo un Contrato de Participación Productiva (CPP) a 25 años en sociedad con PDVSA. Este esquema legal otorga la facultad de comercializar y monetizar directamente los hidrocarburos producidos, además de asegurar protecciones operativas y de compensación.

El área asignada cuenta con un historial de más de 700 millones de barriles extraídos y más de 1.100 pozos existentes. El objetivo central del plan de redesarrollo pasa por llevar el factor de recobro del campo del 4% actual a rangos de entre el 8% y el 9%. De este modo, la empresa apunta a alcanzar progresivamente un nivel sostenido de extracción de crudo pesado.

El hombre más rico de Colombia se pone al frente

La fortuna de Jaime Gilinski, considerado el arquitecto detrás de esta operación con GeoPark, experimentó un crecimiento vertiginoso en el último año, consolidándolo como el hombre más rico de Colombia y uno de los principales multimillonarios de América Latina.

Según los datos más recientes de Forbes, a marzo de 2026, su patrimonio neto se valúa en u$s14.500 millones. Este saldo patrimonial es notable si se considera que, a principios de 2025, su fortuna se estimaba en torno a los u$s10.700 millones.

Este incremento de casi 4.000 millones en apenas un año se debe principalmente a la consolidación del Grupo Nutresa, con su exitosa toma de control del gigante de alimentos que fue el motor principal de su valorización reciente.

Tambien se destaca su ingeniería financiera en el sector bancario con la expansión y rentabilidad del Banco GNB Sudameris y sus apuestas en la banca digital a través de Lulo Bank, y ahora suma su inversión estratégica en energía.

Con esta cifra, Gilinski supera en el ranking regional a figuras muy conocidas en la Argentina, como Marcos Galperin fundador de Mercado Libre, posicionándose en la élite de los inversores globales con capacidad de transformar industrias enteras.

Geopark llega a Venezuela y fortalece Vaca Muerta

Esta incursión en el mercado internacional se complementa con la presencia firme que la compañía ya mantiene en la Argentina, donde ya está trabajando e incrementando su presencia en Vaca Muerta.

La combinación de los desarrollos en la cuenca neuquina junto con la reactivación del bloque venezolano constituirá el nuevo eje de la actividad de la empresa durante los próximos años .

Según los proyectos proforma trazados por la dirección de la compañía, la contribución conjunta de la formación no convencional y el desarrollo en Venezuela impulsará con fuerza el volumen total de hidrocarburos.

La meta operativa anunciada este jueves prevé alcanzar una producción neta de entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo por día hacia el año 2030 , lo que representa multiplicar por 2,7 veces los registros actuales .

Una caja disponible de unos u$s1.000 millones

Para hacer frente a los requerimientos de capital del proyecto, GeoPark dispone de un perfil de liquidez cercano a los US$ 700 millones, respaldado por unos US$ 310 millones en caja disponible. Desde la compañía remarcaron que este colchón financiero posibilitará financiar los trabajos de reactivación e infraestructura en la Faja del Orinoco sin poner en riesgo los compromisos de inversión vigentes en Colombia ni los planes de crecimiento trazados para Vaca Muerta.

En el plano financiero y de gobierno corporativo, la transacción contempla una emisión de acciones para el Grupo Gilinski, además del lanzamiento de una oferta pública de adquisición por US$ 100 millones a US$ 12,22 por acción.

Esto representa una oportunidad de liquidez con prima para los accionistas, al tiempo que la firma mantendrá su cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y preservará una composición de directorio con mayoría independiente.

La integración del activo en Venezuela con los bloques en la Argentina sitúa a la empresa en una posición de escala inédita, buscando capturar valor en cuencas de alto potencial y afianzando su huella operativa en el mapa petrolero latinoamericano.