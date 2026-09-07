Avanza el montaje de la primera planta solar flotante en el embalse binacional de Itaipú. Busca medir la sinergia con la generación hídrica

La Entidad Binacional Itaipú avanzó en una nueva fase de su estrategia de diversificación energética con el inicio del montaje de su primera planta solar fotovoltaica flotante. Emplazada sobre el espejo de agua del embalse, del lado paraguayo de la represa, la iniciativa busca evaluar el rendimiento operativo y la factibilidad técnica de integrar tecnología solar a escala comercial dentro del ecosistema hídrico de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, mientras avanza en la región el nuevo puente que cambiará el comercio en Sudamérica.

Construida a partir de 1974 e inaugurada en 1984 tras una inversión que superó los u$s16.000 millones, la represa binacional de Itaipú -operada en conjunto por Brasil y Paraguay sobre el río Paraná- tuvo durante décadas el título de la central hidroeléctrica más grande del mundo por potencia instalada con sus 14.000 MW distribuidos en 20 unidades generadoras, hasta ser superada en capacidad nominal por la presa de las Tres Gargantas en China (22.500 MW).

El proyecto ahora vive una nueva etapa tecnológica con la instalación de la estructura flotante y los primeros módulos fotovoltaicos, en el marco de una prueba piloto que contempla el despliegue de infraestructura similar al reciente crecimiento de la generación de energía solar en la red. El objetivo central de la experiencia radica en determinar el comportamiento del equipamiento en un entorno acuático, la resistencia de los materiales a la humedad sostenida, la radiación solar directa y la exposición al viento sobre el embalse.

La iniciativa forma parte de un programa integral de investigación y desarrollo de la binacional para evaluar la sinergia entre la generación hidroeléctrica —de carácter base y continuo— y la fuente solar, cuya producción fluctúa según la disponibilidad del recurso durante el día. La integración de ambas tecnologías permite optimizar el uso de las redes de transmisión ya desplegadas en la zona.

El sistema cuenta con equipamientos de flotación, sujeción, amarres, entre otros, que utilizan base tecnología francesa, varios de estos equipos son de última generación, los cuales fueron instalados y montados por profesionales y técnicos paraguayos y brasileños que forman parte del consorcio binacional.

Los beneficios de la sinergia hídrico-solar

La tecnología solar flotante —conocida globalmente como floatovoltaics— presenta ventajas operativas específicas respecto de los parques fotovoltaicos instalados en tierra. En primer lugar, la presencia de los paneles sobre el espejo de agua genera una sombra sobre la superficie que contribuye a reducir la evaporación del recurso hídrico, un factor de creciente relevancia para la gestión integral de cuencas en períodos de sequía.

Por otro lado, el contacto con la masa de agua produce un efecto refrigerante en la cara inferior de los módulos fotovoltaicos. Esta disminución de la temperatura de trabajo de las celdas permite elevar la eficiencia de conversión de la radiación en electricidad, reduciendo las pérdidas por calentamiento que habitualmente afectan a los sistemas terrestres en zonas de alta insolación.

A estos aspectos técnicos se suma la optimización territorial. Al aprovechar la superficie del propio embalse, el proyecto evita la necesidad de ocupar suelo fértil para actividades agrícolas o ganaderas y elimina los costos asociados al desmonte o nivelación de terrenos.

Asimismo, la disponibilidad inmediata de las subestaciones y tendidos eléctricos de la hidroeléctrica simplifica los puntos de conexión al sistema interconectado nacional, disminuyendo la necesidad de nuevas obras de infraestructura de evacuación.

La colosal obra de ingeniería sudamericana mantiene marcas históricas en volumen de producción anual de energía gracias al constante caudal del río, abastece de manera estratégica y exclusiva las redes eléctricas de ambos países y cubre cerca del 85% de la demanda eléctrica de Paraguay y alrededor del 15% del consumo total del Brasil.

El contexto energético para Paraguay y la región

Para el Paraguay, la concreción de este proyecto representa un paso relevante dentro de sus políticas de transición energética y diversificación de la matriz eléctrica. Si bien el país cuenta con una cobertura casi total de su demanda a partir de fuente hidroeléctrica gracias a las centrales de Itaipú y Yacyretá, el crecimiento continuo del consumo industrial y residencial proyecta una mayor presión sobre la disponibilidad de potencia hacia las próximas décadas.

En ese escenario, la incorporación de fuentes renovables no convencionales en la zona del embalse permite crear un polo de generación complementario. Durante las horas de mayor radiación, la energía producida por los paneles solares puede ser inyectada de manera prioritaria al sistema, lo que permite reservar caudales de agua en el embalse para utilizarlos en los momentos de mayor demanda o durante la noche.

A su vez, los resultados de este piloto en el embalse de Itaipú servirán como insumo técnico para evaluar la replicabilidad del modelo en otros espejos de agua de la región, tanto en la Argentina como en Brasil. La experiencia operativa aportará datos concretos sobre el mantenimiento preventivo de las estructuras, el comportamiento de los sistemas de anclaje flotantes y el impacto ambiental sobre la calidad del agua y la fauna acuática del área de reserva.

Con esta primera etapa de montaje, la entidad busca consolidar la infraestructura sobre el embalse para dar inicio a la fase de monitoreo en tiempo real. Los datos recolectados durante los primeros meses de operación comercial teórica permitirán ajustar los modelos energéticos y determinar si la tecnología flotante escalará a proyectos de mayor envergadura en la frontera hídrica sudamericana.