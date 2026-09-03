El riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos y toca su menor nivel en dos semanas

En un contexto marcado por la tensión global y el alza en el petróleo, los bonos argentinos suben y el riesgo país cae a 493 puntos básicos

Los bonos argentinos en dólares operan con mayoría de subas este jueves, una mejora que permitió que el riesgo país perforara nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos.

La jornada se desarrolla en un escenario internacional complejo, marcado por el bombardeo de Estados Unidos a Irán y la expectativa sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) en materia de tasas de interés. Si bien el mercado espera un endurecimiento de la política monetaria, uno de los gobernadores de la entidad señaló que existe disposición a mantener las tasas en los niveles actuales.

En el segmento de renta fija, el comportamiento de los títulos soberanos es dispar. Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registran subas generalizadas de hasta 0,3%.

Los Bonares, en cambio, muestran un desempeño más irregular y alternan avances y retrocesos, aunque predominan las bajas.

En este contexto, el riesgo país argentino bajó 1,4% y se ubicó en 493 puntos básicos, alcanzando nuevamente su valor más bajo desde el 17 de agosto, según el índice elaborado por J.P. Morgan.

El nivel del riesgo país cobró especial relevancia durante agosto, cuando acumuló una fuerte suba en medio de las dudas que generó entre los inversores el deterioro de la imagen de Javier Milei y las distintas intervenciones oficiales destinadas a contener el avance del dólar mayorista.

De hecho, agosto terminó siendo un mes particularmente negativo para los activos argentinos: el S&P Merval medido en dólares cayó 12%, mientras que el riesgo país acumuló un incremento de 80 puntos, su mayor salto desde febrero.

La mejora registrada este jueves permite recuperar parcialmente el terreno perdido y vuelve a ubicar al indicador por debajo de una referencia clave para el mercado, aunque en un contexto internacional que continúa marcado por la volatilidad y la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.

Cómo le fue a las acciones y bonos argentinos

Entre los ADR argentinos que cotizan en dólares en Wall Street hubo mayoría de pérdidas. YPF se destacó con una suba de 2,2% hasta los u$s52,75. Grupo Galicia cedió 0,4% y Vista Energy retrocedió 1,4%.

Los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) se negociaron con alzas promedio de 0,4%. El riesgo país de JP Morgan bajó seis unidades para Argentina, ubicándose en los 496 puntos básicos.

"Wall Street recuperó terreno de la mano de las tecnológicas y los bancos, mientras el petróleo alcanzó máximos por la escalada entre EEUU e Irán", indicó Cohen Aliados Financieros. El enfriamiento del empleo privado alivió levemente los rendimientos del Tesoro estadounidense.

Subió el petróleo por la tensión en Medio Oriente

El precio del petróleo alcanzó este jueves máximos de seis semanas que no se veían desde mediados de julio. La escalada militar entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas sobre posibles interrupciones en el suministro desde Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte subieron 0,6% hasta los u$s96,19 el barril para entrega en noviembre. Es la cuarta sesión consecutiva de ganancias. El crudo intermedio de Texas trepó 0,8% hasta los u$s91,66 el barril en los contratos con vencimiento en octubre.

La nueva ola de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y las amenazas renovadas de Israel contra Teherán alimentaron el temor a que el conflicto corte el flujo de petróleo desde una región que abastece a buena parte del planeta.

Los principales índices de Wall Street operaron con ganancias entre 1,1% y 1,4%. Las tecnológicas y los bancos lideraron el rebote en la jornada.

En Buenos Aires, el panorama fue distinto. El índice S&P Merval cayó 1,3% hasta los 3.060.000 puntos, revirtiendo las subas de la mañana. La racha de tres alzas consecutivas quedó cortada.

El Ministerio de Salud de Irán reportó un saldo dramático. 18 personas murieron y 108 resultaron heridas en los ataques estadounidenses del martes por la noche en todo el territorio iraní.

La Media Luna Roja iraní informó que cuatro personas murieron y 67 resultaron heridas en una ceremonia nupcial cerca de la costa del Estrecho de Ormuz. La agencia semioficial Tasnim añadió que tres pilotos del ejército iraní murieron en los bombardeos.

Los ataques de esta semana representaron el intercambio de fuego más importante entre ambos países desde julio. La guerra ya lleva siete meses de duración y la intensidad no cede.

Las amenazas de Israel contra la infraestructura iraní

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró las advertencias a Teherán. Aseguró que Israel "paralizaría" la infraestructura militar y civil de Irán si el régimen lanzara ataques contra territorio israelí.

Las instalaciones energéticas iraníes quedaron en la mira de las amenazas. Katz fue específico al mencionar que forman parte de los objetivos potenciales.

Ole Hansen, analista de Saxo Bank, afirmó que estos comentarios contribuyeron a impulsar el último repunte de los precios del petróleo. Los mercados reaccionan con nerviosismo ante cada declaración.

El Estrecho de Ormuz en alerta por la caída del tráfico

Solo seis buques de carga transitaron el miércoles por el Estrecho de Ormuz. La cifra contrasta con los 11 del día anterior y está muy por debajo del promedio de los últimos 10 días, que ronda los 13 barcos, según datos preliminares de transporte marítimo.

El Estrecho de Ormuz es una arteria vital del comercio petrolero mundial. Cualquier interrupción prolongada en este paso marítimo podría disparar aún más los precios del crudo y generar escasez en mercados clave.

Irán añadió más barcos a la lista de embarcaciones que considera que no cumplen con la normativa. Estos buques están sujetos a multas, confiscación o detención si intentan navegar por el estrecho.

"El mercado petrolero sigue ajustado, con una continua disminución de las reservas mundiales de petróleo que se traduce en precios más altos", declaró a Reuters Giovanni Staunovo, analista energético de UBS. Las tensiones actuales en Oriente Medio también contribuyeron a este alza.